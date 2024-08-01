Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Астана» — «Милсами». Начало — в 17:00 Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Милсами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 9 место с активом 15 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 11 пунктов.

Последние матчи: В Кубке Казахстана «Астана» одержала две победы, переиграв «Каспий Актау» (5:0) и «Шахтер» Караганда (4:2).

В Лиге конференций «Астана» обменялась голами с «Милсами» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Астана» играла во всех трёх турнирах. В Лиге чемпионов «Астана» выиграла у «Динамо» Тбилиси (1:1 — дома, 2:1 — в гостях),но проиграла «Динамо» Загреб (0:2 — дома, 0:4 — в гостях).

В Лиге Европы астанчане уступили болгарскому «Лудогорце» (2:1 — дома, 1:5 — в гостях).

Потом «Астана» играла в основной сетке Лиги конференций, где заняла 3 место в компании с загребским «Динамо», «Викторией» из Чехии и «Балкани» (Косово).

«Милсами»

Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии «Милсами» финишировал на 4 месте, набрав 10 очков. Это позволила клубу из Оргеева попасть в квалификацию Лиги конференций.

Новый сезон в чемпионате Молдавии стартует 3 августа, «Милсами» на своём поле примет «Петрокуб».

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Милсами» выиграл у белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» (0:0 — дома, 4:2 — в гостях). Второй раунд для «орлов» против «Астана» начался с ничейного исхода (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Милсами» выступал в Лиге конференций, в первом квалификационном раунде молдавский коллектив уступил литовской команде «Паневежис» (0:1 — дома, 2:2 — в гостях).

Статистика для ставок

«Милсами» в 1-м раунде Лиги конференций обыграл «Торпедо-БелАЗ» (4:2)

«Астана» стартует в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

«Милсами» и «Астана» (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа «Милсами» — в 7.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.08 соответственно.

Прогноз: «Милсами» может поймать победную волну, несмотря на то что в соперниках опытный еврокубковый боец из Казахстана. Можно подстраховаться и сыграть не форе молдавского клуба.

Ставка: Фора «Милсами» (+1) с коэффициентом 2.27.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.08.