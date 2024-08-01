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    «Млада-Болеслав» сохранит преимущество?

    «Трансинвест» — «Млада-Болеслав». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трансинвест» — «Млада-Болеслав»
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    «Млада-Болеслав» — «Вроцлав»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Трансинвест» — «Млада-Болеслав». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Трансинвест» — «Млада-Болеслав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Трансинвест

  • Вильнюс
    •  Трансинвест 19:00 Млада-Болеслав

    Млада-Болеслав

  • Млада-Болеслав
    •

    «Трансинвест»

    Турнирная таблица: «Трансинвест» — обладатель Кубка Литвы сезона 2023. В финале минувшего розыгрыша команда обыграла клуб «Академия Шауляй» (2:1).

    В чемпионате 2024 «Трансинвест» занимает предпоследнее 9 место с активом 23 очка. В рамках 23-го тура внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с «Судувой» (2:2).

    Трансинвест — Млада-Болеслав: коэффициенты букмекеров

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  • 6.284.601.47Бонус180%
    •

    Последние матчи: В стартовом матче еврокубка, а именнов во втором отборочном раунде Лиги конференций «Трнасинвест» потерпел поражение от чешского коллектива «Млада-Болеслав» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал.

    «Млада-Болеслав»

    Турнирная таблица: «Млада-Болеслав» в чемпионате Чехии финишировал на пятом месте. В сезоне 2023/2024 участник Лиги конференций одержал 13 победы, 8 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл, набрав 47 пунктов.

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    • Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Уже стартовал новый сезон в чемпионате Чехии, «Млада-Болеслав» в первом туре уступил команде «Яблонец» (0:2). В рамках второго игрового дня участник Лиги конференций одержал победу в поединке против «Словацко» (3:0).

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    Что касается еврокубков, то команда получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии чешский коллектив переиграл «Трансинвест» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовала.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовал

    • В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал

    • «Млада-Болеслав» и «Трансинвест» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Трансинвест» — в 5.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием команд проходят результативно — 3 гола за игру.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

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