21 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и 2DROTS. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — 2DROTS, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи выступают в золотом дивизионе А второй лиги. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» Кострома в 5 поединках сумел разжиться 7 очками. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 6 точных ударов.

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Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. «Спартак» Кострома уступил «Челябинску» (1:3).

До того команда переиграла «Сибирь» (2:0). А вот чуть ранее костромичи с минимальным счетом уступили «Авангарду».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» Кострома победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: костромичи вполне способны пободаться за выход в первый дивизион. Да и состав у спартаковцев по именам весьма приличный.

В двух своих последних домашних матчах «Спартак» Кострома победил. Да и поставить на место полпреда Медиалиги необходимо!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и в плане реализации команда способна прибавить.

2DROTS

Турнирное положение: Эта команда давно блистает, и не только на уровне Медиалиги. Там 2DROTS ходит в авторитетах!

Причем 2DROTS уже прошел один раунд пути регионов Кубка России. Опытный «Строгино» был обыгран минимально.

Последние матчи: проход во второй раунд Кубка для клуба Медиалиги — уже локальный успех. Однако на нем клуб останавливаться не собирается!

В контрольных матчах команда не преуспевала. В трех последних официальных спаррингах она не сумела победить ни разу.

Вообще, в 5 своих последних матчах 2DROTS выиграл 2 раза. В них полпред Медиалиги отличился 4 раза, пропустив в свои ворота 4 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда способна дать бой большинству команд второго дивизиона. Да и настрой на битву в Костроме явно будет запредельным!

При этом 2DROTS пока не столь ярко выглядит в атаке. Да и в этом поединке клуб Медиалиги будет больше обороняться.

Состав у команды по именам выглядит достаточно выгодно. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у медиа-клуба подобающая.

Очевидно, что 2DROTS постарается совершить еще одну сенсацию. Да и опыт прохода в Кубке России у команды имеется.

Статистика для ставок

2DROTS в предыдущем раунде Кубка переиграл «Строгино» (1:0)

«Спартак» Кострома отличился 6 мячами в 5 поединках второй лиги

Спартаковцы выиграли в 2 своих последних домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 5.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.33 и 1.55.

Прогноз: Костромичи выглядят монолитнее соперника, и уж точно начнут поединок максимально активно.

Спартаковцы явно не допустят недооценки оппонента, да и в плане реализации наверняка прибавят.

Ставка: Победа «Спартака» Кострома в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.19