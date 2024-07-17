Крузейдерс
Карнарвон Таун
«Крузейдерс»
Турнирное положение: «Крузейдерс» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф за выход в еврокубок.
Команда в регулярном первенстве заняла четвертую позицию, а в плей-офф обыграла «Каррик Рейнджерс» (3:1) и «Колерайн» (3:2).
Крузейдерс — Карнарвон Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб проиграл сопернику — 0:2.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему достаточно нужно выигрывать минимум с разницей в два мяча.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах — двух товарищеских и одном официальном — «Крузейдерс» проиграл
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но с учетом разгромной победы в первом матче это вряд ли сулит сопернику особых шансов на успех.
Бен Кеннеди — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлой кампании с 14 голами.
«Каернарфон Таун»
«Каернарфон Таун» вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря победе в плей-офф за выход в еврокубок.
Команда в регулярном первенстве заняла шестую позицию, а в плей-офф обыграла «Кардифф МЮ» (2:0) и «Пенибонт» (3:1).
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб выиграл — 2:0.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему достаточно даже проиграть с разницей в один мяч.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Каернарфон Таун» только выигрывал.
Адам Дэвис — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 15 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Крузейдерс» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Крузейдерс» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Каернарфон Таун» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Крузейдерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.60, победа «Каернарфон Таун» — в 6.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.61 и 2.22.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева забивали обе команды. Так было и в восьми из их девяти последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Крузейдерс».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50