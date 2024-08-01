Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Урарту» — «Баник Острава». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Урарту» — «Баник Острава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урарту»

Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон на внутренней арене стартует 3 августа: «Урарту» сыграет на выезде против «Пюника».

Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Урарту» потерпел крупное поражение чешскому коллективу «Баник Острава» (1:5).

В ответной игре «Урарту» нанёс уверенное поражение эстонскому визави со счётом 2:0 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: В первом раунде Лиги конференций «Урарту» выиграл первую дуэль в противостоянии с эстонским клубом «Калев» (2:1). В этой встрече в составе армянского клуба дубль на свой счёт записал Эдгар Мовсесян. Также «Урарту» выиграл у своего визави из Эстонии и ответную игру (2:0).

«Баник Острава»

Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Баник Острава» занял итоговое 4 место с 49 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в чешском первенстве, футболисты «Остравы» в 1-м туре проиграли клубу «Богемианс» (1:2). А в рамках второго игрового дня «Баник Острава» добился победы в противостоянии с командой «Яблонец» (1:0).

«Баник Острава» хорошо подготовлен к Лиге Европы, команда из Чехии нанесла крупное поражение «Урарту» в первой дуэли противостояния (5:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: Перед стартом в еврокубках «Баник Острава» также провёл 7 товарищеских матчей, в которых одержал одну победу, две встречи завершил вничью и четыре игры проиграл.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Баник Острава» не играл в еврокубках

В последних пяти матчах «Урарту» одержал три победы

«Баник Острава» и «Урарту» (5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баник Острава» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.94, а победа «Урарту» — в 4.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.71 и 2.11 соответственно.

Прогноз: Чешский футбол на голову выше армянского, так что «Баник Острава» не должен встретиться с трудностями в матче против «Урарту».

Ставка: Победа «Баник Острава» с форой (-1) с коэффициентом 2.22.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты обеих команд забивают по три мяча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.12.