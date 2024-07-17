17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Уачипато» и «Расинг» Монтевидео. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уачипато» — «Расинг» Монтевидео, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уачипато»

Турнирное положение: «Уачипато» на групповом этапе смотрелся не столь выгодно. Команда финишировала на 3 месте в своем квартете.

При этом «Уачипато» на 2 очка отстал от «Стронгеста» и «Гремио». Да и выиграла команда всего в 2 матчах из шести.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уачипато» в рамках чилийского чемпионата уступил «Нубленсе» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уачипато» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

Причем в двух последних матчах Кубка Чили «Уачипато» победил без боя. Оппонентами были присуждены технические поражения.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Уачипато» усугубил свое турнирное положение. Команда нынче осела на скромном 11 месте турнирной таблицы чемпионата Чили.

В двух своих последних сыгранных матчах «Уачипато» проиграл. Причем в них команде не удалось отличиться голами.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Чилийцы явно способны поднатореть в плане реализации.

«Расинг» Монтевидео

Турнирное положение: «Расинг» Монтевидео в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от «Коринтианса».

Притом, что «Расинг» Монтевидео относительно неплохо атакует. В 6 поединках группового этапа игроки команды отличились 10 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Расинг» Монтевидео подписал мировую с «Мальдонадо» (1:1).

До того команда дома уступила «Прогресо» (2:3). А вот чуть ранее клуб из Монтевидео минимально уступил «Дефенсор Спортингу».

В пяти последних матчах «Расинг» Монтевидео добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Расинг» Монтевидео выглядит не столь уверенно. Уругвайцы не побеждают 4 матча кряду.

При этом «Расинг» Монтевидео на групповом этапе пропустил 8 мячей. Причем проиграли уругвайцы лишь в одном поединке.

Вот только обидные потери очков стали неприятной тенденцией. Да и нестабильность результатов пока не позволяет рассчитывать на что-то серьезное.

И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Расинг» Монтевидео все никак не может вернуться в победную обитель.

Статистика для ставок

«Расинг» Монтевидео не побеждает в 4 матчах кряду

«Уачипато» проиграл в 2 своих последних поединках

«Уачипато» на групповом этапе забивал в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уачипато» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Чилийцы выглядят монолитнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Уачипато» постарается как можно скорее соорудить голевой задел перед ответным поединком.

Ставка: Победа «Уачипато» в 1 тайме за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19