«Уачипато»
Турнирное положение: «Уачипато» на групповом этапе смотрелся не столь выгодно. Команда финишировала на 3 месте в своем квартете.
При этом «Уачипато» на 2 очка отстал от «Стронгеста» и «Гремио». Да и выиграла команда всего в 2 матчах из шести.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уачипато» в рамках чилийского чемпионата уступил «Нубленсе» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уачипато» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.
Причем в двух последних матчах Кубка Чили «Уачипато» победил без боя. Оппонентами были присуждены технические поражения.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних поединках «Уачипато» усугубил свое турнирное положение. Команда нынче осела на скромном 11 месте турнирной таблицы чемпионата Чили.
В двух своих последних сыгранных матчах «Уачипато» проиграл. Причем в них команде не удалось отличиться голами.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Чилийцы явно способны поднатореть в плане реализации.
«Расинг» Монтевидео
Турнирное положение: «Расинг» Монтевидео в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от «Коринтианса».
Притом, что «Расинг» Монтевидео относительно неплохо атакует. В 6 поединках группового этапа игроки команды отличились 10 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Расинг» Монтевидео подписал мировую с «Мальдонадо» (1:1).
До того команда дома уступила «Прогресо» (2:3). А вот чуть ранее клуб из Монтевидео минимально уступил «Дефенсор Спортингу».
В пяти последних матчах «Расинг» Монтевидео добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Расинг» Монтевидео выглядит не столь уверенно. Уругвайцы не побеждают 4 матча кряду.
При этом «Расинг» Монтевидео на групповом этапе пропустил 8 мячей. Причем проиграли уругвайцы лишь в одном поединке.
Вот только обидные потери очков стали неприятной тенденцией. Да и нестабильность результатов пока не позволяет рассчитывать на что-то серьезное.
И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Расинг» Монтевидео все никак не может вернуться в победную обитель.
Статистика для ставок
- «Расинг» Монтевидео не побеждает в 4 матчах кряду
- «Уачипато» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Уачипато» на групповом этапе забивал в среднем гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Уачипато» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.
- 1.75Алания — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Чилийцы выглядят монолитнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Уачипато» постарается как можно скорее соорудить голевой задел перед ответным поединком.
Ставка: Победа «Уачипато» в 1 тайме за 2.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19