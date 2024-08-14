14 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Пари НН». Начало — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА в своем квартете находится на третьем месте. Команда еще не набрала ни одного очка. Армейцы проиграли матч первого тура.

Последние матчи: Интересно, что на старте сезона ЦСКА уже дважды уступил «Краснодару». Помимо Кубка России, команды еще встретились в РПЛ.

10 августа ЦСКА в гостях играл с «Краснодаром» и уступил со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Ранее ЦСКА разгромил «Пари НН» и «Оренбург», а также сыграл вничью с «Ростовом».

Состояние команды: ЦСКА летом сменил главного тренера. Теперь команду возглавляет серб Марко Николич. На этом посту он сменил Владимира Федотова.

В РПЛ ЦСКА идет неплохо. Команда находится на четвертом месте, набрав семь очков. У армейцев 9 забитых голов и три пропущенных мяча.

Безусловно, атака красно-синих ослабела после ухода Федора Чалова. Форварда не хватает в передней линии. Но в предстоящем матче у ЦСКА вряд ли возникнут проблемы.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» сейчас замыкает таблицу квартета. У команды нет ни одного набранного очка.

«Пари НН» в первом матче встречался с «Ахматом». Клуб уступил в Грозном со счетом 1:4.

Последние матчи: «Пари НН» начал текущий сезон РПЛ не лучшим образом. Клуб потерпел два поражения кряду от «Рубина» (2:4) и ЦСКА (0:3).

Затем команда уступила «Ахмату» в Кубке России. Лишь потом «Пари НН» прибавил и выиграл две встречи. Удалось победить «Динамо» из Махачкалы и «Химки».

Состояние команды: «Пари НН» по итогам прошлого сезона едва не вылетел в Первую лигу. Но клуб удачно выступил в стыках и остался в элите.

Старт текущего сезона оказался провальным для «Пари НН». Но после серии поражений болельщики смогли вздохнуть спокойно. Матчи с махачкалинским «Динамо» и «Химками» настраивают на позитив.

Букмекеры не верят в успех гостей. Скорее всего, стоит ждать ротацию у обеих команд. Но состав ЦСКА выглядит предпочтительнее.

Статистика для ставок

ЦСКА и «Пари НН» стартовали в Кубке России-2024/25 с поражений

До этого «Пари НН» выиграл два матча кряду

Летом ЦСКА возглавил серб Марко Николич

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.50, а победа «Пари НН» — в 7.20.

ТБ 2,5 оценивается в 1.76, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: ЦСКА сразу захватит инициативу и пойдет вперед. Армейцы будут вести в счете после первого тайма.

Ставка: победа ЦСКА в первом тайме за 1.87.

Прогноз: команды должны сыграть результативно. Оба клуба проявят себя в атаке.

Ставка: тотал больше 3 за 2.20.