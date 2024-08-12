В матче первого тура турецкой Суперлиги «Ризеспор» на своем поле примет «Истанбул Башакшехир». Встреча пройдет 12 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ризеспор»

Турнирное положение: «Ризеспор» по итогам прошлой кампании турецкой Суперлиги занял девятую строчку в середине таблицы.

Команда на 10 очков опередила зону вылета, а также на 11 баллов отстала от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на нейтральном поле сыграл вничью с французской «Ниццей» (2:2).

Эта мировая прервала ничейную мини-серию коллектива в две победы в поединках, которые были контрольными.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Ризеспор» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Закономерно, что с такой формой коллектив имеет неплохие шансы если не на победу, то как минимум на ничью, тем более что проводит поединок на своем поле.

Дал Варешанович — лучший бомбардир клуба в турецкой лиге прошлого сезона с девятью голами.

«Башакшехир»

Турнирное положение: «Башакшехир» в прошлом сезоне чемпионата Турции занял четвертую позицию и вышел в Лигу конференций.

Команда аж на 41 балл отстала от ставшего чемпионом «Галатасарая», на 38 — от второго «Фенербахче», а также на шесть — от третьего «Трабзонспора».

Последние матчи: в рамках первой игры третьего раунда Лиги конференций клуб победил на выезде грузинскую «Иберию» (1:0).

Таким образом, теперь у него хорошие шансы выйти в раунд плей-офф турнира — последнюю стадию на пути в групповой этап еврокубка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (официальных и товарищеских) «Башакшехир» выиграл, где в четырех из них забил больше одного мяча.

Это говорит об отличной форме фаворита, но неплохие результаты соперника во время предсезонной подготовки не обещают коллективу легкого поединка.

Жоау Фигейредо — стал самым результативным игроком команды в прошлом сезоне Суперлиги с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Ризеспора» забивали обе команды

в трех последних матчах «Ризеспор» не проиграл

в пяти последних матчах «Башакшехир» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Ризеспора» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

В то же время, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

Ставка: «Башакшехир» победит за 2.25