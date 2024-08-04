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    А давайте поставим на голевое изобилие?!

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
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    Мейсон Маунт
    4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Начало игры — в 02:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Августа 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 02:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Команда Эрика тен Хага минувший сезон провела не столь успешно. Правда, «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в минувшем чемпионате Англии финишировал лишь на 8 месте. Да и разница забитых и пропущенных мячей у команды была отрицательной — 57:58.

    Последние матчи: Команда тен Хага летом провела уже 4 спарринга. В них она победила дважды при 2 поражениях.

    Причем «Манчестер Юнайтед» в своем последнем поединке одолел «Бетис» (3:2). До того манкунианцы уступили лондонскому «Арсеналу» (1:2).

    В 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда тен Хага нынче не блещет стабильностью. Да и оптимальный состав собрать никак не удается.

    Поединки с «Ливерпулем» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по разу обменялись викториями.

    Наверняка «Манчестер Юнайтед» будет максимально активен в атаке. Да и в плане реализации в летних спаррингах у «дьяволов» дела обстоят неплохо.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Эта команда провела почти провальный минувший сезон. «Ливерпуль» занял итоговое 3 место в АПЛ.

    При этом «Ливерпуль» в 38 поединках настрелял 86 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем чуть более гола за матч — 41 мяч.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась не так давно. В 2 спаррингах она добыла 2 виктории.

    При этом «Ливерпуль» в последней контрольной встрече смог одолеть «Арсенал» (2:1). А вот до того мерсисайдцы минимально переиграли «Бетис».

    В 5 своих последних матчах команда разжилась тремя викториями. В этих поединках она отличилась 12 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам просто потрясающий. Да и в летних спаррингах мерсисайдцы смотрятся весьма выгодно.

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    Вообще, «Ливерпуль» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» уже почти 2 года. Да и в нынешнем своем состоянии команда явно способна на многое.

    На месте и быстроногий египтянин Мохаммед Салах. На его счету один из забитых мячей в спарринге с «канонирами».

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация одолеть столь сильного соперника у мерсисайдцев имеется.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» уже 2 года не может обыграть мерсисайдцев

    • «Ливерпуль» выиграл в обоих своих летних спаррингах

    • Команда тен Хага в 4 летних контрольных матчах добыла 2 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 2.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.10.

    Прогноз: Обе команды весьма неплохо атакуют, что наверняка и продемонстрируют в этой встрече.

    «Ливерпуль» преуспевает в летних контрольных поединках, да и манкунианцы не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.72.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке победу одержит «Ливерпуль».

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.51

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на футбол. А давайте поставим на голевое изобилие?!
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