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    Стяуа — ЛАСК: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Стяуа» — ЛАСК
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    ФКСБ
    29 августа в финале квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Стяуа» и ЛАСК. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Стяуа» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 21:30 ЛАСК

    ЛАСК

  • Линц
    •

    «Стяуа»

    Турнирное положение: «Стяуа» слабовато выступает в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Стяуа» ужасно ненадежно действует в обороне. В 6 матчах чемпионата Румынии команда пропустила уже 10 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда снова уступила. «Стяуа» был бит «Херманнштадтом» (0:2).

    При этом в первом матче финала квалификации Лиги Европы команда подписала мировую с ЛАСКом. А вот до того «Стяуа» уступил еще и «Политехнике» Яссы (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Стяуа» добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Румыны имеют достаточно крепкий состав. Да и на своем поле команда должна проявить свои лучшие качества.

    При этом «Стяуа» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и в трех последних поединках игроки команды забили всего 1 мяч.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Румыны явно намереваются прервать столь затянувшуюся серию неудач.

    ЛАСК

    Турнирное положение: ЛАСК без особого успеха выступает в своем чемпионате. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем ЛАСК в 4 матчах своего чемпионата настрелял всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не разжилась зачетными баллами. ЛАСК уступил «Аустрии» (1:2).

    А вот несколько раньше команда уступила «Зальцбургу» (0:1). Да и поединок с «Альтахом» принес форменное разочарование (1:2).

    В 5 своих последних матчах ЛАСК победил 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в четырех своих последних матчах команда не побеждала. Да и вообще, атака австрийцев выглядит бледновато.

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    При этом ЛАСК проиграл в 3 последних матчах австрийского чемпионата. Да и домашняя ничья с «Стяуа» явно не устроила командую

    Австрийцы достаточно крепки, вот только стабильностью не блистают. К тому же последние неудачи явно негативно скажутся на психологии.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. ЛАСК явно не боится нестабильных румын, да и свои шансы отличиться явно найдет.

    Статистика для ставок

    • ФКСБ не побеждал в 4 своих последних матчах

    • ЛАСК не выигрывал в 4 своих последних поединках

    • В первом поединке соперники подписали мировую (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Стяуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.02 и 1.80.

    Прогноз: Обе команды наверняка постараются прибавить в плане реализации.

    ФКСБ выглядит сильнее соперника, но и ЛАСК способен выдать отдельный качественный поединок.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что румыны сумеют переиграть ЛАСК.

    Ставка: Победа «Стяуа» за 2.18

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