Марибор
Войводина
«Марибор»
Турнирное положение: «Марибор» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы, где не сумел пройти и одной стадии, уступив болгарскому «Ботеву».
Опустившись в Лигу конференций, команда преодолела ее второй раунд квалификации, в котором обыграла по сумме двух матчей румынскую «Университатю Крайову» с общим счетом 4:2.
Марибор — Войводина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура словенского первенства разошлась миром с «Браво» (1:1) на своем поле.
Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Марибор» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Такая форма, возможно, не сулит коллективу легкой жизни, но уж точно позволяет рассчитывать на ничью. Впрочем, он будет явно стремиться выиграть.
Арнел Якупович — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.
«Войводина»
Турнирное положение: «Войводина» благодаря выходу в финал Кубка Сербии вышла в Лигу Европы, где не смогла пройти второй раунд.
В данном круге турнира команда уступила «Аяксу», проиграв на выезде со счетом 0:1, после чего дома потерпела крупное поражение — 1:3.
Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в третьем туре сербского первенства уступил на чужом поле «Чукаричкам» (1:3).
Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу Европы.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: перед этой чередой неудач в разных турнирах «Войводина» выиграла пять поединков кряду, так что налицо некоторый спад формы.
Йосип Шутало — автор пока что единственного гола команды в еврокубках текущей кампании.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Марибора» забивали обе команды
- в семи из девяти последних матчей «Марибора» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Войводина» проиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Войводины» — в 4.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было в их четырех из пяти последних домашних поединков.
Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей «Марибора» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15