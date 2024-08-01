Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Трансинвест» — «Млада-Болеслав». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Трансинвест» — «Млада-Болеслав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трансинвест»

Турнирная таблица: «Трансинвест» — обладатель Кубка Литвы сезона 2023. В финале минувшего розыгрыша команда обыграла клуб «Академия Шауляй» (2:1).

В чемпионате 2024 «Трансинвест» занимает предпоследнее 9 место с активом 23 очка. В рамках 23-го тура внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с «Судувой» (2:2).

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Последние матчи: В стартовом матче еврокубка, а именнов во втором отборочном раунде Лиги конференций «Трнасинвест» потерпел поражение от чешского коллектива «Млада-Болеслав» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал.

«Млада-Болеслав»

Турнирная таблица: «Млада-Болеслав» в чемпионате Чехии финишировал на пятом месте. В сезоне 2023/2024 участник Лиги конференций одержал 13 победы, 8 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл, набрав 47 пунктов.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Уже стартовал новый сезон в чемпионате Чехии, «Млада-Болеслав» в первом туре уступил команде «Яблонец» (0:2). В рамках второго игрового дня участник Лиги конференций одержал победу в поединке против «Словацко» (3:0).

Что касается еврокубков, то команда получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии чешский коллектив переиграл «Трансинвест» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовала.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовал

В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал

«Млада-Болеслав» и «Трансинвест» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Трансинвест» — в 5.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.14 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием команд проходят результативно — 3 гола за игру.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.