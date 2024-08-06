Петрокуб
ТНС
«Петрокуб»
Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии стартовал новый сезон, однако «Петрокуб» матч 1-го тура Суперлиги против «Милсами» перенесён на 30 октября.
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).
Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице валлийского коллектива ТНС (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 2 победы, 3 матча завершил вничью и 1 игру проиграл.
ТНС
Турнирная таблица: ТНС скоро стартует в новом сезоне чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграет 11 августа против клуба «Кернарфон Таун».
Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы «Ференцварош» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и две игры проиграл.
Статистика для ставок
- «Петрокуб» и ТНС стартовали в еврокубках с Лиги чемпионов
- «Петрокуб» — ТНС ранее не играл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.72, а победа ТНС — в 4.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.87 соответственно.
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Прогноз: «Петрокуб» подходит к игре в боевом составе и вполне может добиться победы над клубом из Уэльса.
Ставка: Победа «Петрокуба» с коэффициентом 1.81.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх ТНС и «Петрокуба» мало забивают.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.