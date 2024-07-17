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    Пройдет ли «Каернарфон Таун» дальше в Лиге конференций?

    «Крузейдерс» — «Каернарфон Таун». Прогноз (к. 1.80) на Лигу конференций

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    «Крузейдерс»
    17 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Крузейдерс» и «Каернарфон Таун». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейдерс» — «Каернарфон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2024 года

    Крузейдерс

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Крузейдерс 21:45 Карнарвон Таун

    Карнарвон Таун

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Крузейдерс»

    Турнирное положение: «Крузейдерс» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф за выход в еврокубок.

    Команда в регулярном первенстве заняла четвертую позицию, а в плей-офф обыграла «Каррик Рейнджерс» (3:1) и «Колерайн» (3:2).

    Крузейдерс — Карнарвон Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей прошлой официальной игре первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб проиграл сопернику — 0:2.

    Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему достаточно нужно выигрывать минимум с разницей в два мяча.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах — двух товарищеских и одном официальном — «Крузейдерс» проиграл

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но с учетом разгромной победы в первом матче это вряд ли сулит сопернику особых шансов на успех.

    Бен Кеннеди — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлой кампании с 14 голами.

    «Каернарфон Таун»

    «Каернарфон Таун» вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря победе в плей-офф за выход в еврокубок.

    Команда в регулярном первенстве заняла шестую позицию, а в плей-офф обыграла «Кардифф МЮ» (2:0) и «Пенибонт» (3:1).

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    • Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб выиграл — 2:0.

    Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему достаточно даже проиграть с разницей в один мяч.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Каернарфон Таун» только выигрывал.

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    Адам Дэвис — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 15 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Крузейдерс» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Крузейдерс» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Каернарфон Таун» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейдерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.60, победа «Каернарфон Таун» — в 6.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.61 и 2.22.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева забивали обе команды. Так было и в восьми из их девяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Крузейдерс».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

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