20 августа в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпик» — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпик»

Турнирное положение: «Олимпик» привычно ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Олимпик» лишь на 3 зачетных пункта отстает от 4 места. Да и выиграла команда всего в 5 матчах чемпионата из 15.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпик» досадным образом уступил «Согдиане» (0:1).

Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 17 мячей в 15 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Олимпик» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Олимпик» набирал очки с огромнейшей натугой. Зато пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 14 мячей.

Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Олимпик» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и потенциально команда явно способна подняться в топ-5.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Насаф» не столь результативно атакует. В 15 поединках чемпионата команда 20 раз расписалась в воротах соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Насаф» минимально переиграл «Кызылкум».

До того команда одолела «Пахтакор» со счетом 1:0. Да и сильный «Навбахор» был обыгран, пусть и с трудом (3:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 2 пропущенных.

Не сыграют: Стефан Чолович — дисквалифицирован.

Состояние команды: оборона команды ошибается крайне редко. «Насаф» пропустил всего 9 мячей в 15 поединках чемпионата Узбекистана.

При этом «Насаф» лишь на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Причем у лидера еще имеется матч в запасе.

В чемпионате команда проиграла всего лишь однажды. Да и серия из трех викторий кряду явно окрыляет лидера.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Плюс ко всему, «Насаф» не пропустил в двух своих последних поединках.

Статистика для ставок

«Насаф» выиграл в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

«Олимпик» почти 2 года не обыгрывает «Насаф»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.92, а победа оппонента — в скромные 8.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: «Насаф» постарается оторваться от преследователей, и уж точно будет активно атаковать.

«Олимпик» в последнее время нестабилен, к тому же исторически неудачно противостоит «Насафу».

Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11