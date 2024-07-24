24 июля в 1-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Мали (U23) и Израиль (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мали (U23) — Израиль (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мали (U23)

Турнирное положение: Малийцы по африканским меркам являются достаточно крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

При этом сборная Мали (U23) уже 20 лет не принимала участия в Олимпийских играх. Да и в подобном формате команда собирается нечасто.

Последние матчи: малийская олимпийская сборная давненько не проводила официальных матчей. Так что для оппонентов африканцы явно будут загадкой.

На своей последней Олимпиаде команда выступила неплохо. Тогда малийцы вылетели в 1/4 финале от итальянцев, пропустив единственный мяч в овертайме.

Игровую практику Мали (U23) получала лишь в полуофициальных контрольных поединках. В основном же команда усиленно тренировалась.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Между тем, атлетичные африканцы не боятся никого.

Очевидно, что сборная Мали (U23) поборется за одно из первых двух мест в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.

Несомненно, команда постарается выдать успешный старт. Малийцы уж точно будут искать счастья у ворот соперника.

Израиль (U23)

Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Израиль (U23) не участвовал в последней Олимпиаде.

Притом, что Израиль (U23) последний раз играл на Олимпийских играх еще 48 лет назад. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Последние матчи: Израильтяне перед Олимпиадой активно тренировались. Вот только официальных поединков не проводили.

Израильтяне отличаются довольно крепкими тылами. Да и в атаке команда уж точно способна поднатореть!

При этом Израиль (U23) на своей последней Олимпиаде уступил бразильцам. Соперник был сильнее по всем статьям (4:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: израильтяне имеют достаточно крепкий состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, и находится там не на последних ролях.

Причем Израиль (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. В столь ровной группе команда способна финишировать первой.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Израильтяне являются достаточно опытными бойцами.

Статистика для ставок

Израиль (U23) на предыдущей Олимпиаде дошла до четвертьфинала

Израиль (U23) в среднем забивает порядка гола за матч

Мали (U23) не участвовала в олимпийских играх с 1968 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мали (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.21 и 1.70.

Прогноз: И те, и другие наверняка постараются стартовать удачно, и явно будут активно атаковать.

Обе команды в столь ровной группе явно намерены побороться за выход в плей-офф.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.82