26 августа в 3-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Кайсериспор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Кайсериспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» в новом сезоне стартовал весьма скромно. Команда на данный момент пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

При этом «Трабзонспор» пока набрал всего 1 балл в чемпионате. Команда сыграла вничью с «Сивасспором» (0:0).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова добыла ничью. Трабзонцы в квалификации Лиги конференций не дали себя обыграть «Санкт-Галлену» (0:0).

А вот из квалификации Лиги Европы «Трабзонспор» благополучно вылетел. Команда в обоих матчах уступила венскому «Рапиду» (0:1, 0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила всего лишь 1 мяч. А вот в свои ворота трабзонцы пропустили 3 гола.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Трабзонцы явно подтянутся к группе лидеров. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

Поединки против «Кайсериспора» для команды традиционно складываются не лучшим образом. В 5 последних очных встречах «Трабзонспор» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы трабзонцам возвращаться на лидерские позиции!

«Кайсериспор»

Турнирное положение: Эта команда только традиционно сражается за выживание в Суперлиге. «Кайсериспор» нынче пребывает на 17 месте таблицы.

Причем «Кайсериспор» в стартовом туре чемпионата потерпел поражение. На родной арене команда уступила «Сивасспору» (1:2).

Последние матчи: летом команда провела лишь один официальный спарринг. В нем она по всем статьям уступила «Самсунспору» (1:3).

Старт сезона из двух поражений явно угнетает. Да и оборона клуба из Кайсери порой напоминает проходной двор.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» потерпел 4 поражения. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде весьма натужно. Да и вообще, проблемы с надежностью тылов давно стали неприятным спутником команды.

При этом «Кайсериспор» в последнем очном поединке уступил «Трабзонспору» (1:2). Зато до того команда дважды кряду переиграла трабзонцев.

И уж точно номинальные гости постараются зацепиться за очки. Да и мотивация выбраться из нижней части турнирной таблицы огромная.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Впрочем, свои шансы они вполне могут найти на контратаках.

Статистика для ставок

«Кайсериспор» проиграл в 3 своих последних матчах

Обе команды еще не побеждали в новом чемпионате

«Трабзонспор» не побеждал и не забивал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.28, а победа оппонента — в скромные 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.59 и 2.39.

Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка будут сразу активны у его ворот.

«Трабзонспор» явно постарается добыть первую победу в сезоне, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Победа «Трабзонспора» в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.29