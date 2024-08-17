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    Эмполи — Монца: прогноз и ставка (коэффициент 2.18) на футбол. 17/08/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Монца»
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    Дани Мота
    17 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Монца». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Августа 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эмполи» почти весь прошедший сезон сражался за выживание. Да и атака команды отличилась всего 29 забитыми мячами в 38 матчах.

    Эмполи — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 2 победы при одной коллизии.

    При этом «Эмполи» в рамках Кубка Италии переиграл «Катанзаро» (4:1). А вот до того команда в спарринге уступила «Сампдории» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота «ириски» пропустили 3 раза.

    Не сыграют: Шимон Журковски — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Эмполи» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Вот только бороться команде снова придется лишь за выживание.

    Поединки против «Монцы» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Эмполи» добыл 2 виктории при 2 поражениях.

    Очевидно, что «синие» постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и продуктивный старт в чемпионате важен с точки зрения психологии.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» прошедший чемпионат может записать себе в актив. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монца» в прошлом сезоне не особенно мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась лишь 39 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «Монца» добыла 3 виктории при 2 поражениях.

    В последнем контрольном матче команда уступила «Милану» (1:3). А вот в Кубке Италии «Монца» в серии пенальти пришла «Зюйдтироль».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «бело-красные» видятся потенциальными борцами за сохранение прописки в элите. Команда Алессандро Несты должна будет сильно поднапрячься.

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    При этом «Монца» пока не решила проблему с реализацией голевых моментов. Да и состав у команды по именам не столь грозный.

    В прошедшем чемпионате «Монца» по разу обыграла и проиграла «Эмполи». Причем в выездном поединке команда пропустила 3 сухих мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Бело-красные» постараются добыть, как минимум, один зачетный балл.

    Статистика для ставок

    • «Монца» в среднем забивает лишь гол за матч

    • «Эмполи» проиграла лишь в одном летнем спарринге из 4

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Эмполи» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.18 и 1.80.

    Прогноз: Обе команды испытывают явные сложности с надежностью тылов.

    «Монца» явно не преуспевала в летних спаррингах, да и «Эмполи» не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья за 3.46

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    «Эмполи» — «Монца»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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