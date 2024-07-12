Забить получится не у всех

Црвена Звезда
Тальерес
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Сербии провела блестяще. «Црвена Звезда» уверенно финишировала на 1 месте.
При этом «Црвена Звезда» нынешним летом провела уже 3 контрольных матча. В них белградцы добыли 3 виктории.
Последние матчи: в своем последнем на данный момент поединке команда победила. «Зенит» был обыгран со счетом 2:1.
До того сербы не оставили шансов «Сочи» (2:0). А вот спарринг с «Младостью» команда завершила минимальной победой.
В 5 своих последних матчах «Црвена Звезда» победила. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сербы в межсезонье выглядят весьма выгодно. Да и не победила «Црвена Звезда» в 9 своих последних матчах.
В двух последних матчах команда забивала по 2 мяча в ворота соперников. «Црвена Звезда» постепенно прибавляет, и это еще не предел!
Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и форвард Александр Катай пребывает в приличных кондициях.
«Тальерес» Кордоба
Турнирное положение: Эта команда лидирует в чемпионате Аргентины. «Тальерес» Кордоба в 5 матчах добыл 4 виктории.
При этом «Тальерес» Кордоба провел 2 контрольных матча. Вот только в них команда потерпела поражения.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Поражение от сочинцев получилось унизительным (0:5).
До того «Тальерес» Кордоба минимально уступил «Зениту». Так что проблемы с реализацией никуда не запропастились.
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы явно намерены наконец-то отличиться в контрольном поединке. В атаке команда вполне способна поднатореть.
В двух своих последних матчах аргентинцы не забивали. Да и поражение от сочинцев с таким счетом выглядит нелогичным.
И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Тальерес» Кордоба явно постарается дать бой чемпиону Сербии.
Очевидно, что аргентинцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Плюс пора бы команде демонстрировать свои лучшие качества.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» выиграл в 9 своих последних матчах
- «Тальерес» Кордоба уступил в 2 своих последних поединках
- «Тальерес» Кордоба в 2 последних матчах не забил ни разу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
- 2.29Шериф — Зиря: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.19Морнар — Динамо Тбилиси: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.58Спартак — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Тальерес» Кордоба в последних матчах явно не преуспевал в созидательном аспекте.
Сербы выглядят куда мощнее соперника, да и в последних матчах демонстрируют блестящий уровень игры.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Црвена Звезда» выиграет в первом тайме.
Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.33