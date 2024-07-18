18 июля в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций сыграют «Брейдаблик» и «Тиквеш». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Тиквеш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брейдаблик»

Положение команды: «Брейдаблик» проиграл 1-й матч квалификации Лиги конференций «Тиквешу» и сейчас команде просто необходимо побеждать.

Стоит отметить, что в чемпионате Исландии «Брейдаблик» занимает 3-е место в таблице с 27-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 6 очков.

Последние матчи: В 1-м матче отбора «Брейдаблик» проиграл «Тиквешу» со счетом 2:3, упустив преимущество в 2 мяча. До этого команда сыграла вничью с «Вестри» (2:2).

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Брейдаблик» обыграл только «Акурейри» со счетом 2:1, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 7 голов и 8 раз пропустила.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Брейдаблик» не очень хорошо выступает в последнее время, но сейчас команде некуда отступать — необходимо побеждать.

В своем чемпионате «Брейдаблик» занимает 4-е место по результатам домашних встреч, набрав 14 очков из 21-го возможного. К тому же, у команды есть пару игроков, которые могут решить исход матча.

«Тиквеш»

Положение команды: «Тиквеш» удачно выступил в 1-м матче квалификации Лиги конференций и сейчас команде необходимо не провалиться в ответной встрече.

У «Тиквеша» отличный отрезок, команда много побеждает. В чемпионате Северной Мкедонии команда заняла 4-е место в таблице с 44 очками в активе.

Последние матчи: В 1-м матче отбора Лиги конференций «Тиквеш» сделал камбэк, команда забила 3 гола во 2-м тайме и выиграла со счетом 3:2.

У «Тиквеша» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда забила 14 голов при 8-и пропущенных.

Состояние команды: «Тиквеш» очень хорош в последнее время, но команда, откровенно, слабее «Брейдаблика». Македонцам нужно прыгнуть выше головы, чтобы противостоять сопернику и в ответном матче.

У «Тиквеша» есть довольно яркий нападающий Эдис Спаху занял 6-е место в списке лучших бомбардиров своего чемпионата.

Статистика для ставок

У «Тиквеша» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

«Брейдаблик» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

В последних 3-х матчах «Тиквеш» пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Брейдаблика» дают 1.53, а на «Тиквеша» — 6.00, ничью букмекеры оценивают в 4.30.

Тотал меньше 2.5 идет за 2.10, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что «Брейдаблик» не оставит шансов сопернику и пройдет дальше.

Ставка: Победа «Брейдаблика» с форой (-1.5) за 2.45.

Прогноз: Ответный матч должен быть таким же результативным, как и 1-й поединок.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.