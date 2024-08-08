Словенский клуб «Целе» примет в родных стенах ирландский «Шемрок Роверс» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет 8 августа и начнется в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Шемрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Целе»

Турнирное положение: «Целе» в прошлом сезоне стал чемпионом Словении и поэтому начал свой еврокубковый путь в текущем евросезоне в Лиге чемпионов.

В новом же первенстве страны он провел пока только два поединка, в которых раз выиграл и раз уступил.

Последние матчи: В преддверии данной встречи 2-кратный чемпион Словении потерпел гостевое фиаско со счетом 0:1 от «Муры» на внутренней арене. А немногим ранее он был разгромлен в Братиславе «Слованом» со счетом 0:5 в рамках матча Лиги чемпионов.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Как было указано выше, чемпион Словении начал свой путь в ЛЧ, где на стадии первого раунда отбора легко справился с эстонской «Флорой», дважды ее обыграв — 2:1 и 5:0. Но уже на втором этапе квалификации «Целе» прекратил борьбу в самом престижном евротурнире, проиграв противостояние братиславскому «Словану» — 1:1 и 0:5, и отправился в Лигу Европы.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» — рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Ирландии, выиграв золото 21 раз, в том числе в последних четырех сезонах.

В этом же чемпионате страны дублинцы пока идут на третьей позиции и отстают от лидера первенства аж на 11 пунктов.

Последние матчи: Накануне «обручи» в рамках чемпионата страны смогли одолеть в гостевой игре «Уотерфорд» со счетом 2:1. И этой викторией они прервали свою 3-матчевую серию из поражений с учетом всех турниров.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Ирландский чемпион также начал свое выступление в еврокубках с первого раунда отбора ЛЧ. Там «Шемрок Роверс» прошел исландский «Викингур», расписав с ним гостевую мировую 0:0 и победив дома 2:1. На втором же этапе квалификации он дважды уступил пражской «Спарте» (0:2 и 2:4) и отправился в ЛЕ.

Статистика для ставок

«Целе» в текущем евросезоне выиграл две игры из четырех при одной ничьей и фиаско

«Шемрок Роверс» в этих еврокубках выиграл лишь один матч из четырех, дважды уступил и раз сыграл вничью

Ранее между собой эти команды не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Целе» — 1.60, победа «Шемрок Роверс» — 5.40, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.99 соответственно.

Прогноз: Большинство матчей с участием этих команд в последнее время приносили немало забитых мячей. Считаем, что и их очный поединок также получится результативным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.83.

Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что чемпион Словении при своих зрителях сможет нанести поражение ирландскому чемпиону.

Ставка: победа «Целе» с форой (-1) за 2.00.