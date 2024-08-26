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    Удастся ли трабзонцам совершить блицкриг?

    «Трабзонспор» — «Кайсериспор». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Кайсериспор»
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    «Трабзонспор»
    26 августа в 3-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Кайсериспор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Кайсериспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 26 Августа 2024 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 21:00 Кайсериспор

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «Трабзонспор» в новом сезоне стартовал весьма скромно. Команда на данный момент пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Трабзонспор» пока набрал всего 1 балл в чемпионате. Команда сыграла вничью с «Сивасспором» (0:0).

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла ничью. Трабзонцы в квалификации Лиги конференций не дали себя обыграть «Санкт-Галлену» (0:0).

    А вот из квалификации Лиги Европы «Трабзонспор» благополучно вылетел. Команда в обоих матчах уступила венскому «Рапиду» (0:1, 0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила всего лишь 1 мяч. А вот в свои ворота трабзонцы пропустили 3 гола.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Трабзонцы явно подтянутся к группе лидеров. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Кайсериспора» для команды традиционно складываются не лучшим образом. В 5 последних очных встречах «Трабзонспор» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы трабзонцам возвращаться на лидерские позиции!

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: Эта команда только традиционно сражается за выживание в Суперлиге. «Кайсериспор» нынче пребывает на 17 месте таблицы.

    Причем «Кайсериспор» в стартовом туре чемпионата потерпел поражение. На родной арене команда уступила «Сивасспору» (1:2).

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    • Последние матчи: летом команда провела лишь один официальный спарринг. В нем она по всем статьям уступила «Самсунспору» (1:3).

    Старт сезона из двух поражений явно угнетает. Да и оборона клуба из Кайсери порой напоминает проходной двор.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» потерпел 4 поражения. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде весьма натужно. Да и вообще, проблемы с надежностью тылов давно стали неприятным спутником команды.

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    При этом «Кайсериспор» в последнем очном поединке уступил «Трабзонспору» (1:2). Зато до того команда дважды кряду переиграла трабзонцев.

    И уж точно номинальные гости постараются зацепиться за очки. Да и мотивация выбраться из нижней части турнирной таблицы огромная.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Впрочем, свои шансы они вполне могут найти на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Кайсериспор» проиграл в 3 своих последних матчах

    • Обе команды еще не побеждали в новом чемпионате

    • «Трабзонспор» не побеждал и не забивал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.28, а победа оппонента — в скромные 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.59 и 2.39.

    Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка будут сразу активны у его ворот.

    «Трабзонспор» явно постарается добыть первую победу в сезоне, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Победа «Трабзонспора» в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.29

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    «Трабзонспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на футбол. Удастся ли трабзонцам совершить блицкриг?
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