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    «Партизани» второй раз не ошибется

    «Марсашлокк» — «Партизани». Прогноз (к. 2.04) на Лигу конференций

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    «Партизани»
    18 июля в ответной встрече Лиги конференций по футболу сыграют «Марсашлокк» и «Партизани». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсашлокк» — «Партизани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Июля 2024 года

    Маргейт

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Маргейт 21:45 Dartford

    Dartford

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Марсашлокк»

    Турнирное положение: в прошлогоднем чемпионате Мальты «Марсашлокк» занял четвертое место с 43 очками и получил право играть в Лиге конференций.

    Последние матчи: первая игра с «Партизани» завершилась вничью со счетом 1:1. Соперник открыл счет на второй минуте, но «Марсашлокк» отыгрался через 13 минут. Второй тайм получился закрытым и больше голов зрители не увидели.

    Ранее в товарищеском матче «Марсашлокк» уступил румынскому «Оцелул» со счетом 1:4.

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    • Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: команда пока явно далека от лучшей формы и ей приходится форсировать подготовку, чтобы пройти далее в Лиге конференций. Первый матч получился не самым лучшим с точки зрения игры, ответная встреча получится еще сложнее.

    «Партизани»

    Турнирное положение: в чемпионате Албании прошлого сезона «Партизани» финишировал на второй строчке с 63 очками, набрав одинаковое количество с «Эгнатией». Победителя пришлось выявлять в золотом матче, где сильнее был соперник.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: первая игра квалификации Лиги конференций получилась для «Партизани» не самой лучшей. Уже на первых минутах команда открыла счет, но затем расслабилась и пропустила в ответ. После этого соперник закрылся и ничего не дал создать у своих ворот.

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    До этого в товарищеских матчах «Партизани» победил «Шкендию» (2:1) и сыграл вничью с «Ллапи» (0:0).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: сейчас «Партизани» находится не в самых лучших кондициях, чему свидетельство первая игра в ЛК. За неделю албанский клуб должен подтянуть кондиции и доказать свой статус фаворита.

    Статистика для ставок

    • Первая их встреча на поле «Партизани» завершилась вничью со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне албанский клуб в национальном чемпионате имел разницу 51-29 после 36 туров

    • У «Марсашлокка» были показатели 40-23 в 26 играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Марсашлокк» дают 3,70, а на «Партизани» — 2,04, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: албанский клуб гораздо сильнее своего соперника, команда обладает более солидным бюджетом, в ее составе много различных легионеров, мечтающих перебраться в более сильные клубы, засветившись на международной арене.

    Ставка: победа «Партизани» за 2,04.

    Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть вариант с более уверенным успехом гостей.

    Ставка: победа «Партизани» с форой -1 за 2,90.

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