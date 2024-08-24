24 августа во 2-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» в новом сезоне стартовали не столь ярко. Команда на данный момент находится на 9 строчке турнирной таблицы.

При этом «Тоттенхэм» в стартовом туре не сумел переиграть «Лестер». Соперники обменялись забитыми мячами (1:1).

Последние матчи: в своем последнем контрольном поединке команда потерпела поражение. «Тоттенхэм» был бит «Баварией» (2:3).

А вот до того команда уступила тем же баварцам (1:2). Зато сборная южнокорейских звезд была обыграна (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тоттенхэм» отличился 11 мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Шпоры» явно способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Да и пополнение в виде форварда Доминика Соланке выглядит солидно.

Поединки против «Эвертона» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Тоттенхэм» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки во втором матче подряд. Тем паче, оппонент нынче явно не блещет.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» каждый год сражаются лишь за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно.

Причем «Эвертон» в первом туре дома уступил «Брайтону». В воротах «ирисок» побывало три безответных мяча.

Последние матчи: в своем последнем спарринге команда не сумела победить. «Ириски» подписали мировую с «Ромой» (1:1).

Зато встреча с «Престоном» принесла команде викторию (3:0). А вот в матче с «Ковентри» команда вчистую уступила (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Эшли Янг — дисквалифицирован.

Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая приличным подбором игроков, «Эвертон», похоже, впутается в сражение за выживание.

При этом «Эвертон» уже 4 года не может одолеть «шпор». При этом в двух последних очных поединках «ириски» пропускали по 2 мяча.

И уж точно гости постараются разжиться заветными баллами. Вот только очень не вовремя огреб дисквалификацию опытный защитник Янг.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ириски» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» уже 4 года не проигрывает «ирискам»

В 2 очных встречах прошлого сезона «шпоры» забили по 2 мяча в ворота «Эвертона»

«Эвертон» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 5.13, а победа оппонента — в скромные 6.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

Прогноз: «Шпоры», несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же в исторически успешно ему противостоят.

«Тоттенхэм» наверняка постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от хозяев острых атак.

Ставка: Фора «Тоттенхэма» -1.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11