ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВсе решил один удар. Николич проиграл бывшей команде в дерби Максим Глушенков получил травму в матче против «Химок»Почти сенсация. «Зенит» без Глушенкова и Вендела ушел от поражения «Интер»Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 00:29
    • «Реал» не смог одолеть «Мальорку» на старте Примеры
  • 00:06
    • Пегула пробилась в финал турнира в Цинциннати, обыграв Бадосу
  • 22:01
    • «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН»
  • 20:27
    • «Челси» уступил дома «Ман Сити» в матче АПЛ
  • 22:02
    • «Реал Сосьедад» начал чемпионат с поражения от «Райо Вальекано»
    Все новости спорта

    «Насаф» не заметит «олимпийцев»

    «Олимпик» — «Насаф». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 20 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Олимпик» — «Насаф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Насаф»
    20 августа в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпик» — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 20 Августа 2024 года

    Олимпик Ташкент

  • Ташкент
    •  Олимпик Ташкент 18:00 Nasaf Qarshi

    Nasaf Qarshi

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Олимпик»

    Турнирное положение: «Олимпик» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Олимпик» лишь на 3 зачетных пункта отстает от 4 места. Да и выиграла команда всего в 5 матчах чемпионата из 15.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпик» досадным образом уступил «Согдиане» (0:1).

    Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 17 мячей в 15 поединках.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Олимпик» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Олимпик» набирал очки с огромнейшей натугой. Зато пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 14 мячей.

    Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Олимпик» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и потенциально команда явно способна подняться в топ-5.

    «Насаф»

    Турнирное положение: «Насаф» сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Насаф» не столь результативно атакует. В 15 поединках чемпионата команда 20 раз расписалась в воротах соперников.

  • Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Италии по футболу 2024/2025
  • 17/08/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Насаф» минимально переиграл «Кызылкум».

    До того команда одолела «Пахтакор» со счетом 1:0. Да и сильный «Навбахор» был обыгран, пусть и с трудом (3:2).

    В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Стефан Чолович — дисквалифицирован.

    Состояние команды: оборона команды ошибается крайне редко. «Насаф» пропустил всего 9 мячей в 15 поединках чемпионата Узбекистана.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Насаф» лишь на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Причем у лидера еще имеется матч в запасе.

    В чемпионате команда проиграла всего лишь однажды. Да и серия из трех викторий кряду явно окрыляет лидера.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Плюс ко всему, «Насаф» не пропустил в двух своих последних поединках.

    Статистика для ставок

    • «Насаф» выиграл в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Олимпик» почти 2 года не обыгрывает «Насаф»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.92, а победа оппонента — в скромные 8.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: «Насаф» постарается оторваться от преследователей, и уж точно будет активно атаковать.

    «Олимпик» в последнее время нестабилен, к тому же исторически неудачно противостоит «Насафу».

    Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Навбахор — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.43
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хатайспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эюпспор — Бодрумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Айнтрахт Фр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Эштрела — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бавария — Грассхоппер
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уралец — Амкар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Олимпик» — «Насаф». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Олимпик» — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры