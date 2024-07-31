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    «Ауда» не отдаст преимущество сопернику?

    Ауда — Клифтонвилл: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.96. 31.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Клифтонвилл»
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    «Клифтонвилл»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 31 июля пройдет матч «Ауда» — «Клифтонвилл». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Клифтонвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2024 года

    Ауда

  • Кекава
    •  Ауда 18:00 Клифтонвилл

    Клифтонвилл

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Ауда»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 5 место, аккумулировав 31 очко. В минувшем 24 туре участник Лиги конференций одержал победу над ФК «Елгава» (3:1).

    Последние матчи: «Ауда» уже успешно преодолела первую стадию отбора Лиги конференций. Второй раунд для латвийского коллектива также складывается удачно. В первой игре дуэли против «Клифтонвилла», футболисты «Ауды» добились победы (2:1).

    Ауда — Клифтонвилл: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.484.126.05Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: В первой стадии квалификации Лиги конференций «Ауда» одержала победу над клубом «Б36» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    «Клифтонвилл»

    Турнирная таблица: В чемпионате Северной Ирландии «Клифтонвилл» финишировал на третьем месте, с активом 75 очков. Выше в турнирной таблице расположились вице-чемпион «Линфилд» и чемпион «Ларн». Новый сезон в чемпионате Северной Ирландии стартует 10 августа. В матче 1-го тура «Клифтонвилл» примет «Портадаун».

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    • Последние матчи: Как обладатель Кубка «Клифтонвилл» получил право стартовать со второго отборочного раунда Лиги конференций, минуя первую стадию квалификации. Стартовая игра в еврокубках для североирландцев прошла со знаком минус, «Клифтонвилл» проиграл со счётом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Межсезонье: Перед стартом официального сезона «Клифтонвилл» сыграл 4 товарищеских матча: 2 победы и 2 ничьи.

    Статистика для ставок

    • «Клифтонвилла» — обладатель Кубка Северной Ирландии

    • Выигрышная серия «Ауды» составляет 6 матчей

    • «Клифтонвилл» — «Ауда» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.98, а победа «Клифтонвилла» — в 5.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.84 соответственно.

    Прогноз: «Ауда» сейчас в хорошей игровой форме, в отличии от «Клифтонвилла». Это доказала первая игра дуэли, в ответной игре латвийский клуб может ещё раз показать сопернику, что достоен квалификации в третий раунд еврокубка.

    Ставка: Фора «Ауды» (-1) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.84.

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    «Ауда» — «Клифтонвилл»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ауда» не отдаст преимущество сопернику?
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