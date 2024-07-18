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    «Торпедо» Кутаиси добьется победы в Албании?

    «Тирана» — «Торпедо» Кутаиси. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тирана» — «Торпедо» Кутаиси
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    «Торпедо» Кутаиси — «Лудогорец»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Тирана» — «Торпедо» Кутаиси. Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Тирана» — «Торпедо» Кутаиси, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Тирана

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    •  Тирана 21:00 Торпедо Кутаиси

    Торпедо Кутаиси

  • Грузия. Суперкубок
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    «Тирана»

    Турнирная таблица: «Тирана» финишировала в чемпионате Албании на 5 месте, одержав 13 побед, сыграв 11 встреч вничью и потерпев 12 поражений.

    Последние матчи: Новый еврокубковый сезон в Лиге конференций для «Тираны» стартовал с ничейного исхода. В выездной встрече против «Торпедо» Кутаиси команды обменялись голами (1:1).

    Тирана — Торпедо Кутаиси: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тирана» играла в Лиге конференций. Албанский клуб сыграл в двух раундах, в первом была добыта победа над «Динамо» Батуми, но потом состоялось фиаско в противостоянии с «Бешикташем».

    «Торпедо» Кутаиси

    Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии. В сезоне 2024 команда расположилась пока на второй строчке, набрав 35 очков. «Торпедовцы» отстают от лидера турнира «Дилы» на 4 пункта.

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    • Последние матчи: Грузинскому «Торпедо» удалось уйти от поражения в матче Лиги конференций против «Тираны» лишь на 87-й минуте встречи.

    Не сыграют: Защитник «Торпедо» Лука Елбакидзе не сыграет в матче против «Тираны» из-за травмы.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» Кутаиси не проигрывает на протяжении 16 матчей: 10 побед и 6 ничьих

    • В двух товарищеских матчах «Тирана» проиграла «Шкендии» и «Струге»

    • «Торпедо» Кутаиси — «Тирана» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» Кутаиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.02, а победа «Тираны» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Тираны» проходят результативно — 2 гола за игру.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.

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