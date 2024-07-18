В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Тирана» — «Торпедо» Кутаиси. Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Тирана» — «Торпедо» Кутаиси, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тирана»

Турнирная таблица: «Тирана» финишировала в чемпионате Албании на 5 месте, одержав 13 побед, сыграв 11 встреч вничью и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: Новый еврокубковый сезон в Лиге конференций для «Тираны» стартовал с ничейного исхода. В выездной встрече против «Торпедо» Кутаиси команды обменялись голами (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тирана» играла в Лиге конференций. Албанский клуб сыграл в двух раундах, в первом была добыта победа над «Динамо» Батуми, но потом состоялось фиаско в противостоянии с «Бешикташем».

«Торпедо» Кутаиси

Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии. В сезоне 2024 команда расположилась пока на второй строчке, набрав 35 очков. «Торпедовцы» отстают от лидера турнира «Дилы» на 4 пункта.

Последние матчи: Грузинскому «Торпедо» удалось уйти от поражения в матче Лиги конференций против «Тираны» лишь на 87-й минуте встречи.

Не сыграют: Защитник «Торпедо» Лука Елбакидзе не сыграет в матче против «Тираны» из-за травмы.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

Статистика для ставок

«Торпедо» Кутаиси не проигрывает на протяжении 16 матчей: 10 побед и 6 ничьих

В двух товарищеских матчах «Тирана» проиграла «Шкендии» и «Струге»

«Торпедо» Кутаиси — «Тирана» (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.02, а победа «Тираны» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.72 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Тираны» проходят результативно — 2 гола за игру.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.