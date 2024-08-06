В третьем отборочном раунде Лиги Европы 6 августа пройдет матч «Петрокуб» — ТНС. Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии стартовал новый сезон, однако «Петрокуб» матч 1-го тура Суперлиги против «Милсами» перенесён на 30 октября.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице валлийского коллектива ТНС (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 2 победы, 3 матча завершил вничью и 1 игру проиграл.

ТНС

Турнирная таблица: ТНС скоро стартует в новом сезоне чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграет 11 августа против клуба «Кернарфон Таун».

Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы «Ференцварош» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и две игры проиграл.

Статистика для ставок

«Петрокуб» и ТНС стартовали в еврокубках с Лиги чемпионов

«Петрокуб» — ТНС ранее не играл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.72, а победа ТНС — в 4.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.87 соответственно.

Прогноз: «Петрокуб» подходит к игре в боевом составе и вполне может добиться победы над клубом из Уэльса.

Ставка: Победа «Петрокуба» с коэффициентом 1.81.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх ТНС и «Петрокуба» мало забивают.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.