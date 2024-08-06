ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлс5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Мирра Андреева и Диана Шнайдер4 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Дмитрий Баринов«Ахмат» — «Локомотив» 0:5. Онлайн
  • 23:40
    • Американец Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м
  • 22:53
    • Украинка Могучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту
  • 22:44
    • «Пари НН» минимально победил махачкалинское «Динамо»
  • 22:32
    • «Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:46
    • Андреева и Шнайдер проиграли в финале Олимпиады
  • 20:56
    • Китай выиграл золото в плавании на 4х100 комплексом у мужчин на ОИ, а США у женщин
  • 19:33
    • «Факел» и «Краснодар» сыграли безголевую ничью
    Все новости спорта

    «Петрокуб» с победы начнёт дуэль против ТНС?

    «Петрокуб» — ТНС. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига Европы, 6 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Петрокуб» — ТНС
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ТНС
    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 6 августа пройдет матч «Петрокуб» — ТНС. Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Петрокуб

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Петрокуб 20:00 ТНС

    ТНС

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии стартовал новый сезон, однако «Петрокуб» матч 1-го тура Суперлиги против «Милсами» перенесён на 30 октября.

    Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице валлийского коллектива ТНС (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 2 победы, 3 матча завершил вничью и 1 игру проиграл.

    ТНС

    Турнирная таблица: ТНС скоро стартует в новом сезоне чемпионата Уэльса. Игру 1-го тура внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграет 11 августа против клуба «Кернарфон Таун».

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 02/08/2024

    • Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне с первого раунда Лиги чемпионов, одержав победу над клубом «Дечич» (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде самого главного клубного турнира Европы «Ференцварош» (0:5 — дома, 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: В последних пяти матчах ТНС одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и две игры проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Петрокуб» и ТНС стартовали в еврокубках с Лиги чемпионов

    • «Петрокуб» — ТНС ранее не играл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.72, а победа ТНС — в 4.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: «Петрокуб» подходит к игре в боевом составе и вполне может добиться победы над клубом из Уэльса.

    Ставка: Победа «Петрокуба» с коэффициентом 1.81.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности матча, как показывает практика, в последних играх ТНС и «Петрокуба» мало забивают.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ястремская — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Линетт — Марино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Роджерс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андрееску — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Долхайд — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калинина — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч ТрансИнвест — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Франция — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Петрокуб» — ТНС: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. «Петрокуб» с победы начнёт дуэль против ТНС?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры