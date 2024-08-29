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    ТНС без проблем одолеет соперника?

    ТНС — Паневежис: прогноз и ставка

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    «Свифт» — ТНС
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч ТНС — «Паневежис». Начало — в 20:30 Ставка и прогноз на матч ТНС — «Паневежис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    ТНС

  • Лига конференций. Квалификация
    •  ТНС 20:30 Паневежис

    Паневежис

  • Паневежис
    •

    ТНС

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства ТНС выиграл у клуба «Флинт Таун Юнайтед» (4:1).

    Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы клуб уступил «Ференцварошу» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

    Из Лиги чемпионов клуб перешёл в Лигу Европы, где уступил «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Таким образом «Нью-Сейнтс» перебрался в третий отборочный раунд Лиги конференций, где одержал уверенную победу над литовским «Паневежисом» (3:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и одну проиграл.

    «Паневежис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» занимает последнее 10 место с 24 набранными очками. В 28 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с «Дайнавой» (1:1).

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

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    • Во втором отборочном раунде ЛЧ «Паневежис» уступил «Ягеллонии» (0:4 — дома, 1:3- в гостях).

    В итоге литовцы перебрались в Лигу Европы, где уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:2 — дома, 0:3- в гостях). В Лиге конференций «Паневежис» потерпел крупное поражение в поединке против команды ТНС (0:3).

    Не сыграют: От травм восстановились вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

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    Состояние команды: «Паневежис» не может выиграть в 10 матче подряд, сыграв 4 встречи вничью и проиграв в 6 поединках.

    Статистика для ставок

    • «Паневежис» не может выиграть десятый матч подряд: 4 ничьи и 6 поражений

    • ТНС из Лиги Европы перебрался в Лигу конференций

    • «Паневежис» — ТНС (0:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.54, а победа «Паневежиса» — в 6.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.27 соответственно.

    Прогноз: ТНС создал хороший задел в первом матче против «Паневежиса», и на этом валлийский клуб вряд ли остановится. На своём поле «Нью-Сейнтс» может ещё раз одержать победу над литовским соперником.

    Ставка: Фора ТНС (-1.5) с коэффициентом 2.38.

    Прогноз: В матчах с участием ТНС и «Паневежиса» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.97.

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    ТНС — «Паневежис»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. ТНС без проблем одолеет соперника?
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