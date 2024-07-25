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    «Млада-Болеслав» — «Трансинвест». Прогноз и ставки (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Млада-Болеслав» — «Трансинвест»
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    «Млада-Болеслав» — «Вроцлав»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Млада-Болеслав» — «Трансинвест». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Трансинвест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Млада-Болеслав

  • Млада-Болеслав
    •  Млада-Болеслав 19:00 Трансинвест

    Трансинвест

  • Вильнюс
    •

    «Млада-Болеслав»

    Турнирная таблица: «Млада-Болеслав» в чемпионате Чехии финишировал на пятом месте. В сезоне 2023/2024 участник Лиги конференций одержал 13 победы, 8 ра сыграл вничью и 14 раз проиграл, набрав 47 пунктов.

    Последние матчи: Уже стартовал новый сезон в чемпионате Чехии, «Млада-Болеслав» в первом туре уступил команде «Яблонец» (0:2). Что касается еврокубков, то команда получила автоматическую путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовала.

    «Трансинвест»

    Турнирная таблица: «Трансинвест» — обладатель Кубка Литвы сезона 2023. В финале минувшего розыгрыша команда обыграла клуб «Академия Шауляй» (2:1).

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    • Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Литвы ещё не стартовал.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Млада-Болеслав» в еврокубках не участвовал

    • В сезоне 2023/2024 «Трансинвест» в еврокубках не участвовал

    • «Млада-Болеслав» и «Трансинвест» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.35, а победа «Трансинвест» — в 9.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием команд проходят результативно — 3 гола за игру.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.11.

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