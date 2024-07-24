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    Мали (U23) — Израиль (U23). Прогноз и ставки (к. 2.21) на футбол, Олимпийские игры, 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мали (U23) — Израиль (U23)
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    Израиль (U23)
    24 июля в 1-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Мали (U23) и Израиль (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мали (U23) — Израиль (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа D 24 Июля 2024 года

    Мали U23

  • Бамако
  •  Мали U23 22:00 Израиль U23

    Израиль U23

  • Иерусалим
  •

    Мали (U23)

    Турнирное положение: Малийцы по африканским меркам являются достаточно крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

    При этом сборная Мали (U23) уже 20 лет не принимала участия в Олимпийских играх. Да и в подобном формате команда собирается нечасто.

    Последние матчи: малийская олимпийская сборная давненько не проводила официальных матчей. Так что для оппонентов африканцы явно будут загадкой.

    На своей последней Олимпиаде команда выступила неплохо. Тогда малийцы вылетели в 1/4 финале от итальянцев, пропустив единственный мяч в овертайме.

    Игровую практику Мали (U23) получала лишь в полуофициальных контрольных поединках. В основном же команда усиленно тренировалась.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Между тем, атлетичные африканцы не боятся никого.

    Очевидно, что сборная Мали (U23) поборется за одно из первых двух мест в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.

    Несомненно, команда постарается выдать успешный старт. Малийцы уж точно будут искать счастья у ворот соперника.

    Израиль (U23)

    Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Израиль (U23) не участвовал в последней Олимпиаде.

    Притом, что Израиль (U23) последний раз играл на Олимпийских играх еще 48 лет назад. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

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    • Последние матчи: Израильтяне перед Олимпиадой активно тренировались. Вот только официальных поединков не проводили.

    Израильтяне отличаются довольно крепкими тылами. Да и в атаке команда уж точно способна поднатореть!

    При этом Израиль (U23) на своей последней Олимпиаде уступил бразильцам. Соперник был сильнее по всем статьям (4:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: израильтяне имеют достаточно крепкий состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, и находится там не на последних ролях.

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    Причем Израиль (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. В столь ровной группе команда способна финишировать первой.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Израильтяне являются достаточно опытными бойцами.

    Статистика для ставок

    • Израиль (U23) на предыдущей Олимпиаде дошла до четвертьфинала

    • Израиль (U23) в среднем забивает порядка гола за матч

    • Мали (U23) не участвовала в олимпийских играх с 1968 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мали (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.21 и 1.70.

    Прогноз: И те, и другие наверняка постараются стартовать удачно, и явно будут активно атаковать.

    Обе команды в столь ровной группе явно намерены побороться за выход в плей-офф.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.82

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    Мали (U23) — Израиль (U23): прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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