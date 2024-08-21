Спартак Кострома
2Drots
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи выступают в золотом дивизионе А второй лиги. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» Кострома в 5 поединках сумел разжиться 7 очками. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 6 точных ударов.
Спартак Кострома — 2Drots: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. «Спартак» Кострома уступил «Челябинску» (1:3).
До того команда переиграла «Сибирь» (2:0). А вот чуть ранее костромичи с минимальным счетом уступили «Авангарду».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» Кострома победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: костромичи вполне способны пободаться за выход в первый дивизион. Да и состав у спартаковцев по именам весьма приличный.
В двух своих последних домашних матчах «Спартак» Кострома победил. Да и поставить на место полпреда Медиалиги необходимо!
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и в плане реализации команда способна прибавить.
2DROTS
Турнирное положение: Эта команда давно блистает, и не только на уровне Медиалиги. Там 2DROTS ходит в авторитетах!
Причем 2DROTS уже прошел один раунд пути регионов Кубка России. Опытный «Строгино» был обыгран минимально.
Последние матчи: проход во второй раунд Кубка для клуба Медиалиги — уже локальный успех. Однако на нем клуб останавливаться не собирается!
В контрольных матчах команда не преуспевала. В трех последних официальных спаррингах она не сумела победить ни разу.
Вообще, в 5 своих последних матчах 2DROTS выиграл 2 раза. В них полпред Медиалиги отличился 4 раза, пропустив в свои ворота 4 мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда способна дать бой большинству команд второго дивизиона. Да и настрой на битву в Костроме явно будет запредельным!
При этом 2DROTS пока не столь ярко выглядит в атаке. Да и в этом поединке клуб Медиалиги будет больше обороняться.
Состав у команды по именам выглядит достаточно выгодно. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у медиа-клуба подобающая.
Очевидно, что 2DROTS постарается совершить еще одну сенсацию. Да и опыт прохода в Кубке России у команды имеется.
Статистика для ставок
- 2DROTS в предыдущем раунде Кубка переиграл «Строгино» (1:0)
- «Спартак» Кострома отличился 6 мячами в 5 поединках второй лиги
- Спартаковцы выиграли в 2 своих последних домашних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 5.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.33 и 1.55.
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Прогноз: Костромичи выглядят монолитнее соперника, и уж точно начнут поединок максимально активно.
Спартаковцы явно не допустят недооценки оппонента, да и в плане реализации наверняка прибавят.
Ставка: Победа «Спартака» Кострома в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.19