Ризеспор
Истанбул Башакшехир
«Ризеспор»
Турнирное положение: «Ризеспор» по итогам прошлой кампании турецкой Суперлиги занял девятую строчку в середине таблицы.
Команда на 10 очков опередила зону вылета, а также на 11 баллов отстала от зоны еврокубков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на нейтральном поле сыграл вничью с французской «Ниццей» (2:2).
Эта мировая прервала ничейную мини-серию коллектива в две победы в поединках, которые были контрольными.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Ризеспор» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Закономерно, что с такой формой коллектив имеет неплохие шансы если не на победу, то как минимум на ничью, тем более что проводит поединок на своем поле.
Дал Варешанович — лучший бомбардир клуба в турецкой лиге прошлого сезона с девятью голами.
«Башакшехир»
Турнирное положение: «Башакшехир» в прошлом сезоне чемпионата Турции занял четвертую позицию и вышел в Лигу конференций.
Команда аж на 41 балл отстала от ставшего чемпионом «Галатасарая», на 38 — от второго «Фенербахче», а также на шесть — от третьего «Трабзонспора».
Последние матчи: в рамках первой игры третьего раунда Лиги конференций клуб победил на выезде грузинскую «Иберию» (1:0).
Таким образом, теперь у него хорошие шансы выйти в раунд плей-офф турнира — последнюю стадию на пути в групповой этап еврокубка.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах (официальных и товарищеских) «Башакшехир» выиграл, где в четырех из них забил больше одного мяча.
Это говорит об отличной форме фаворита, но неплохие результаты соперника во время предсезонной подготовки не обещают коллективу легкого поединка.
Жоау Фигейредо — стал самым результативным игроком команды в прошлом сезоне Суперлиги с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Ризеспора» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Ризеспор» не проиграл
- в пяти последних матчах «Башакшехир» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Ризеспора» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
В то же время, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.
Ставка: «Башакшехир» победит за 2.25