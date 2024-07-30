30 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ТНС и «Ференцварош». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ТНС

Турнирное положение: Валлийцы уже прошли один раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда сумела переиграть черногорский «Дечич» (3:0, 1:1).

При этом ТНС в первом матче с «Ференцварошем» был разгромлен (0:5). Так что шансы на проход в следующий раунд у команды стремятся к нулю.

Последние матчи: в последних спаррингах команда не особенно преуспевала. Со скромным «Максфилдом» она сыграла лишь вничью (1:1).

Да и вообще, ТНС не побеждает 3 матча кряду. Да и с креативом и реализацией голевых моментов у команды не все гладко.

Вообще, в 5 своих последних матчах ТНС выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: ныне валлийцам явно не по силам тягаться с «Ференцварошем». Да и поражение в первой встрече почти нивелировало шансы на проход в следующий раунд квалификации.

При этом ТНС вполне способен на сей раз не потерять лицо. Вот только по именам у команды весьма и весьма скромный.

Очевидно, что валлийцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Так что команда явно не будет лишь отсиживаться в тылах.

«Ференцварош»

Турнирное положение: Венгры твердо намерены пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. «Ференцварош» имеет крепкий состав, да и амбиций у клуба громадье.

Причем «Ференцварош» летом провел 5 контрольных поединков. Венгры в них добыли 2 виктории при 3 паритетах.

Последние матчи: в трех своих последних поединках «Ференцварош» забивал не менее 2 мячей за матч. Да и вообще, атака команды выглядит весьма уверенно.

В своем последнем спарринге «Ференцварош» не сумел победить. Команда не смогла одолеть «Вест Хэм» (2:2).

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Ференцвароша» отличились 15 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Серия без поражений составляет уже 7 матчей. Да и в первом поединке с валлийцами будапештцы сделали шикарный задел.

Очевидно, что венгры не упустят своего. Да и оппонент у команды уж слишком скромный, что красноречиво показал первый поединок.

При этом «Ференцварош» имеет весьма качественный подбор игроков. Плюс есть мотивация довершить разгром валлийцев.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Венгры явно не должны иметь проблем со столь скромным соперником.

Статистика для ставок

Венгры не проигрывали в 7 своих последних матчах

ТНС не побеждал в 3 своих последних матчах

Первый поединок соперников завершился победой «Ференцвароша» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.13, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

Прогноз: Гости явно превосходят соперника в классе, и явно будут активно атаковать.

Валлийцы чересчур нестабильны, плюс в последних поединках явно не преуспевали в плане реализации.

Ставка: Фора «Ференцвароша» -1.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30