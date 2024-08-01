ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Валерий Непомнящий«Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады «Зенит»«Зенит» — «Факел» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Зиря» обеспечит себе путёвку в следующий раунд?

    «Дунайська Стреда» — «Зиря». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Дунайська Стреда» — «Зиря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «ДАК»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Дунайська Стреда» — «Зиря». Начало — в 21:30 Ставка и прогноз на матч «Дунайська Стреда» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    ДАК 1904

  • Лига конференций. Квалификация
    •  ДАК 1904 21:30 Зиря

    Зиря

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Дунайська Стреда»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Словакии. В матче 1-го тура «Дунайська Стреда» сыграла вничью с командой «Кошице» (2:2).

    Последние матчи: В новом еврокубковом сезоне ДАК стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций, проиграв с крупным счётом «Зире» из Азербайджана (0:4).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: Словацкий клуб в летнее межсезонье провёл 4 матча, одержав победы над командами «Осиек» (3:2), «Дьёр» (2:1), сыграв вничью с «Аустрией» (0:0) и проиграв клубу «Вишков» (1:4).

    «Зиря»

    Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Зиря» матч 1-го тура чемпионата Азербайджана проведёт дома против команды «Сабаил», встреча запланирована на 4 августа.

  • «Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады
  • Эксклюзивное интервью с одним из лучших за всю историю советских тренеров, выведшем сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90
  • Вчера

    • Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Единственный и победный гол в составе азербайджанского клуба на 88-й минуте забил грузинский форвард Давит Волков.

    Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

    Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» нанесла крупное поражение словацкому коллективу «Дунайська Стреда» (4:0).

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках

    • «Дунайська Стреда» — «Зиря» (0:4)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дунайська Стреда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.72, а победа «Зиря» — в 4.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: «Зиря» может сыграть на минимуме ответную игру, так как сделала хороший задел для прохода в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Ставим на фору вице-чемпиона Азербайджана.

    Ставка: Фора «Зири» (0) с коэффициентом 3.04.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют по верхам.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Муте — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Баэс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Джокович — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Музетти — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ауда — Клифтонвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бразилия (женщины) — Испания (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фехервар — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австралия (женщины) — США (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Хеккен — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дунайська Стреда» — «Зиря»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Зиря» обеспечит себе путёвку в следующий раунд?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры