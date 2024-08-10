Сочи
Черноморец
«Сочи»
Турнирное положение: Южане просто ужасно стартовали в первенстве. По итогам 4 первых туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Сочи» в 4 поединках сумели разжиться 4 очками. А вот забили южане всего лишь 4 мяча, при этом пропустив на гол больше.
Последние матчи: летом сочинцы выиграли всего в одном контрольном матче из 4. Причем в них у команды также были проблемы с реализацией.
В предыдущем туре «Сочи» переиграли «Шинник» (2:0). А вот до того южане сенсационно уступили «СКА-Хабаровску» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах сочинцы победили 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: южане явно намерены побороться за прямой выход в РПЛ. Да и последняя виктория явно прибавила настроения.
С «моряками» команда пересекалась лишь однажды. Шесть лет назад в Кубке России «Сочи» уступили со счетом 1:2.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и потенциал у команды Роберта Морено весьма приличный.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» вполне способны пободаться за стыки. Правда, по итогам первых 4 туров команда находится лишь на 15 месте.
Причем «Черноморец» Нв весьма бледно выглядит в плане реализации. «Моряки» в 4 матчах забили всего 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова опростоволосилась. «Черноморец» Нв по всем статьям уступил «Балтике» (0:2).
До того команда Вадима Гаранина одолела «Урал» (3:2). А вот домашний поединок с «Чайкой» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Гаранина испытывает явный кризис жанра. Да и пропустили «моряки» уже 7 мячей.
При этом «Черноморец» Нв в двух своих выездных поединках не забивал. Да и по игре команда пока не выглядит целостно.
Состав у «моряков» по именам не самый квалифицированный. Да и проблем в игровом плане у команды вагон и маленькая тележка.
Тем не менее, номинальные гости будут цепляться за очки. Да и опытный Гаранин явно максимально настроит подопечных на поединок с фаворитом лиги.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Моряки» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
- Команда Гаранина в нынешнем сезоне еще не забивала на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.71.
- 2.50Ростов — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.45Франция — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Пари НН — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Команда Морено сильнее соперника, и явно способна прибавить в созидательном аспекте.
Сочинцы явно намерены побороться за прямое повышение в классе, тогда как «моряки» нынче пребывают в кризисе.
Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14