10 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Черноморец» Нв, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане просто ужасно стартовали в первенстве. По итогам 4 первых туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Сочи» в 4 поединках сумели разжиться 4 очками. А вот забили южане всего лишь 4 мяча, при этом пропустив на гол больше.

Последние матчи: летом сочинцы выиграли всего в одном контрольном матче из 4. Причем в них у команды также были проблемы с реализацией.

В предыдущем туре «Сочи» переиграли «Шинник» (2:0). А вот до того южане сенсационно уступили «СКА-Хабаровску» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах сочинцы победили 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: южане явно намерены побороться за прямой выход в РПЛ. Да и последняя виктория явно прибавила настроения.

С «моряками» команда пересекалась лишь однажды. Шесть лет назад в Кубке России «Сочи» уступили со счетом 1:2.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и потенциал у команды Роберта Морено весьма приличный.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» вполне способны пободаться за стыки. Правда, по итогам первых 4 туров команда находится лишь на 15 месте.

Причем «Черноморец» Нв весьма бледно выглядит в плане реализации. «Моряки» в 4 матчах забили всего 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова опростоволосилась. «Черноморец» Нв по всем статьям уступил «Балтике» (0:2).

До того команда Вадима Гаранина одолела «Урал» (3:2). А вот домашний поединок с «Чайкой» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Гаранина испытывает явный кризис жанра. Да и пропустили «моряки» уже 7 мячей.

При этом «Черноморец» Нв в двух своих выездных поединках не забивал. Да и по игре команда пока не выглядит целостно.

Состав у «моряков» по именам не самый квалифицированный. Да и проблем в игровом плане у команды вагон и маленькая тележка.

Тем не менее, номинальные гости будут цепляться за очки. Да и опытный Гаранин явно максимально настроит подопечных на поединок с фаворитом лиги.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Моряки» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

Команда Гаранина в нынешнем сезоне еще не забивала на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.71.

Прогноз: Команда Морено сильнее соперника, и явно способна прибавить в созидательном аспекте.

Сочинцы явно намерены побороться за прямое повышение в классе, тогда как «моряки» нынче пребывают в кризисе.

Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14