Венгерский «Пакш» примет в родных стенах черногорский «Морнар» в первом матче третьего раунда отбора Лиги конференций. Игра состоится 7 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «Морнар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пакш»

Турнирное положение: «Пакш» в прошлом сезоне выиграл кубок Венгрии и благодаря этому получил билет в еврокубке. В чемпионате он финишировал на второй строке.

В новом же первенстве страны он после двух туров набрал четыре очка и расположился в таблице среди лидеров.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «зеленые» в матче чемпионата Венгрии на своем поле одолели со счетом 2:1 «Уйпешт». А на предыдущей стадии Лиги конференций они справились с киприотским клубом «АЕК Ларнака», дважды его обыграв — 3:0 и 2:0.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В этом еврокубковом сезоне «Пакш» уже успел провести четыре поединка, выиграв три из них при одном проигрыше. Начал он в Лиге Европы, где сразу же был выбит румынской «Хунедоарой» — 0:4 и 2:0. А перебравшись в ЛК венгры прошли «АЕК Ларнака» из Кипра.

«Морнар»

Турнирное положение: Коллектив из города Бар в прошлом розыгрыше чемпионата Черногории финишировал на второй строке, проиграв шесть баллов победителю.

В новом же первенстве страны «Морнар» провел пока только один поединок, уступив в нем дома 0:1 «Отранту».

Последние матчи: Накануне этого поединка, как было сказано выше, «сине-белые» минимально проиграли в матче чемпионата Черногории. До этого же во втором раунде отбора ЛК они прошли сербский клуб «Раднички 1923», обменявшись с ним домашними победами и пройдя дальше только благодаря успешной серии послематчевых пенальти.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Морнар» в текущем розыгрыше Лиги конференций преодолел уже две стадии квалификации. Сперва черногорцы выбили грузинское «Динамо» из Тбилиси, обыграв его дома 2:1 и расписав гостевую мировую 1:1. А на торой стадии отбора они по пенальти прошли «Раднички 1923» из Сербии — 2:1 и 0:1.

Статистика для ставок

«Пакш» в текущем евросезоне выиграл три игры из четырех при одном фиаско

«Морнар» в этом еврокубковом сезоне дважды победил, раз сыграл вничью и раз уступил

Ранее между собой эти команды не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пакша» — 1.33, победа «Морнара» — 9.45, ничья — 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.81 соответственно.

Прогноз: Венгерский коллектив значительно в классе превосходит своего черногорского оппонента и на своем поле просто обязан обыгрывает его с разницей в несколько мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Пакша» с форой (-1,5) за 2.08.

Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на то, что турецкий коллектив вновь отличится в каждом из таймов.

Ставка: «Пакш» забьет в обоих таймах за 2.27.