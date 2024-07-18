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    «Брейдаблик» растопчет своего соперника

    Брейдаблик — Тиквеш: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.45. 18.07.2024

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    «Брейдаблик»
    18 июля в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций сыграют «Брейдаблик» и «Тиквеш». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Тиквеш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Брейдаблик

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Брейдаблик 22:15 Тиквеш

    Тиквеш

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Брейдаблик»

    Положение команды: «Брейдаблик» проиграл 1-й матч квалификации Лиги конференций «Тиквешу» и сейчас команде просто необходимо побеждать.

    Стоит отметить, что в чемпионате Исландии «Брейдаблик» занимает 3-е место в таблице с 27-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 6 очков.

    Брейдаблик — Тиквеш: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м матче отбора «Брейдаблик» проиграл «Тиквешу» со счетом 2:3, упустив преимущество в 2 мяча. До этого команда сыграла вничью с «Вестри» (2:2).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Брейдаблик» обыграл только «Акурейри» со счетом 2:1, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 7 голов и 8 раз пропустила.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Брейдаблик» не очень хорошо выступает в последнее время, но сейчас команде некуда отступать — необходимо побеждать.

    В своем чемпионате «Брейдаблик» занимает 4-е место по результатам домашних встреч, набрав 14 очков из 21-го возможного. К тому же, у команды есть пару игроков, которые могут решить исход матча.

    «Тиквеш»

    Положение команды: «Тиквеш» удачно выступил в 1-м матче квалификации Лиги конференций и сейчас команде необходимо не провалиться в ответной встрече.

    У «Тиквеша» отличный отрезок, команда много побеждает. В чемпионате Северной Мкедонии команда заняла 4-е место в таблице с 44 очками в активе.

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    • Последние матчи: В 1-м матче отбора Лиги конференций «Тиквеш» сделал камбэк, команда забила 3 гола во 2-м тайме и выиграла со счетом 3:2.

    У «Тиквеша» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда забила 14 голов при 8-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Тиквеш» очень хорош в последнее время, но команда, откровенно, слабее «Брейдаблика». Македонцам нужно прыгнуть выше головы, чтобы противостоять сопернику и в ответном матче.

    У «Тиквеша» есть довольно яркий нападающий Эдис Спаху занял 6-е место в списке лучших бомбардиров своего чемпионата.

    Статистика для ставок

    • У «Тиквеша» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

    • «Брейдаблик» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • В последних 3-х матчах «Тиквеш» пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Брейдаблика» дают 1.53, а на «Тиквеша» — 6.00, ничью букмекеры оценивают в 4.30.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.10, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.75.

    Прогноз: Можно предположить, что «Брейдаблик» не оставит шансов сопернику и пройдет дальше.

    Ставка: Победа «Брейдаблика» с форой (-1.5) за 2.45.

    Прогноз: Ответный матч должен быть таким же результативным, как и 1-й поединок.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.

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    «Брейдаблик» — «Тиквеш»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Брейдаблик» растопчет своего соперника
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