17 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Монца». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Эмполи» почти весь прошедший сезон сражался за выживание. Да и атака команды отличилась всего 29 забитыми мячами в 38 матчах.

Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 2 победы при одной коллизии.

При этом «Эмполи» в рамках Кубка Италии переиграл «Катанзаро» (4:1). А вот до того команда в спарринге уступила «Сампдории» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота «ириски» пропустили 3 раза.

Не сыграют: Шимон Журковски — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Эмполи» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Вот только бороться команде снова придется лишь за выживание.

Поединки против «Монцы» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Эмполи» добыл 2 виктории при 2 поражениях.

Очевидно, что «синие» постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и продуктивный старт в чемпионате важен с точки зрения психологии.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» прошедший чемпионат может записать себе в актив. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Монца» в прошлом сезоне не особенно мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 39 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «Монца» добыла 3 виктории при 2 поражениях.

В последнем контрольном матче команда уступила «Милану» (1:3). А вот в Кубке Италии «Монца» в серии пенальти пришла «Зюйдтироль».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «бело-красные» видятся потенциальными борцами за сохранение прописки в элите. Команда Алессандро Несты должна будет сильно поднапрячься.

При этом «Монца» пока не решила проблему с реализацией голевых моментов. Да и состав у команды по именам не столь грозный.

В прошедшем чемпионате «Монца» по разу обыграла и проиграла «Эмполи». Причем в выездном поединке команда пропустила 3 сухих мяча.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Бело-красные» постараются добыть, как минимум, один зачетный балл.

Статистика для ставок

«Монца» в среднем забивает лишь гол за матч

«Эмполи» проиграла лишь в одном летнем спарринге из 4

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Эмполи» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.18 и 1.80.

Прогноз: Обе команды испытывают явные сложности с надежностью тылов.

«Монца» явно не преуспевала в летних спаррингах, да и «Эмполи» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья за 3.46