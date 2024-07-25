Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Млада-Болеслав» — «Трансинвест». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Трансинвест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Млада-Болеслав»

Турнирная таблица: «Млада-Болеслав» в чемпионате Чехии финишировал на пятом месте. В сезоне 2023/2024 участник Лиги конференций одержал 13 победы, 8 ра сыграл вничью и 14 раз проиграл, набрав 47 пунктов.

Последние матчи: Уже стартовал новый сезон в чемпионате Чехии, «Млада-Болеслав» в первом туре уступил команде «Яблонец» (0:2). Что касается еврокубков, то команда получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовала.

«Трансинвест»

Турнирная таблица: «Трансинвест» — обладатель Кубка Литвы сезона 2023. В финале минувшего розыгрыша команда обыграла клуб «Академия Шауляй» (2:1).

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Литвы ещё не стартовал.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовал

В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал

«Млада-Болеслав» и «Трансинвест» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.35, а победа «Трансинвест» — в 9.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.17 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием команд проходят результативно — 3 гола за игру.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.11.