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    Марокканцы мгновенно добьются своего

    Египет (U23) — Марокко (U23). Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Египет (U23) — Марокко (U23)
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    Ашраф Хакими
    8 августа в матче за 3 место плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Египет (U23) и Марокко (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет (U23) — Марокко (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. 3-е место 08 Августа 2024 года

    Египет U23

  • Париж-2024. Мужчины. 3-е место
    •  Египет U23 18:00 Марокко U23

    Марокко U23

  • Париж-2024. Мужчины. 3-е место
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    Египет (U23)

    Турнирное положение: Египтяне сенсационно выиграли свою группу. В 3 матчах «фараоны» набрали 7 очков.

    При этом Египет (U23) в полуфинал прошел лишь в серии пенальти. В футбольной лотерее команде удалось одолеть парагвайцев.

    Последние матчи: А вот полуфинал команде не удался. В дополнительное время африканцы уступили французам (1:3).

    Зато в основное время египтяне еще не проигрывали. Да и победа над испанцами на групповом этапе говорит о силе команды.

    В 5 своих последних поединках Египет (U23) добыл 2 виктории. В этих матчах «фараоны» настреляли 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Омар Файед — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Да и получить медали Олимпиады — шикарнейшая мотивация.

    Очевидно, что Египет (U23) сыграет на своих козырях. Вот только в этой встрече не сможет принять участие защитник Файед.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и оппонент нередко ошибается в обороне.

    Марокко (U23)

    Турнирное положение: Марокканцы выиграли свою группу, опередив даже аргентинцев. Сборная Марокко (U23) набрала 7 очков в 3 турах.

    Притом, что сборная Марокко (U23) в четвертьфинале учинила разгром американцам. В ворота «штатников» команда наколотила 4 безответных мяча.

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    • Последние матчи: марокканцы в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда прекрасно выглядит в атаке.

    А вот в полуфинале команда уступила испанцам (1:2). Причем по итогам первого тайме африканцы вели в счете.

    При этом сборная Марокко (U23) в 5 своих последних поединков выиграла 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Марокканцы имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

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    Сборная Марокко (U23) явно мотивирована занять 3 место на турнире. Да и по игре команда выглядит мощнее египтян.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Такие парни, как Ильяс Ахомах способны огорчить любого соперника.

    Статистика для ставок

    • Египет (U23) на турнире пропустил 3 мяча в основное время

    • Марокканцы до последней коллизии выиграли 2 раза кряду

    • Марокко (U23) в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

    Марокканцы уж точно будут активно атаковать, и явно постараются быстро вскрыть оборону «фараонов».

    Ставка: Победа Марокко (U23) в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

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    Египет (U23) — Марокко (U23): прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Марокканцы мгновенно добьются своего
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