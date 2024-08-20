Нефтчи Фергана
Согдиана
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: Ферганцы сражаются за медали чемпионата. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана лишь на 4 зачетных пункта отстает от 3 места. А вот выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 15.
Нефтчи Фергана — Согдиана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Фергана потерял два очка в матче с «Металлургом» Бекабад (0:0).
Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 16 мячей в 15 поединках.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.
Не сыграют: Санжар Кодыркулов — дисквалифицирован.
Состояние команды: В последних поединках «нефтяники» набирал очки с заметной натугой. Зато пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 13 мячей.
Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Нефтчи» Фергана выиграл 2 раза при 3 ничьих.
Наверняка номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. В случае победы в этом матче команда вплотную подтянется к медальной зоне.
«Согдиана»
Турнирное положение: «Согдиана» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Согдиана» весьма результативно атакует. В 15 поединках чемпионата команда 26 раз отличилась в воротах соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Согдиана» минимально переиграла крепкий «Олимпик».
До того команда не сумела переиграть «Металлург» Бекабад (2:2). А вот из Кубка «Согдиана» вылетела, уступив в овертайме «Навбахору» (2:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона команды ошибается достаточно часто. «Согдиана» пропустила 19 мячей в 15 поединках чемпионата.
При этом «Согдиана» лишь на 4 очка опережает ближайшего преследователя. Зато по количеству побед (8) команда уступает только «Насафу» и АГМК.
В чемпионате команда не проигрывала в 5 последних матчах. Плюс в случае победы в этом поединке команда поднимется на 2 строчку турнирной таблицы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только «Согдиана» уже более двух лет не обыгрывает «нефтяников».
Статистика для ставок
- «Согдиана» не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата
- Ферганцы уже более двух лет не проигрывают «Согдиане»
- «Согдиана» в среднем забивает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 4.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.58 и 1.50.
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Прогноз: Обе команды сражаются за медали чемпионата, и уж точно будут активно атаковать.
«Согдиана» прекрасно атакует, однако оборона команды слишком часто дает результативные сбои
Ставка: Обе забьют за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.58