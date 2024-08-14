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    ЦСКА — Пари НН: прогноз и ставка (коэффициент 1.87) на футбол. 14/08/2024 в 17:15

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Пари НН»
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    Игорь Акинфеев
    14 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Пари НН». Начало — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 14 Августа 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 17:15 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА в своем квартете находится на третьем месте. Команда еще не набрала ни одного очка. Армейцы проиграли матч первого тура.

    Последние матчи: Интересно, что на старте сезона ЦСКА уже дважды уступил «Краснодару». Помимо Кубка России, команды еще встретились в РПЛ.

    ЦСКА — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    10 августа ЦСКА в гостях играл с «Краснодаром» и уступил со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Ранее ЦСКА разгромил «Пари НН» и «Оренбург», а также сыграл вничью с «Ростовом».

    Состояние команды: ЦСКА летом сменил главного тренера. Теперь команду возглавляет серб Марко Николич. На этом посту он сменил Владимира Федотова.

    В РПЛ ЦСКА идет неплохо. Команда находится на четвертом месте, набрав семь очков. У армейцев 9 забитых голов и три пропущенных мяча.

    Безусловно, атака красно-синих ослабела после ухода Федора Чалова. Форварда не хватает в передней линии. Но в предстоящем матче у ЦСКА вряд ли возникнут проблемы.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: «Пари НН» сейчас замыкает таблицу квартета. У команды нет ни одного набранного очка.

    «Пари НН» в первом матче встречался с «Ахматом». Клуб уступил в Грозном со счетом 1:4.

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    • Последние матчи: «Пари НН» начал текущий сезон РПЛ не лучшим образом. Клуб потерпел два поражения кряду от «Рубина» (2:4) и ЦСКА (0:3).

    Затем команда уступила «Ахмату» в Кубке России. Лишь потом «Пари НН» прибавил и выиграл две встречи. Удалось победить «Динамо» из Махачкалы и «Химки».

    Состояние команды: «Пари НН» по итогам прошлого сезона едва не вылетел в Первую лигу. Но клуб удачно выступил в стыках и остался в элите.

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    Старт текущего сезона оказался провальным для «Пари НН». Но после серии поражений болельщики смогли вздохнуть спокойно. Матчи с махачкалинским «Динамо» и «Химками» настраивают на позитив.

    Букмекеры не верят в успех гостей. Скорее всего, стоит ждать ротацию у обеих команд. Но состав ЦСКА выглядит предпочтительнее.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА и «Пари НН» стартовали в Кубке России-2024/25 с поражений

    • До этого «Пари НН» выиграл два матча кряду

    • Летом ЦСКА возглавил серб Марко Николич

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.50, а победа «Пари НН» — в 7.20.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.76, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: ЦСКА сразу захватит инициативу и пойдет вперед. Армейцы будут вести в счете после первого тайма.

    Ставка: победа ЦСКА в первом тайме за 1.87.

    Прогноз: команды должны сыграть результативно. Оба клуба проявят себя в атаке.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.20.

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    ЦСКА — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. Команды покажут результативный футбол
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