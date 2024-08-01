Sliema Wanderers
Ноа
«Слима»
Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Слима» стала бронзовым призёром, набрав 50 очков. Команда «Уондерерс» уступила серебро «Флориане», а золото — «Хамрун Спартанс».
Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, в рамках 1-го тура «Слима» сыграет против ФК «Моста».
Последние матчи: «Слима» миновала первую стадию отбора и стартовала со второго квалификационного раунда Лиги конференций. В первом же матче дуэли с командой «Ноа», мальтийцы потерпели крупнейшее поражение (0:7).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Слима» провела 2 товарищеских матча: победа над командой «Нашар» (3:0) и поражение от «Хамрун Спартанс» (1:3).
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта. Новый сезон на внутренней арене стартует 5 августа. В первом туре «Ноа» примет на своём поле «Гандзасар».
Последние матчи: Первый отборочный раунд Лиги конференций прошел для «Ноа» вполне успешно, вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций «Ноа» разгромила мальтийский коллектив «Слима» (7:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.
Статистика для ставок
- «Ноа» в первом раунде Лиги конференций обыгал «Шкендию» (4:1)
- «Слима» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Ноа» и «Слима» (7:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.95, а победа «Слимы» — в 3.89.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.37 и 1.57 соответственно.
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Прогноз: «Ноа» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на победе армянского коллектива.
Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка и крупной победе «Ноа».
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.