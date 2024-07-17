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    «Уачипато» быстро приструнит уругвайцев

    «Уачипато» — «Расинг» Монтевидео. Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уачипато» — «Расинг» Монтевидео
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    «Уачипато»
    17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Уачипато» и «Расинг» Монтевидео. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уачипато» — «Расинг» Монтевидео, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Уачипато»

    Турнирное положение: «Уачипато» на групповом этапе смотрелся не столь выгодно. Команда финишировала на 3 месте в своем квартете.

    При этом «Уачипато» на 2 очка отстал от «Стронгеста» и «Гремио». Да и выиграла команда всего в 2 матчах из шести.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уачипато» в рамках чилийского чемпионата уступил «Нубленсе» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уачипато» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

    Причем в двух последних матчах Кубка Чили «Уачипато» победил без боя. Оппонентами были присуждены технические поражения.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Уачипато» усугубил свое турнирное положение. Команда нынче осела на скромном 11 месте турнирной таблицы чемпионата Чили.

    В двух своих последних сыгранных матчах «Уачипато» проиграл. Причем в них команде не удалось отличиться голами.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Чилийцы явно способны поднатореть в плане реализации.

    «Расинг» Монтевидео

    Турнирное положение: «Расинг» Монтевидео в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 очка отстала от «Коринтианса».

    Притом, что «Расинг» Монтевидео относительно неплохо атакует. В 6 поединках группового этапа игроки команды отличились 10 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Расинг» Монтевидео подписал мировую с «Мальдонадо» (1:1).

    До того команда дома уступила «Прогресо» (2:3). А вот чуть ранее клуб из Монтевидео минимально уступил «Дефенсор Спортингу».

    В пяти последних матчах «Расинг» Монтевидео добыл всего 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Расинг» Монтевидео выглядит не столь уверенно. Уругвайцы не побеждают 4 матча кряду.

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    При этом «Расинг» Монтевидео на групповом этапе пропустил 8 мячей. Причем проиграли уругвайцы лишь в одном поединке.

    Вот только обидные потери очков стали неприятной тенденцией. Да и нестабильность результатов пока не позволяет рассчитывать на что-то серьезное.

    И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Расинг» Монтевидео все никак не может вернуться в победную обитель.

    Статистика для ставок

    • «Расинг» Монтевидео не побеждает в 4 матчах кряду

    • «Уачипато» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Уачипато» на групповом этапе забивал в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уачипато» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Чилийцы выглядят монолитнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Уачипато» постарается как можно скорее соорудить голевой задел перед ответным поединком.

    Ставка: Победа «Уачипато» в 1 тайме за 2.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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    «Уачипато» — «Расинг» Монтевидео: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. «Уачипато» быстро приструнит уругвайцев
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