1 августа в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Рапид» Вена и «Висла» Краков. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Висла» Краков, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Рапид» Вена не столь успешно выступил в последнем чемпионате Австрии. Там команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Рапид» Вена в первом матче с «Вислой» победил (2:1). А вот до того команда прошла скромный «Нойзидль» в Кубке Австрии (2:0).

Последние матчи: Летом венский клуб провел 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

Причем «Рапид» Вена в первом матче с поляками победил, играя целый тайм в численном меньшинстве. С поля был удален защитник Бендегуз Болла.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рапид» Вена выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Бендегуз Болла — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: венцы явно сильнее соперника. Да и в ответной встрече австрийцы намерены сыграть с позиции силы.

При этом «Рапид» Вена имеет пятиматчевую беспроигрышную серию. Да и состав команды по именам смотрится весьма неплохо.

Очевидно, что австрийцы постараются как можно скорее довершить начатое в Кракове. Номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Висла» Краков

Турнирное положение: Эта команда сейчас выступает во втором по рангу дивизионе Польши. «Висла» Краков в первом туре чемпионата не сумела одолеть варшавскую «Полонию» (0:0).

Причем «Висла» Краков летом провела 1 спарринг. В нем команда с минимальным счетом уступила скромной «Пуще».

Последние матчи: в двух своих последних матчах поляки забили всего 1 мяч. Да и игра команды в плане созидания смотрится бледновато.

В первом раунде квалификации Лиги Европы поляки прошли «Лапи». Косовары были обыграны в двух поединках — 2:0, 2:1.

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Висла Краков» отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Поляки имеют заметные сложности в плане реализации. Да и вообще, с креативом у команды серьезные нелады.

Нет сомнений, что поляки постараются поднатореть в плане реализации. Гостям срочно необходимо искать пути к воротам соперника.

При этом «Висла» Краков имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и поединки с крепкими соперниками команде не удаются.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Поляки попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Висла» Краков не выигрывал в 2 своих последних матчах

«Рапид» Вена победил в 2 своих последних поединках

Первый поединок соперников завершился победой «Рапида» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 8.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

Прогноз: Венцы явно превосходят соперника в классе, но явно не будут особо усердствовать в атаке.

Поляки чересчур нестабильны, да и в плане креатива у команды имеются заметные проблемы.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 3.24