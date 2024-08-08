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    Добавит ли боли «Войводине» «Марибор»?

    «Марибор» — «Войводина». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марибор» — «Войводина»
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    Арнел Якупович
    «Марибор» на своем поле примет «Войводину» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 8 августа и начнется в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Марибор» — «Войводина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Марибор

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Марибор 21:15 Войводина

    Войводина

  • Нови Сад
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    «Марибор»

    Турнирное положение: «Марибор» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы, где не сумел пройти и одной стадии, уступив болгарскому «Ботеву».

    Опустившись в Лигу конференций, команда преодолела ее второй раунд квалификации, в котором обыграла по сумме двух матчей румынскую «Университатю Крайову» с общим счетом 4:2.

    Марибор — Войводина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура словенского первенства разошлась миром с «Браво» (1:1) на своем поле.

    Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Марибор» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма, возможно, не сулит коллективу легкой жизни, но уж точно позволяет рассчитывать на ничью. Впрочем, он будет явно стремиться выиграть.

    Арнел Якупович — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.

    «Войводина»

    Турнирное положение: «Войводина» благодаря выходу в финал Кубка Сербии вышла в Лигу Европы, где не смогла пройти второй раунд.

    В данном круге турнира команда уступила «Аяксу», проиграв на выезде со счетом 0:1, после чего дома потерпела крупное поражение — 1:3.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в третьем туре сербского первенства уступил на чужом поле «Чукаричкам» (1:3).

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу Европы.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: перед этой чередой неудач в разных турнирах «Войводина» выиграла пять поединков кряду, так что налицо некоторый спад формы.

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    Йосип Шутало — автор пока что единственного гола команды в еврокубках текущей кампании.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Марибора» забивали обе команды

    • в семи из девяти последних матчей «Марибора» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Войводина» проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Войводины» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в семи из девяти последних матчей «Марибора» было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15

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    «Марибор» — «Войводина»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Добавит ли боли «Войводине» «Марибор»?
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