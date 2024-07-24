Мали U23
Израиль U23
Мали (U23)
Турнирное положение: Малийцы по африканским меркам являются достаточно крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.
При этом сборная Мали (U23) уже 20 лет не принимала участия в Олимпийских играх. Да и в подобном формате команда собирается нечасто.
Последние матчи: малийская олимпийская сборная давненько не проводила официальных матчей. Так что для оппонентов африканцы явно будут загадкой.
На своей последней Олимпиаде команда выступила неплохо. Тогда малийцы вылетели в 1/4 финале от итальянцев, пропустив единственный мяч в овертайме.
Игровую практику Мали (U23) получала лишь в полуофициальных контрольных поединках. В основном же команда усиленно тренировалась.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Между тем, атлетичные африканцы не боятся никого.
Очевидно, что сборная Мали (U23) поборется за одно из первых двух мест в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.
Несомненно, команда постарается выдать успешный старт. Малийцы уж точно будут искать счастья у ворот соперника.
Израиль (U23)
Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Израиль (U23) не участвовал в последней Олимпиаде.
Притом, что Израиль (U23) последний раз играл на Олимпийских играх еще 48 лет назад. Тогда команда дошла до четвертьфинала.
Последние матчи: Израильтяне перед Олимпиадой активно тренировались. Вот только официальных поединков не проводили.
Израильтяне отличаются довольно крепкими тылами. Да и в атаке команда уж точно способна поднатореть!
При этом Израиль (U23) на своей последней Олимпиаде уступил бразильцам. Соперник был сильнее по всем статьям (4:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: израильтяне имеют достаточно крепкий состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, и находится там не на последних ролях.
Причем Израиль (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. В столь ровной группе команда способна финишировать первой.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Израильтяне являются достаточно опытными бойцами.
Статистика для ставок
- Израиль (U23) на предыдущей Олимпиаде дошла до четвертьфинала
- Израиль (U23) в среднем забивает порядка гола за матч
- Мали (U23) не участвовала в олимпийских играх с 1968 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мали (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.21 и 1.70.
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.09Дифферданж — Ордабасы: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.45Линкольн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: И те, и другие наверняка постараются стартовать удачно, и явно будут активно атаковать.
Обе команды в столь ровной группе явно намерены побороться за выход в плей-офф.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.82