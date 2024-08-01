Трансинвест
Млада-Болеслав
«Трансинвест»
Турнирная таблица: «Трансинвест» — обладатель Кубка Литвы сезона 2023. В финале минувшего розыгрыша команда обыграла клуб «Академия Шауляй» (2:1).
В чемпионате 2024 «Трансинвест» занимает предпоследнее 9 место с активом 23 очка. В рамках 23-го тура внутреннего первенства участник Лиги конференций сыграл вничью с «Судувой» (2:2).
Трансинвест — Млада-Болеслав: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В стартовом матче еврокубка, а именнов во втором отборочном раунде Лиги конференций «Трнасинвест» потерпел поражение от чешского коллектива «Млада-Болеслав» (0:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал.
«Млада-Болеслав»
Турнирная таблица: «Млада-Болеслав» в чемпионате Чехии финишировал на пятом месте. В сезоне 2023/2024 участник Лиги конференций одержал 13 победы, 8 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл, набрав 47 пунктов.
Последние матчи: Уже стартовал новый сезон в чемпионате Чехии, «Млада-Болеслав» в первом туре уступил команде «Яблонец» (0:2). В рамках второго игрового дня участник Лиги конференций одержал победу в поединке против «Словацко» (3:0).
Что касается еврокубков, то команда получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии чешский коллектив переиграл «Трансинвест» (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовала.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовал
- В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал
- «Млада-Болеслав» и «Трансинвест» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Трансинвест» — в 5.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.14 соответственно.
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Прогноз: В среднем матчи с участием команд проходят результативно — 3 гола за игру.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.