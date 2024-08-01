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    «Баник Острава» увезёт победу из Армении?

    «Урарту» — «Баник Острава». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урарту» — «Баник Острава»
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    «Баник Острава» — «Теплице»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Урарту» — «Баник Острава». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Урарту» — «Баник Острава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Урарту

  • Ереван
    •  Урарту 18:00 Баник Ос

    Баник Ос

  • Острава
    •

    «Урарту»

    Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон на внутренней арене стартует 3 августа: «Урарту» сыграет на выезде против «Пюника».

    Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Урарту» потерпел крупное поражение чешскому коллективу «Баник Острава» (1:5).

    В ответной игре «Урарту» нанёс уверенное поражение эстонскому визави со счётом 2:0 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: В первом раунде Лиги конференций «Урарту» выиграл первую дуэль в противостоянии с эстонским клубом «Калев» (2:1). В этой встрече в составе армянского клуба дубль на свой счёт записал Эдгар Мовсесян. Также «Урарту» выиграл у своего визави из Эстонии и ответную игру (2:0).

    «Баник Острава»

    Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Баник Острава» занял итоговое 4 место с 49 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

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    • Последние матчи: Стартовал новый сезон в чешском первенстве, футболисты «Остравы» в 1-м туре проиграли клубу «Богемианс» (1:2). А в рамках второго игрового дня «Баник Острава» добился победы в противостоянии с командой «Яблонец» (1:0).

    «Баник Острава» хорошо подготовлен к Лиге Европы, команда из Чехии нанесла крупное поражение «Урарту» в первой дуэли противостояния (5:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Межсезонье: Перед стартом в еврокубках «Баник Острава» также провёл 7 товарищеских матчей, в которых одержал одну победу, две встречи завершил вничью и четыре игры проиграл.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Баник Острава» не играл в еврокубках

    • В последних пяти матчах «Урарту» одержал три победы

    • «Баник Острава» и «Урарту» (5:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баник Острава» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.94, а победа «Урарту» — в 4.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.

    Прогноз: Чешский футбол на голову выше армянского, так что «Баник Острава» не должен встретиться с трудностями в матче против «Урарту».

    Ставка: Победа «Баник Острава» с форой (-1) с коэффициентом 2.22.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты обеих команд забивают по три мяча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.12.

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    «Урарту» — «Баник Острава»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Баник Острава» увезёт победу из Армении?
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