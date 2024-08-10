10 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели не столь успешно. «Тоттенхэм» финишировал на 5 месте в АПЛ.

При этом «Тоттенхэм» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 20 матчах из 38. А вот в свои ворота «шпоры» пропустили аж 61 раз.

Последние матчи: летом лондонцы провели 6 контрольных поединков. В них команда выиграла 4 раза при одном поражении.

Причем «Тоттенхэм» в своем последнем поединке уступил «Баварии» (1:2). А вот до того команда переиграла сборную звезд корейской лиги (4:3).

В 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» отличился 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: до последней коллизии «Тоттенхэм» выиграл четырежды кряду. Причем во всех победных матчах лондонцы не забивали меньше 2 мячей.

При этом «Тоттенхэм» не особенно стабилен. Несмотря на наличие в составе ряда квалифицированных игроков, «шпоры» все никак не проявят весь свой потенциал.

Наверняка англичане будут максимально активны в атаке. Да и желание реваншироваться за недавнюю коллизию огромное.

«Бавария»

Турнирное положение: Эта команда провела сверхнеудачный минувший сезон. «Бавария» заняла итоговое 3 место в Бундеслиге.

При этом «Бавария» в 34 поединках настреляла 94 мяча в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась лишь недавно. В 3 спаррингах мюнхенцы выиграли 2 раза при одной ничьей.

При этом «Бавария» в последней контрольной встрече сумела одолеть «Тоттенхэм» (2:1). А вот до того мюнхенцы расписали паритет со скромным «Дюреном» (1:1).

В 5 своих последних матчах команда отличилась 21 забитым мячом. А вот пропустила команда 7 мячей в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам просто потрясающий. Вот только оборона ошибается чересчур часто.

Вообще, «Бавария» традиционно успешно противостоит лондонцам. Из 5 последних очных поединков выиграны 4 при одной коллизии.

А вот в трех последних очных встречах баварцы были сильнее. Да и Харри Кейн мотивирован проявить себя в матче с бывшим клубом.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и мотивация победить во втором матче кряду у них точно присутствует.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» выиграл в 4 из 6 своих контрольных матчей

«Бавария» в трех последних очных поединках обыгрывала «шпор»

Лондонцы последнюю победу над «Баварией» добыли почти 40 лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 3.00.

Прогноз: Мюнхенцы явно постараются прибавить в плане реализации.

«Бавария» явно сильнее нестабильных «шпор», которых к тому же совсем недавно переиграла.

Ставка: Победа «Баварии» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 3.19