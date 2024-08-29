Стяуа
ЛАСК
«Стяуа»
Турнирное положение: «Стяуа» слабовато выступает в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Стяуа» ужасно ненадежно действует в обороне. В 6 матчах чемпионата Румынии команда пропустила уже 10 раз.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова уступила. «Стяуа» был бит «Херманнштадтом» (0:2).
При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда подписала мировую с ЛАСКом. А вот до того «Стяуа» уступил еще и «Политехнике» Яссы (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Стяуа» добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Румыны имеют достаточно крепкий состав. Да и на своем поле команда должна проявить свои лучшие качества.
При этом «Стяуа» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и в трех последних поединках игроки команды забили всего 1 мяч.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Румыны явно намереваются прервать столь затянувшуюся серию неудач.
ЛАСК
Турнирное положение: ЛАСК без особого успеха выступает в своем чемпионате. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем ЛАСК в 4 матчах своего чемпионата настрелял всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. ЛАСК уступил «Аустрии» (1:2).
А вот несколько раньше команда уступила «Зальцбургу» (0:1). Да и поединок с «Альтахом» принес форменное разочарование (1:2).
В 5 своих последних матчах ЛАСК победил 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в четырех своих последних матчах команда не побеждала. Да и вообще, атака австрийцев выглядит бледновато.
При этом ЛАСК проиграл в 3 последних матчах австрийского чемпионата. Да и домашняя ничья с «Стяуа» явно не устроила командую
Австрийцы достаточно крепки, вот только стабильностью не блистают. К тому же последние неудачи явно негативно скажутся на психологии.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. ЛАСК явно не боится нестабильных румын, да и свои шансы отличиться явно найдет.
Статистика для ставок
- ФКСБ не побеждал в 4 своих последних матчах
- ЛАСК не выигрывал в 4 своих последних поединках
- В первом поединке соперники подписали мировую (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Стяуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.02 и 1.80.
- 2.60Серветт — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.03Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.90Оренбург — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Обе команды наверняка постараются прибавить в плане реализации.
ФКСБ выглядит сильнее соперника, но и ЛАСК способен выдать отдельный качественный поединок.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что румыны сумеют переиграть ЛАСК.
Ставка: Победа «Стяуа» за 2.18