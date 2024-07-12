Забить получится не у всех

12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Сербии провела блестяще. «Црвена Звезда» уверенно финишировала на 1 месте.

При этом «Црвена Звезда» нынешним летом провела уже 3 контрольных матча. В них белградцы добыли 3 виктории.

Последние матчи: в своем последнем на данный момент поединке команда победила. «Зенит» был обыгран со счетом 2:1.

До того сербы не оставили шансов «Сочи» (2:0). А вот спарринг с «Младостью» команда завершила минимальной победой.

В 5 своих последних матчах «Црвена Звезда» победила. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сербы в межсезонье выглядят весьма выгодно. Да и не победила «Црвена Звезда» в 9 своих последних матчах.

В двух последних матчах команда забивала по 2 мяча в ворота соперников. «Црвена Звезда» постепенно прибавляет, и это еще не предел!

Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и форвард Александр Катай пребывает в приличных кондициях.

«Тальерес» Кордоба

Турнирное положение: Эта команда лидирует в чемпионате Аргентины. «Тальерес» Кордоба в 5 матчах добыл 4 виктории.

При этом «Тальерес» Кордоба провел 2 контрольных матча. Вот только в них команда потерпела поражения.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Поражение от сочинцев получилось унизительным (0:5).

До того «Тальерес» Кордоба минимально уступил «Зениту». Так что проблемы с реализацией никуда не запропастились.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Аргентинцы явно намерены наконец-то отличиться в контрольном поединке. В атаке команда вполне способна поднатореть.

В двух своих последних матчах аргентинцы не забивали. Да и поражение от сочинцев с таким счетом выглядит нелогичным.

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Тальерес» Кордоба явно постарается дать бой чемпиону Сербии.

Очевидно, что аргентинцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Плюс пора бы команде демонстрировать свои лучшие качества.

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» выиграл в 9 своих последних матчах

«Тальерес» Кордоба уступил в 2 своих последних поединках

«Тальерес» Кордоба в 2 последних матчах не забил ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Тальерес» Кордоба в последних матчах явно не преуспевал в созидательном аспекте.

Сербы выглядят куда мощнее соперника, да и в последних матчах демонстрируют блестящий уровень игры.

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Црвена Звезда» выиграет в первом тайме.

Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.33