Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 30 июля пройдет матч «Карабах» — «Линкольн». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Линкольн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» — чемпион Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 83 очка и с большим перевесом обошла своих главных конкурентов «Зирю» и «Сабах» на 25 пунктов.

Новый сезон в азербайджанском чемпионате стартует 2 августа. Матч 1-го тура «Карабах» проведёт на выезде против клуба «Араз-Нахчыван».

Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» в гостевой игре второго отборочного раунда нанесли поражение «Линкольну» (2:0). В составе чемпиона Азербайджана голы забили Жуниньо и Байрамов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Перед стартом официального сезона «Карабах» провёл четыре товарищеских матча. «Скакуны» выиграли у таких клубов как «Аль-Ахли» (Дубай) (5:2), «Славен» (1:0) и «Виктория» (2:1), но проиграл турецкому «Кайзерслаутерну» (1:3).

«Линкольн»

Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» завоевал титул лучшей команды страны, набрав 65 очков и опередив на два балла клуб «Сент-Джозефс».

Последние матчи: «Линкольн» в одном шаге от вылета в Лигу Европы, лучшая команда Гибралтара потерпела домашнее поражение от «Карабаха» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линкольн» одолел в двухматчевом противостоянии мальтийский коллектив «Хамрун» (1:1 — по сумме двух матчей, 5:4 — победа в серии пенальти).

Статистика для ставок

«Линкольн» и «Карабах» уже играли между собой в Лиге чемпионов в 2023 году

«Карабах» — «Линкольн» (4:0)

«Линкольн» — «Карабах» (1:2)

Сезон 2024/2025 «Линкольн» — «Карабах» (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 11.10, а победа «Линкольна» — в 32.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.83 соответственно.

Прогноз: «Карабах» уже доказал своё превосходство над «Линкольном» в первом матче противостояния. Лучшая команда Азербайджана вполне может повторить свой успех.

Ставка: Фора «Карабаха» (-2.5) с коэффициентом 1.89.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.98.