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    Забивать будут все?!

    «Нефтчи» Фергана — «Согдиана». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 20 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Согдиана»
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    «Нефтчи» Фергана
    20 августа в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Согдиана». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 20 Августа 2024 года

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
    •  Нефтчи Фергана 17:30 Согдиана

    Согдиана

  • Джизак
    •

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: Ферганцы сражаются за медали чемпионата. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Фергана лишь на 4 зачетных пункта отстает от 3 места. А вот выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 15.

    Нефтчи Фергана — Согдиана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Фергана потерял два очка в матче с «Металлургом» Бекабад (0:0).

    Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 16 мячей в 15 поединках.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Санжар Кодыркулов — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «нефтяники» набирал очки с заметной натугой. Зато пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 13 мячей.

    Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Нефтчи» Фергана выиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Наверняка номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. В случае победы в этом матче команда вплотную подтянется к медальной зоне.

    «Согдиана»

    Турнирное положение: «Согдиана» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Согдиана» весьма результативно атакует. В 15 поединках чемпионата команда 26 раз отличилась в воротах соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Согдиана» минимально переиграла крепкий «Олимпик».

    До того команда не сумела переиграть «Металлург» Бекабад (2:2). А вот из Кубка «Согдиана» вылетела, уступив в овертайме «Навбахору» (2:3).

    В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды ошибается достаточно часто. «Согдиана» пропустила 19 мячей в 15 поединках чемпионата.

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    При этом «Согдиана» лишь на 4 очка опережает ближайшего преследователя. Зато по количеству побед (8) команда уступает только «Насафу» и АГМК.

    В чемпионате команда не проигрывала в 5 последних матчах. Плюс в случае победы в этом поединке команда поднимется на 2 строчку турнирной таблицы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только «Согдиана» уже более двух лет не обыгрывает «нефтяников».

    Статистика для ставок

    • «Согдиана» не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата

    • Ферганцы уже более двух лет не проигрывают «Согдиане»

    • «Согдиана» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 4.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.58 и 1.50.

    Прогноз: Обе команды сражаются за медали чемпионата, и уж точно будут активно атаковать.

    «Согдиана» прекрасно атакует, однако оборона команды слишком часто дает результативные сбои

    Ставка: Обе забьют за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.58

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    «Нефтчи» Фергана — «Согдиана». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.28
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