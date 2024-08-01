Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Слима» — «Ноа». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Слима» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слима»

Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Слима» стала бронзовым призёром, набрав 50 очков. Команда «Уондерерс» уступила серебро «Флориане», а золото — «Хамрун Спартанс».

Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, в рамках 1-го тура «Слима» сыграет против ФК «Моста».

Последние матчи: «Слима» миновала первую стадию отбора и стартовала со второго квалификационного раунда Лиги конференций. В первом же матче дуэли с командой «Ноа», мальтийцы потерпели крупнейшее поражение (0:7).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Слима» провела 2 товарищеских матча: победа над командой «Нашар» (3:0) и поражение от «Хамрун Спартанс» (1:3).

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта. Новый сезон на внутренней арене стартует 5 августа. В первом туре «Ноа» примет на своём поле «Гандзасар».

Последние матчи: Первый отборочный раунд Лиги конференций прошел для «Ноа» вполне успешно, вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Ноа» разгромила мальтийский коллектив «Слима» (7:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.

Статистика для ставок

«Ноа» в первом раунде Лиги конференций обыгал «Шкендию» (4:1)

«Слима» стартует со второго раунда Лиги конференций

«Ноа» и «Слима» (7:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.95, а победа «Слимы» — в 3.89.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.57 соответственно.

Прогноз: «Ноа» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на победе армянского коллектива.

Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка и крупной победе «Ноа».

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.