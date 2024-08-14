ЦСКА
Пари НН
ЦСКА
Турнирное положение: ЦСКА в своем квартете находится на третьем месте. Команда еще не набрала ни одного очка. Армейцы проиграли матч первого тура.
Последние матчи: Интересно, что на старте сезона ЦСКА уже дважды уступил «Краснодару». Помимо Кубка России, команды еще встретились в РПЛ.
ЦСКА — Пари НН: коэффициенты букмекеров
10 августа ЦСКА в гостях играл с «Краснодаром» и уступил со счетом 1:2.
Ранее ЦСКА разгромил «Пари НН» и «Оренбург», а также сыграл вничью с «Ростовом».
Состояние команды: ЦСКА летом сменил главного тренера. Теперь команду возглавляет серб Марко Николич. На этом посту он сменил Владимира Федотова.
В РПЛ ЦСКА идет неплохо. Команда находится на четвертом месте, набрав семь очков. У армейцев 9 забитых голов и три пропущенных мяча.
Безусловно, атака красно-синих ослабела после ухода Федора Чалова. Форварда не хватает в передней линии. Но в предстоящем матче у ЦСКА вряд ли возникнут проблемы.
«Пари НН»
Турнирное положение: «Пари НН» сейчас замыкает таблицу квартета. У команды нет ни одного набранного очка.
«Пари НН» в первом матче встречался с «Ахматом». Клуб уступил в Грозном со счетом 1:4.
Последние матчи: «Пари НН» начал текущий сезон РПЛ не лучшим образом. Клуб потерпел два поражения кряду от «Рубина» (2:4) и ЦСКА (0:3).
Затем команда уступила «Ахмату» в Кубке России. Лишь потом «Пари НН» прибавил и выиграл две встречи. Удалось победить «Динамо» из Махачкалы и «Химки».
Состояние команды: «Пари НН» по итогам прошлого сезона едва не вылетел в Первую лигу. Но клуб удачно выступил в стыках и остался в элите.
Старт текущего сезона оказался провальным для «Пари НН». Но после серии поражений болельщики смогли вздохнуть спокойно. Матчи с махачкалинским «Динамо» и «Химками» настраивают на позитив.
Букмекеры не верят в успех гостей. Скорее всего, стоит ждать ротацию у обеих команд. Но состав ЦСКА выглядит предпочтительнее.
Статистика для ставок
- ЦСКА и «Пари НН» стартовали в Кубке России-2024/25 с поражений
- До этого «Пари НН» выиграл два матча кряду
- Летом ЦСКА возглавил серб Марко Николич
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.50, а победа «Пари НН» — в 7.20.
ТБ 2,5 оценивается в 1.76, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
- 2.02Ростов — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.03Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.80Фенербахче — Лилль: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: ЦСКА сразу захватит инициативу и пойдет вперед. Армейцы будут вести в счете после первого тайма.
Ставка: победа ЦСКА в первом тайме за 1.87.
Прогноз: команды должны сыграть результативно. Оба клуба проявят себя в атаке.
Ставка: тотал больше 3 за 2.20.