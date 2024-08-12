ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Тони Фергюсон5 самых ярких побед Тони Фергюсона в UFC
  • 22:05
    • «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ
  • 20:53
    • Рублев уверенно пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
  • 19:38
    • Гол Глушенкова принес «Зениту» победу в матче с «Динамо»
  • 19:19
    • «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Суперкубок Англии
  • 16:54
    • «Локомотив» всухую обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
  • 15:49
    • «Манчестер Юнайтед» подпишет двух защитников «Баварии»
  • 15:31
    • Французские волейболисты выиграли олимпийский турнир
    Все новости спорта

    «Бодрумспор» неплохо стартует в элите

    «Бодрумспор» — «Газиантеп». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 12 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Бодрумспор» — «Газиантеп»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бодрумспор»
    «Бодрумспор» на своем поле примет «Газиантеп» в первом туре чемпионата Турции по футболу. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела в первой турецкой лиги и заняла там четвертое место в таблице.

    Прямой билет эта позиция в элиту ей не дала и пришлось проходить аж три стадии стыков.

    Последние матчи: Последние игры «Бодрумспор» провел как раз в плей-офф. Сперва в нем он обыграл «Болуспор» 2:0, затем только по пенальти прошел «Корум», а в финале стыков сломил сопротивление «Сакарьяспор», одолев соперника в овертайме — 3:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данной игре «Бодрумспор» подходит с 13 матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период «зелено-белые» отпраздновали всего четыре виктории в основное время и расписали аж девять мировых исходов. И в четырех поединках данного отрезка они не смогли забить.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Данный коллектив прошлый сезон провел в элите турецкого футбола и занял там аж 11 место в таблице.

    «Газиантеп» выиграл лишь 12 игр из 38 проведенных, восемь раз сыграл вничью и потерпел 18 фиаско, разница забитых и пропущенных 50:57.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: Минувшее первенство страны команда завершала 4-матчевой беспроигрышной серией, которую начала мировой, а продолжила тремя викториями кряду. В межсезонье она провела лишь один товарняк, обыграв в нем косовскую «Приштину» 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: Сейчас у «Газиантепа» 5-матчевая серия без фиаско. В этот период коллектив сперва расписал ничью, а затем добился четырех выигрышей кряду. А проиграла команда только один поединок из семи предыдущих и выиграла пять раз за это время.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы играли дважды и оба матча выиграл «Газиантеп»

    • «Бодрумспор» дома уступил лишь раз за десять предыдущих встреч

    • «Газиантеп» в гостях проиграл пять из восьми минувших матчей при трех выигрышах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бодрумспора» — 2.44, победа «Газиантепа» — 3.00, ничья — 3.54.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Рекомендуем здесь ставить на победу «Бодрумспора» с 0 форой, потому что на своем поле эта команда выступает довольно-таки сильно, а «Газиантеп» совсем не впячетляет.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бодрумспора» с форой 0 за 1.80.

    Прогноз: И также не исключаем здесь обмена забитыми мячами, ведь с результативностью у этих команд в се в порядке.

    Ставка: обе забьют за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Тыбура — Спивак
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  3.75
  • Прогноз на матч Богачук — Ортис
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тюмень — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Атырау — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Челси — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аякс — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чайка — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.28
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бодрумспор» — «Газиантеп»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на футбол. «Бодрумспор» неплохо стартует в элите
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры