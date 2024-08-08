Египет U23
Марокко U23
Египет (U23)
Турнирное положение: Египтяне сенсационно выиграли свою группу. В 3 матчах «фараоны» набрали 7 очков.
При этом Египет (U23) в полуфинал прошел лишь в серии пенальти. В футбольной лотерее команде удалось одолеть парагвайцев.
Последние матчи: А вот полуфинал команде не удался. В дополнительное время африканцы уступили французам (1:3).
Зато в основное время египтяне еще не проигрывали. Да и победа над испанцами на групповом этапе говорит о силе команды.
В 5 своих последних поединках Египет (U23) добыл 2 виктории. В этих матчах «фараоны» настреляли 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Омар Файед — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно выгодно. Да и получить медали Олимпиады — шикарнейшая мотивация.
Очевидно, что Египет (U23) сыграет на своих козырях. Вот только в этой встрече не сможет принять участие защитник Файед.
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и оппонент нередко ошибается в обороне.
Марокко (U23)
Турнирное положение: Марокканцы выиграли свою группу, опередив даже аргентинцев. Сборная Марокко (U23) набрала 7 очков в 3 турах.
Притом, что сборная Марокко (U23) в четвертьфинале учинила разгром американцам. В ворота «штатников» команда наколотила 4 безответных мяча.
Последние матчи: марокканцы в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда прекрасно выглядит в атаке.
А вот в полуфинале команда уступила испанцам (1:2). Причем по итогам первого тайме африканцы вели в счете.
При этом сборная Марокко (U23) в 5 своих последних поединков выиграла 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марокканцы имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и в плане реализации у команды полный ажур.
Сборная Марокко (U23) явно мотивирована занять 3 место на турнире. Да и по игре команда выглядит мощнее египтян.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Такие парни, как Ильяс Ахомах способны огорчить любого соперника.
Статистика для ставок
- Египет (U23) на турнире пропустил 3 мяча в основное время
- Марокканцы до последней коллизии выиграли 2 раза кряду
- Марокко (U23) в среднем забивает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 2.05.
- 2.35Панатинаикос — Аякс: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.
Марокканцы уж точно будут активно атаковать, и явно постараются быстро вскрыть оборону «фараонов».
Ставка: Победа Марокко (U23) в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.05