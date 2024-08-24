ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Жоау Феликс снова в «Челси»Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • 23:53
    • Гол Нкунку помог «Челси» обыграть «Серветт» в квалификации ЛК
  • 23:40
    • «Динамо» Минск проиграло «Андерлехту», «Аякс» разгромил «Ягеллонию»
  • 20:15
    • Определились соперники российских теннисистов в первом круге US Open
  • 19:51
    • Потапова разгромила Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
  • 23:04
    • «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК
  • 22:55
    • «Бетис» в гостях обыграл «Кривбасс» в матче Лиги конференций
  • 21:25
    • «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
    Все новости спорта

    Уверенная виктория «шпор»?

    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм»
    24 августа во 2-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» в новом сезоне стартовали не столь ярко. Команда на данный момент находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Тоттенхэм» в стартовом туре не сумел переиграть «Лестер». Соперники обменялись забитыми мячами (1:1).

    Тоттенхэм — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем контрольном поединке команда потерпела поражение. «Тоттенхэм» был бит «Баварией» (2:3).

    А вот до того команда уступила тем же баварцам (1:2). Зато сборная южнокорейских звезд была обыграна (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тоттенхэм» отличился 11 мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Шпоры» явно способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Да и пополнение в виде форварда Доминика Соланке выглядит солидно.

    Поединки против «Эвертона» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Тоттенхэм» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки во втором матче подряд. Тем паче, оппонент нынче явно не блещет.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» каждый год сражаются лишь за выживание. Вот и нынешний чемпионат команда начала крайне неудачно.

    Причем «Эвертон» в первом туре дома уступил «Брайтону». В воротах «ирисок» побывало три безответных мяча.

  • Трансферный дайджест. 13-19 августа
  • Гюндоган может покинуть «Барселону», Горецка — «Баварию», а Дибала и Милитао отправятся в Саудовскую Аравию
  • 19/08/2024

    • Последние матчи: в своем последнем спарринге команда не сумела победить. «Ириски» подписали мировую с «Ромой» (1:1).

    Зато встреча с «Престоном» принесла команде викторию (3:0). А вот в матче с «Ковентри» команда вчистую уступила (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Эшли Янг — дисквалифицирован.

    Состояние команды: неудачный старт спутал все планы команды. Обладая приличным подбором игроков, «Эвертон», похоже, впутается в сражение за выживание.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Эвертон» уже 4 года не может одолеть «шпор». При этом в двух последних очных поединках «ириски» пропускали по 2 мяча.

    И уж точно гости постараются разжиться заветными баллами. Вот только очень не вовремя огреб дисквалификацию опытный защитник Янг.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ириски» постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» уже 4 года не проигрывает «ирискам»

    • В 2 очных встречах прошлого сезона «шпоры» забили по 2 мяча в ворота «Эвертона»

    • «Эвертон» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 5.13, а победа оппонента — в скромные 6.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.48 и 2.47.

    Прогноз: «Шпоры», несмотря на все свои проблемы, явно сильнее соперника, к тому же в исторически успешно ему противостоят.

    «Тоттенхэм» наверняка постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от хозяев острых атак.

    Ставка: Фора «Тоттенхэма» -1.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вартанян — Грозин
  • Бои
  • Сегодня в 19:40
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры