8 августа в матче за 3 место плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Египет (U23) и Марокко (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет (U23) — Марокко (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Египет (U23)

Турнирное положение: Египтяне сенсационно выиграли свою группу. В 3 матчах «фараоны» набрали 7 очков.

При этом Египет (U23) в полуфинал прошел лишь в серии пенальти. В футбольной лотерее команде удалось одолеть парагвайцев.

Последние матчи: А вот полуфинал команде не удался. В дополнительное время африканцы уступили французам (1:3).

Зато в основное время египтяне еще не проигрывали. Да и победа над испанцами на групповом этапе говорит о силе команды.

В 5 своих последних поединках Египет (U23) добыл 2 виктории. В этих матчах «фараоны» настреляли 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Омар Файед — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Да и получить медали Олимпиады — шикарнейшая мотивация.

Очевидно, что Египет (U23) сыграет на своих козырях. Вот только в этой встрече не сможет принять участие защитник Файед.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и оппонент нередко ошибается в обороне.

Марокко (U23)

Турнирное положение: Марокканцы выиграли свою группу, опередив даже аргентинцев. Сборная Марокко (U23) набрала 7 очков в 3 турах.

Притом, что сборная Марокко (U23) в четвертьфинале учинила разгром американцам. В ворота «штатников» команда наколотила 4 безответных мяча.

Последние матчи: марокканцы в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда прекрасно выглядит в атаке.

А вот в полуфинале команда уступила испанцам (1:2). Причем по итогам первого тайме африканцы вели в счете.

При этом сборная Марокко (U23) в 5 своих последних поединков выиграла 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марокканцы имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и в плане реализации у команды полный ажур.

Сборная Марокко (U23) явно мотивирована занять 3 место на турнире. Да и по игре команда выглядит мощнее египтян.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Такие парни, как Ильяс Ахомах способны огорчить любого соперника.

Статистика для ставок

Египет (U23) на турнире пропустил 3 мяча в основное время

Марокканцы до последней коллизии выиграли 2 раза кряду

Марокко (U23) в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

Марокканцы уж точно будут активно атаковать, и явно постараются быстро вскрыть оборону «фараонов».

Ставка: Победа Марокко (U23) в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05