«Марибор» на своем поле примет «Войводину» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 8 августа и начнется в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Марибор» — «Войводина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марибор»

Турнирное положение: «Марибор» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы, где не сумел пройти и одной стадии, уступив болгарскому «Ботеву».

Опустившись в Лигу конференций, команда преодолела ее второй раунд квалификации, в котором обыграла по сумме двух матчей румынскую «Университатю Крайову» с общим счетом 4:2.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура словенского первенства разошлась миром с «Браво» (1:1) на своем поле.

Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Марибор» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма, возможно, не сулит коллективу легкой жизни, но уж точно позволяет рассчитывать на ничью. Впрочем, он будет явно стремиться выиграть.

Арнел Якупович — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.

«Войводина»

Турнирное положение: «Войводина» благодаря выходу в финал Кубка Сербии вышла в Лигу Европы, где не смогла пройти второй раунд.

В данном круге турнира команда уступила «Аяксу», проиграв на выезде со счетом 0:1, после чего дома потерпела крупное поражение — 1:3.

Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в третьем туре сербского первенства уступил на чужом поле «Чукаричкам» (1:3).

Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу Европы.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: перед этой чередой неудач в разных турнирах «Войводина» выиграла пять поединков кряду, так что налицо некоторый спад формы.

Йосип Шутало — автор пока что единственного гола команды в еврокубках текущей кампании.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Марибора» забивали обе команды

в семи из девяти последних матчей «Марибора» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Войводина» проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Войводины» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей «Марибора» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15