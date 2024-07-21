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    Продлит ли «Сиэтл Саундерс» свой победный сериал?

    «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, МЛС, 21 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»
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    «Сиэтл Саундерс»
    21 июля в 25-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 21 Июля 2024 года

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •  Сиэтл Саундерс 05:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» сражается за самые высокие места. На данный момент команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

    При этом «Сиэтл Саундерс» отстает от лидера на 9 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 34 мяча в 24 поединках.

    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Сиэтл Саундерс» переиграл «Сент-Луис Сити» (2:0).

    Причем эта победа стала для команды уже шестой подряд. А вот серия без поражений выросла до 8 поединков.

    В 5 своих последних матчах «Сиэтл Саундерс» забил 9 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь дважды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела просто великолепно. В двух последних матчах она оставила свои ворота на замке.

    Матчи с «Лос-Анджелесом» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сиэтл Саундерс» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Безусловно, номинальные хозяева постараются продлить свой успешный сериал. Вот только им срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» борется за лидерство в Западной конференции. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Лос-Анджелес» отстает от лидера на 2 очка. Да и потери очков стали неприятной тенденцией.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Лос-Анджелес» расписал паритет с «Реал Солт-Лейк» (1:1).

    Причем до того команда проиграла «Коламбус Крю» (1:5). Зато «Нью-Мексико» был обыгран уверенно (3:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лос-Анджелес» отправил в ворота соперников 10 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лос-Анджелес» выглядит не столь уверенно. Правда, команда вполне способна прибавить.

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    В кадровом плане у команды полный ажур. Да и двухматчевая серия без побед подстегивает срочно улучшить результаты.

    Притом, что «Лос-Анджелес» в 2 своих последних матчах забивал по голу. А вот в 3 последних очных встречах с «Сиэтл Саундерс» команда победила.

    Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Да и потенциально команда обязана быть в лидерах, ведь имеет еще 2 матча в запасе.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Сиэтл Саундерс» имеет действующую шестиматчевую победную серию

    • «Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл Саундерс» в трех последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.87 и 1.94.

    Прогноз: «Сиэтл Саундерс» нынче пребывает в прекрасных кондициях, и явно постарается добыть седьмую победу кряду.

    Номинальные гости в последних матчах выглядят неуверенно, и уж точно находятся в некоторой психологической яме.

    Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.13

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    «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Сиэтл Саундерс» свой победный сериал?
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