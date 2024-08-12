«Бодрумспор» на своем поле примет «Газиантеп» в первом туре чемпионата Турции по футболу. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела в первой турецкой лиги и заняла там четвертое место в таблице.

Прямой билет эта позиция в элиту ей не дала и пришлось проходить аж три стадии стыков.

Последние матчи: Последние игры «Бодрумспор» провел как раз в плей-офф. Сперва в нем он обыграл «Болуспор» 2:0, затем только по пенальти прошел «Корум», а в финале стыков сломил сопротивление «Сакарьяспор», одолев соперника в овертайме — 3:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К данной игре «Бодрумспор» подходит с 13 матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период «зелено-белые» отпраздновали всего четыре виктории в основное время и расписали аж девять мировых исходов. И в четырех поединках данного отрезка они не смогли забить.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Данный коллектив прошлый сезон провел в элите турецкого футбола и занял там аж 11 место в таблице.

«Газиантеп» выиграл лишь 12 игр из 38 проведенных, восемь раз сыграл вничью и потерпел 18 фиаско, разница забитых и пропущенных 50:57.

Последние матчи: Минувшее первенство страны команда завершала 4-матчевой беспроигрышной серией, которую начала мировой, а продолжила тремя викториями кряду. В межсезонье она провела лишь один товарняк, обыграв в нем косовскую «Приштину» 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сейчас у «Газиантепа» 5-матчевая серия без фиаско. В этот период коллектив сперва расписал ничью, а затем добился четырех выигрышей кряду. А проиграла команда только один поединок из семи предыдущих и выиграла пять раз за это время.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы играли дважды и оба матча выиграл «Газиантеп»

«Бодрумспор» дома уступил лишь раз за десять предыдущих встреч

«Газиантеп» в гостях проиграл пять из восьми минувших матчей при трех выигрышах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бодрумспора» — 2.44, победа «Газиантепа» — 3.00, ничья — 3.54.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Рекомендуем здесь ставить на победу «Бодрумспора» с 0 форой, потому что на своем поле эта команда выступает довольно-таки сильно, а «Газиантеп» совсем не впячетляет.

Рекомендуемая ставка: победа «Бодрумспора» с форой 0 за 1.80.

Прогноз: И также не исключаем здесь обмена забитыми мячами, ведь с результативностью у этих команд в се в порядке.

Ставка: обе забьют за 1.82.