Олимпик Ташкент
Nasaf Qarshi
«Олимпик»
Турнирное положение: «Олимпик» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Олимпик» лишь на 3 зачетных пункта отстает от 4 места. Да и выиграла команда всего в 5 матчах чемпионата из 15.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпик» досадным образом уступил «Согдиане» (0:1).
Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 17 мячей в 15 поединках.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Олимпик» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Олимпик» набирал очки с огромнейшей натугой. Зато пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 14 мячей.
Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Олимпик» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и потенциально команда явно способна подняться в топ-5.
«Насаф»
Турнирное положение: «Насаф» сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Насаф» не столь результативно атакует. В 15 поединках чемпионата команда 20 раз расписалась в воротах соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Насаф» минимально переиграл «Кызылкум».
До того команда одолела «Пахтакор» со счетом 1:0. Да и сильный «Навбахор» был обыгран, пусть и с трудом (3:2).
В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 2 пропущенных.
Не сыграют: Стефан Чолович — дисквалифицирован.
Состояние команды: оборона команды ошибается крайне редко. «Насаф» пропустил всего 9 мячей в 15 поединках чемпионата Узбекистана.
При этом «Насаф» лишь на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Причем у лидера еще имеется матч в запасе.
В чемпионате команда проиграла всего лишь однажды. Да и серия из трех викторий кряду явно окрыляет лидера.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Плюс ко всему, «Насаф» не пропустил в двух своих последних поединках.
Статистика для ставок
- «Насаф» выиграл в 3 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч
- «Олимпик» почти 2 года не обыгрывает «Насаф»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.92, а победа оппонента — в скромные 8.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.
- 1.74Динамо Махачкала — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.18Вильярреал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.78Акрон — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Насаф» постарается оторваться от преследователей, и уж точно будет активно атаковать.
«Олимпик» в последнее время нестабилен, к тому же исторически неудачно противостоит «Насафу».
Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11