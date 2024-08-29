В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч ТНС — «Паневежис». Начало — в 20:30 Ставка и прогноз на матч ТНС — «Паневежис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ТНС

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства ТНС выиграл у клуба «Флинт Таун Юнайтед» (4:1).

Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы клуб уступил «Ференцварошу» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

Из Лиги чемпионов клуб перешёл в Лигу Европы, где уступил «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Таким образом «Нью-Сейнтс» перебрался в третий отборочный раунд Лиги конференций, где одержал уверенную победу над литовским «Паневежисом» (3:0).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и одну проиграл.

«Паневежис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» занимает последнее 10 место с 24 набранными очками. В 28 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с «Дайнавой» (1:1).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Во втором отборочном раунде ЛЧ «Паневежис» уступил «Ягеллонии» (0:4 — дома, 1:3- в гостях).

В итоге литовцы перебрались в Лигу Европы, где уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:2 — дома, 0:3- в гостях). В Лиге конференций «Паневежис» потерпел крупное поражение в поединке против команды ТНС (0:3).

Не сыграют: От травм восстановились вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

Состояние команды: «Паневежис» не может выиграть в 10 матче подряд, сыграв 4 встречи вничью и проиграв в 6 поединках.

Статистика для ставок

«Паневежис» не может выиграть десятый матч подряд: 4 ничьи и 6 поражений

ТНС из Лиги Европы перебрался в Лигу конференций

«Паневежис» — ТНС (0:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.54, а победа «Паневежиса» — в 6.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.27 соответственно.

Прогноз: ТНС создал хороший задел в первом матче против «Паневежиса», и на этом валлийский клуб вряд ли остановится. На своём поле «Нью-Сейнтс» может ещё раз одержать победу над литовским соперником.

Ставка: Фора ТНС (-1.5) с коэффициентом 2.38.

Прогноз: В матчах с участием ТНС и «Паневежиса» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.97.