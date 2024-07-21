Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
«Сиэтл Саундерс»
Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» сражается за самые высокие места. На данный момент команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы Западной конференции.
При этом «Сиэтл Саундерс» отстает от лидера на 9 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 34 мяча в 24 поединках.
Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Сиэтл Саундерс» переиграл «Сент-Луис Сити» (2:0).
Причем эта победа стала для команды уже шестой подряд. А вот серия без поражений выросла до 8 поединков.
В 5 своих последних матчах «Сиэтл Саундерс» забил 9 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь дважды.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела просто великолепно. В двух последних матчах она оставила свои ворота на замке.
Матчи с «Лос-Анджелесом» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сиэтл Саундерс» проиграл 4 раза при одном паритете.
Безусловно, номинальные хозяева постараются продлить свой успешный сериал. Вот только им срочно необходимо прибавлять в плане реализации.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» борется за лидерство в Западной конференции. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Лос-Анджелес» отстает от лидера на 2 очка. Да и потери очков стали неприятной тенденцией.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Лос-Анджелес» расписал паритет с «Реал Солт-Лейк» (1:1).
Причем до того команда проиграла «Коламбус Крю» (1:5). Зато «Нью-Мексико» был обыгран уверенно (3:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лос-Анджелес» отправил в ворота соперников 10 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лос-Анджелес» выглядит не столь уверенно. Правда, команда вполне способна прибавить.
В кадровом плане у команды полный ажур. Да и двухматчевая серия без побед подстегивает срочно улучшить результаты.
Притом, что «Лос-Анджелес» в 2 своих последних матчах забивал по голу. А вот в 3 последних очных встречах с «Сиэтл Саундерс» команда победила.
Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Да и потенциально команда обязана быть в лидерах, ведь имеет еще 2 матча в запасе.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» не побеждал в 2 своих последних матчах
- «Сиэтл Саундерс» имеет действующую шестиматчевую победную серию
- «Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл Саундерс» в трех последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.87 и 1.94.
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Прогноз: «Сиэтл Саундерс» нынче пребывает в прекрасных кондициях, и явно постарается добыть седьмую победу кряду.
Номинальные гости в последних матчах выглядят неуверенно, и уж точно находятся в некоторой психологической яме.
Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.13