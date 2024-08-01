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    Венский минимализм заказывали?!

    «Рапид» Вена — «Висла» Краков. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» Вена — «Висла» Краков
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    «Рапид» Вена
    1 августа в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Рапид» Вена и «Висла» Краков. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» Вена — «Висла» Краков, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 21:30 Висла Кр

    Висла Кр

  • Краков
    •

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: «Рапид» Вена не столь успешно выступил в последнем чемпионате Австрии. Там команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Рапид» Вена в первом матче с «Вислой» победил (2:1). А вот до того команда прошла скромный «Нойзидль» в Кубке Австрии (2:0).

    Последние матчи: Летом венский клуб провел 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Причем «Рапид» Вена в первом матче с поляками победил, играя целый тайм в численном меньшинстве. С поля был удален защитник Бендегуз Болла.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рапид» Вена выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Бендегуз Болла — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: венцы явно сильнее соперника. Да и в ответной встрече австрийцы намерены сыграть с позиции силы.

    При этом «Рапид» Вена имеет пятиматчевую беспроигрышную серию. Да и состав команды по именам смотрится весьма неплохо.

    Очевидно, что австрийцы постараются как можно скорее довершить начатое в Кракове. Номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Висла» Краков

    Турнирное положение: Эта команда сейчас выступает во втором по рангу дивизионе Польши. «Висла» Краков в первом туре чемпионата не сумела одолеть варшавскую «Полонию» (0:0).

    Причем «Висла» Краков летом провела 1 спарринг. В нем команда с минимальным счетом уступила скромной «Пуще».

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    • Последние матчи: в двух своих последних матчах поляки забили всего 1 мяч. Да и игра команды в плане созидания смотрится бледновато.

    В первом раунде квалификации Лиги Европы поляки прошли «Лапи». Косовары были обыграны в двух поединках — 2:0, 2:1.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Висла Краков» отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Поляки имеют заметные сложности в плане реализации. Да и вообще, с креативом у команды серьезные нелады.

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    Нет сомнений, что поляки постараются поднатореть в плане реализации. Гостям срочно необходимо искать пути к воротам соперника.

    При этом «Висла» Краков имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и поединки с крепкими соперниками команде не удаются.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Поляки попытаются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Висла» Краков не выигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Рапид» Вена победил в 2 своих последних поединках

    • Первый поединок соперников завершился победой «Рапида» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 8.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

    Прогноз: Венцы явно превосходят соперника в классе, но явно не будут особо усердствовать в атаке.

    Поляки чересчур нестабильны, да и в плане креатива у команды имеются заметные проблемы.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 3.24

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    «Рапид» Вена — «Висла» Краков: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Венский минимализм заказывали?!
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