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    «Целе» и «Шемрок Роверс» порадуют голами

    «Целе» — «Шемрок Роверс». Ставки (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Целе» — «Шемрок Роверс»
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    «Целе»
    Словенский клуб «Целе» примет в родных стенах ирландский «Шемрок Роверс» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет 8 августа и начнется в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Шемрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Целе 21:15 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
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    «Целе»

    Турнирное положение: «Целе» в прошлом сезоне стал чемпионом Словении и поэтому начал свой еврокубковый путь в текущем евросезоне в Лиге чемпионов.

    В новом же первенстве страны он провел пока только два поединка, в которых раз выиграл и раз уступил.

    Последние матчи: В преддверии данной встречи 2-кратный чемпион Словении потерпел гостевое фиаско со счетом 0:1 от «Муры» на внутренней арене. А немногим ранее он был разгромлен в Братиславе «Слованом» со счетом 0:5 в рамках матча Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Как было указано выше, чемпион Словении начал свой путь в ЛЧ, где на стадии первого раунда отбора легко справился с эстонской «Флорой», дважды ее обыграв — 2:1 и 5:0. Но уже на втором этапе квалификации «Целе» прекратил борьбу в самом престижном евротурнире, проиграв противостояние братиславскому «Словану» — 1:1 и 0:5, и отправился в Лигу Европы.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» — рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Ирландии, выиграв золото 21 раз, в том числе в последних четырех сезонах.

    В этом же чемпионате страны дублинцы пока идут на третьей позиции и отстают от лидера первенства аж на 11 пунктов.

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    • Последние матчи: Накануне «обручи» в рамках чемпионата страны смогли одолеть в гостевой игре «Уотерфорд» со счетом 2:1. И этой викторией они прервали свою 3-матчевую серию из поражений с учетом всех турниров.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Ирландский чемпион также начал свое выступление в еврокубках с первого раунда отбора ЛЧ. Там «Шемрок Роверс» прошел исландский «Викингур», расписав с ним гостевую мировую 0:0 и победив дома 2:1. На втором же этапе квалификации он дважды уступил пражской «Спарте» (0:2 и 2:4) и отправился в ЛЕ.

    Статистика для ставок

    • «Целе» в текущем евросезоне выиграл две игры из четырех при одной ничьей и фиаско

    • «Шемрок Роверс» в этих еврокубках выиграл лишь один матч из четырех, дважды уступил и раз сыграл вничью

    • Ранее между собой эти команды не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Целе» — 1.60, победа «Шемрок Роверс» — 5.40, ничья — 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.99 соответственно.

    Прогноз: Большинство матчей с участием этих команд в последнее время приносили немало забитых мячей. Считаем, что и их очный поединок также получится результативным.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.83.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что чемпион Словении при своих зрителях сможет нанести поражение ирландскому чемпиону.

    Ставка: победа «Целе» с форой (-1) за 2.00.

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