20 августа в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Согдиана». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Согдиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: Ферганцы сражаются за медали чемпионата. Сейчас команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана лишь на 4 зачетных пункта отстает от 3 места. А вот выиграла команда всего в 6 матчах чемпионата из 15.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Фергана потерял два очка в матче с «Металлургом» Бекабад (0:0).

Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Да и забивает она в среднем немногим более гола за матч: 16 мячей в 15 поединках.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: Санжар Кодыркулов — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «нефтяники» набирал очки с заметной натугой. Зато пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 13 мячей.

Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Нефтчи» Фергана выиграл 2 раза при 3 ничьих.

Наверняка номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. В случае победы в этом матче команда вплотную подтянется к медальной зоне.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» сражается за самые высокие места. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Согдиана» весьма результативно атакует. В 15 поединках чемпионата команда 26 раз отличилась в воротах соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Согдиана» минимально переиграла крепкий «Олимпик».

До того команда не сумела переиграть «Металлург» Бекабад (2:2). А вот из Кубка «Согдиана» вылетела, уступив в овертайме «Навбахору» (2:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается достаточно часто. «Согдиана» пропустила 19 мячей в 15 поединках чемпионата.

При этом «Согдиана» лишь на 4 очка опережает ближайшего преследователя. Зато по количеству побед (8) команда уступает только «Насафу» и АГМК.

В чемпионате команда не проигрывала в 5 последних матчах. Плюс в случае победы в этом поединке команда поднимется на 2 строчку турнирной таблицы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Вот только «Согдиана» уже более двух лет не обыгрывает «нефтяников».

Статистика для ставок

«Согдиана» не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата

Ферганцы уже более двух лет не проигрывают «Согдиане»

«Согдиана» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.23, а победа оппонента — в скромные 4.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.58 и 1.50.

Прогноз: Обе команды сражаются за медали чемпионата, и уж точно будут активно атаковать.

«Согдиана» прекрасно атакует, однако оборона команды слишком часто дает результативные сбои

Ставка: Обе забьют за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.58