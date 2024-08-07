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    «Пакш» дома уверенно выиграет у «Морнара»

    «Пакш» — «Морнар». Ставки (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пакш» — «Морнар»
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    «Пакш»
    Венгерский «Пакш» примет в родных стенах черногорский «Морнар» в первом матче третьего раунда отбора Лиги конференций. Игра состоится 7 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «Морнар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2024 года

    Пакш

  • Пакш
    •  Пакш 20:00 Морнар

    Морнар

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Пакш»

    Турнирное положение: «Пакш» в прошлом сезоне выиграл кубок Венгрии и благодаря этому получил билет в еврокубке. В чемпионате он финишировал на второй строке.

    В новом же первенстве страны он после двух туров набрал четыре очка и расположился в таблице среди лидеров.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «зеленые» в матче чемпионата Венгрии на своем поле одолели со счетом 2:1 «Уйпешт». А на предыдущей стадии Лиги конференций они справились с киприотским клубом «АЕК Ларнака», дважды его обыграв — 3:0 и 2:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В этом еврокубковом сезоне «Пакш» уже успел провести четыре поединка, выиграв три из них при одном проигрыше. Начал он в Лиге Европы, где сразу же был выбит румынской «Хунедоарой» — 0:4 и 2:0. А перебравшись в ЛК венгры прошли «АЕК Ларнака» из Кипра.

    «Морнар»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бар в прошлом розыгрыше чемпионата Черногории финишировал на второй строке, проиграв шесть баллов победителю.

    В новом же первенстве страны «Морнар» провел пока только один поединок, уступив в нем дома 0:1 «Отранту».

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    • Последние матчи: Накануне этого поединка, как было сказано выше, «сине-белые» минимально проиграли в матче чемпионата Черногории. До этого же во втором раунде отбора ЛК они прошли сербский клуб «Раднички 1923», обменявшись с ним домашними победами и пройдя дальше только благодаря успешной серии послематчевых пенальти.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Состояние команды: «Морнар» в текущем розыгрыше Лиги конференций преодолел уже две стадии квалификации. Сперва черногорцы выбили грузинское «Динамо» из Тбилиси, обыграв его дома 2:1 и расписав гостевую мировую 1:1. А на торой стадии отбора они по пенальти прошли «Раднички 1923» из Сербии — 2:1 и 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Пакш» в текущем евросезоне выиграл три игры из четырех при одном фиаско

    • «Морнар» в этом еврокубковом сезоне дважды победил, раз сыграл вничью и раз уступил

    • Ранее между собой эти команды не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пакша» — 1.33, победа «Морнара» — 9.45, ничья — 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: Венгерский коллектив значительно в классе превосходит своего черногорского оппонента и на своем поле просто обязан обыгрывает его с разницей в несколько мячей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Пакша» с форой (-1,5) за 2.08.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на то, что турецкий коллектив вновь отличится в каждом из таймов.

    Ставка: «Пакш» забьет в обоих таймах за 2.27.

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    «Пакш» — «Морнар»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Пакш» дома уверенно выиграет у «Морнара»
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