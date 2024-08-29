29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Стяуа» и ЛАСК. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Стяуа» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Стяуа»

Турнирное положение: «Стяуа» слабовато выступает в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Стяуа» ужасно ненадежно действует в обороне. В 6 матчах чемпионата Румынии команда пропустила уже 10 раз.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова уступила. «Стяуа» был бит «Херманнштадтом» (0:2).

При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда подписала мировую с ЛАСКом. А вот до того «Стяуа» уступил еще и «Политехнике» Яссы (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Стяуа» добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Румыны имеют достаточно крепкий состав. Да и на своем поле команда должна проявить свои лучшие качества.

При этом «Стяуа» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и в трех последних поединках игроки команды забили всего 1 мяч.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Румыны явно намереваются прервать столь затянувшуюся серию неудач.

ЛАСК

Турнирное положение: ЛАСК без особого успеха выступает в своем чемпионате. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем ЛАСК в 4 матчах своего чемпионата настрелял всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. ЛАСК уступил «Аустрии» (1:2).

А вот несколько раньше команда уступила «Зальцбургу» (0:1). Да и поединок с «Альтахом» принес форменное разочарование (1:2).

В 5 своих последних матчах ЛАСК победил 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в четырех своих последних матчах команда не побеждала. Да и вообще, атака австрийцев выглядит бледновато.

При этом ЛАСК проиграл в 3 последних матчах австрийского чемпионата. Да и домашняя ничья с «Стяуа» явно не устроила командую

Австрийцы достаточно крепки, вот только стабильностью не блистают. К тому же последние неудачи явно негативно скажутся на психологии.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. ЛАСК явно не боится нестабильных румын, да и свои шансы отличиться явно найдет.

Статистика для ставок

ФКСБ не побеждал в 4 своих последних матчах

ЛАСК не выигрывал в 4 своих последних поединках

В первом поединке соперники подписали мировую (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Стяуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.02 и 1.80.

Прогноз: Обе команды наверняка постараются прибавить в плане реализации.

ФКСБ выглядит сильнее соперника, но и ЛАСК способен выдать отдельный качественный поединок.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что румыны сумеют переиграть ЛАСК.

Ставка: Победа «Стяуа» за 2.18