Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Дунайська Стреда» — «Зиря». Начало — в 21:30 Ставка и прогноз на матч «Дунайська Стреда» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дунайська Стреда»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Словакии. В матче 1-го тура «Дунайська Стреда» сыграла вничью с командой «Кошице» (2:2).

Последние матчи: В новом еврокубковом сезоне ДАК стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций, проиграв с крупным счётом «Зире» из Азербайджана (0:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: Словацкий клуб в летнее межсезонье провёл 4 матча, одержав победы над командами «Осиек» (3:2), «Дьёр» (2:1), сыграв вничью с «Аустрией» (0:0) и проиграв клубу «Вишков» (1:4).

«Зиря»

Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Зиря» матч 1-го тура чемпионата Азербайджана проведёт дома против команды «Сабаил», встреча запланирована на 4 августа.

Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Единственный и победный гол в составе азербайджанского клуба на 88-й минуте забил грузинский форвард Давит Волков.

Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» нанесла крупное поражение словацкому коллективу «Дунайська Стреда» (4:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках

«Дунайська Стреда» — «Зиря» (0:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дунайська Стреда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.72, а победа «Зиря» — в 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.93 соответственно.

Прогноз: «Зиря» может сыграть на минимуме ответную игру, так как сделала хороший задел для прохода в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Ставим на фору вице-чемпиона Азербайджана.

Ставка: Фора «Зири» (0) с коэффициентом 3.04.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют по верхам.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.