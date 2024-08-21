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    Старый конь борозды не испортит

    «Мидтьюланн» — «Слован» Братислава. Ставка (к. 2.24) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 20 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюланн» — «Слован» Братислава
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    Юрай Куцка
    20 августа в квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Мидтьюланн» и «Слован» Братислава. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюланн» — «Слован» Братислава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 21 Августа 2024 года

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 22:00 Слован

    Слован

  • Либерец
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    «Мидтьюланн»

    Турнирное положение: в чемпионате Дании команда пока идет на втором месте с 11 очками, отставая на одно очко от лидирующего «Силькеборга».

    Последние матчи: в предыдущем раунде «Мидтьюланн» прошел венгерский «Ференцварош», победив его по сумме двух матчей (2:0, 1:1). Создав задел в первой игре, датчане спокойно довели ответную встречу до нужного результата и прошли дальше.

    Мидтьюлланн — Слован: коэффициенты букмекеров

    Ранее была уверенно в ЛЧ пройдена андорская «Санта-Колома» (1:0, 3:0).

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    • Не сыграют: все ведущие футболисты в строю и готовятся к предстоящему противостоянию.

    Состояние команды: «Мидтьюланн» обладает довольно крепким составом, традиционно тут покупают талантливую молодую поросль и затем выгодно продают, как только она заматереет в более солидные клубы и совсем за другие деньги. Вот и этим летом несколько лидеров из команды ушло, поэтому пока она находится в поиске себя.

    «Слован Братислава»

    Турнирное положение: в чемпионате Словакии «Слован» имеет 9 очков из 9 возможных и уверенно лидирует.

    Прогнозы и ставки на спорт

    Последние матчи: в предыдущем раунде Лиги чемпионов был успешно пройдет кипрский АПОЭЛ (2:0, 0:0). Первый матч на своем поле полодечные Владимира Вайсса-старшего уверенно выиграли, а в ответном поединке «засушили» игру и прошли дальше.

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    До этого был пройден «Целе» (1:1, 5:0).

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: состав у «Слована» даже по меркам европейских чемпионатов довольно солидный. Пусть большинство лидеров уже на сходе (Куцка, Мак, Вайсс-мл), они, тем не менее, еще что-то могут на футбольном поле и не сказали своего последнего слова.

    Статистика для ставок

    • Команды никогда ранее между собой не встречались

    • Датчане в пяти последних матчах одержали четыре победы и один раз сыграли вничью

    • «Слован» имеет аналогичный результат за 5 игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мидтьюланн» дают 1,65, а на «Слован» Братиславу — 5,20, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: матерые волки из «Слована» вряд ли так просто сдадутся молодежи датчан, пусть она и довольно талантливая. У лидеров словаков столько опыта, что они умело разложат силы в матче и оставят разборки на ответный матч, который пройдет на их поле.

    Ставка: «Слован» не проиграет за 2,24.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу гостей, шансы на это у них точно есть и не призрачные.

    Ставка: «Слован» выиграет за 5,20.

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    «Мидтьюланн» — «Слован» Братислава. Ставка (к. 2.24) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюланн» — «Слован» Братислава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
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