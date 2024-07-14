Удачная гастроль «Нью-Йорк Сити»?

Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
«Чикаго Файр»
Турнирное положение: Чикагцы пока никак не могут запрыгнуть в зону плей-офф. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Чикаго Файр» на 3 очка отстает от искомой 9 позиции. Да и выиграла команда всего в 5 поединках из 22.
Чикаго Файр — Нью-Йорк Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Чикагцы минимально уступили «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чикаго Файр» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 пропущенных.
Причем в двух своих последних домашних поединках команда победила. Да и пропускает «Чикаго Файр» многовато: 40 мячей в 22 матчах.
Не сыграют: Чейс Гаспер, Тобиас Салквист, Эндрю Гутман, Карлос Теран — травмированы. Рафаэль Чичос — дисквалифицирован.
Состояние команды: В последних поединках «Чикаго Файр» усугубил свое турнирное положение. Так что в этом поединке чикагцам срочно нужно побеждать.
Матчи против «Нью-Йорк Сити» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Чикаго Файр» проиграл 4 раза при одном паритете.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Чикагцы являются сугубо домашней командой, к тому же еще не потеряли шансы на выход в плей-офф.
«Нью-Йорк Сити»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Сити» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 5 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
Притом, что «Нью-Йорк Сити» не столь мощно атакует. В 22 поединках чемпионата игроки команды отличились 33 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Нью-Йорк Сити» уступил «Остину» (1:2).
До того команда дома нанесла поражение «Монреалю» (2:0). А вот чуть ранее был уверенно обыгран «Орландо Сити» (4:2).
В пяти последних матчах «Нью-Йорк Сити» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 7 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Нью-Йорк Сити» не особо впечатляет. Зато пропускает команда относительно немного: 27 мячей в 22 поединках.
При этом «Нью-Йорк Сити» выиграл 11 раз в 22 встречах. Хотя в кадровом плане у команды фактически полный штиль.
Вот только потери очков на ровном месте слишком участились. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше в таблице.
И уж точно номинальные гости постараются прибавить в атаке. «Нью-Йорк Сити» исторически успешно противостоит чикагцам.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Сити» сыграл вничью лишь в 2 матчах из 22
- «Чикаго Файр» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- Чикагцы проиграли ровно в половине своих матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.
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Прогноз: Номинальные гости сражаются за высокие места, и уж точно будут активно атаковать.
«Чикаго Файр» не блещет стабильностью результатов, да и оборона команды действует не лучшим образом.
Ставка: Победа «Нью-Йорк Сити» за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.43