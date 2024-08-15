«Борац Баня-Лука» на своем поле примет «Клаксвик» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац Баня-Лука» — «Клаксвик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борац Баня-Лука»

Турнирное положение: «Борац Баня-Лука» потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:2.

Команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в два гола, тогда как выигрыш с разницей в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был ответным во втором раунде отбора Лиги чемпионов, клуб проиграл ПАОКу (0:1).

Эти неудачи вошли в серию поражений боснийского коллектива из трех игр, которые пришлись на главный континентальный турнир и Лигу Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Борац Баня-Лука» лишь проигрывал.

С такой формой у коллектива явно не лучшие шансы пройти дальше, хотя он и играет дома, но самое главное — соперник уже имеет пусть небольшой, но все же перевес.

Пять голов команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

«Клаксвик»

Турнирное положение: «Клаксвик» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 2:1.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках фарерского первенства клуб дома обыграл «Фуглафьордур» (2:1).

Этот результат позволил коллективу закрепиться на третьей позиции своего национального чемпионата с отставанием в девять очков от лидера «Викингура» после 18-ти туров.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах (контрольные и в еврокубках) «Клаксвик» проиграл лишь раз при семи победах и одной ничьей.

Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что ему предстоит провести непростую игру на поле его соперника, что явно усложняет задачу.

Два гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Борац Баня-Лука» проиграл

в пяти последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Клаксвика» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Борац Баня-Лука» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.85, победа «Клаксвика» — в 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было именно так.

Ставка: обе команды забьют за 2.00