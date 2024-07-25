Млада-Болеслав
Трансинвест
«Млада-Болеслав»
Турнирная таблица: «Млада-Болеслав» в чемпионате Чехии финишировал на пятом месте. В сезоне 2023/2024 участник Лиги конференций одержал 13 победы, 8 ра сыграл вничью и 14 раз проиграл, набрав 47 пунктов.
Последние матчи: Уже стартовал новый сезон в чемпионате Чехии, «Млада-Болеслав» в первом туре уступил команде «Яблонец» (0:2). Что касается еврокубков, то команда получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовала.
«Трансинвест»
Турнирная таблица: «Трансинвест» — обладатель Кубка Литвы сезона 2023. В финале минувшего розыгрыша команда обыграла клуб «Академия Шауляй» (2:1).
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Литвы ещё не стартовал.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовал
- В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал
- «Млада-Болеслав» и «Трансинвест» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.35, а победа «Трансинвест» — в 9.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.17 соответственно.
- 2.25Лудогорец — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.19Динамо Батуми — Дечич: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.95Аргентина (U23) — Марокко (U23): прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В среднем матчи с участием команд проходят результативно — 3 гола за игру.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.11.