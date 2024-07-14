Удачная гастроль «Нью-Йорк Сити»?

14 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго Файр» — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: Чикагцы пока никак не могут запрыгнуть в зону плей-офф. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Чикаго Файр» на 3 очка отстает от искомой 9 позиции. Да и выиграла команда всего в 5 поединках из 22.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Чикагцы минимально уступили «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чикаго Файр» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 пропущенных.

Причем в двух своих последних домашних поединках команда победила. Да и пропускает «Чикаго Файр» многовато: 40 мячей в 22 матчах.

Не сыграют: Чейс Гаспер, Тобиас Салквист, Эндрю Гутман, Карлос Теран — травмированы. Рафаэль Чичос — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Чикаго Файр» усугубил свое турнирное положение. Так что в этом поединке чикагцам срочно нужно побеждать.

Матчи против «Нью-Йорк Сити» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Чикаго Файр» проиграл 4 раза при одном паритете.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Чикагцы являются сугубо домашней командой, к тому же еще не потеряли шансы на выход в плей-офф.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 5 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Притом, что «Нью-Йорк Сити» не столь мощно атакует. В 22 поединках чемпионата игроки команды отличились 33 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Нью-Йорк Сити» уступил «Остину» (1:2).

До того команда дома нанесла поражение «Монреалю» (2:0). А вот чуть ранее был уверенно обыгран «Орландо Сити» (4:2).

В пяти последних матчах «Нью-Йорк Сити» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 7 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Нью-Йорк Сити» не особо впечатляет. Зато пропускает команда относительно немного: 27 мячей в 22 поединках.

При этом «Нью-Йорк Сити» выиграл 11 раз в 22 встречах. Хотя в кадровом плане у команды фактически полный штиль.

Вот только потери очков на ровном месте слишком участились. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше в таблице.

И уж точно номинальные гости постараются прибавить в атаке. «Нью-Йорк Сити» исторически успешно противостоит чикагцам.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Сити» сыграл вничью лишь в 2 матчах из 22

«Чикаго Файр» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Чикагцы проиграли ровно в половине своих матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за высокие места, и уж точно будут активно атаковать.

«Чикаго Файр» не блещет стабильностью результатов, да и оборона команды действует не лучшим образом.

Ставка: Победа «Нью-Йорк Сити» за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.43