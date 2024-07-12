ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДневник Евро. Победный гол Уоткинса, нас ждет финал Испания — Англия Роман Шаронов«Зрелищность — это когда в футболе видна мысль». Роман Шаронов — о работе в Хабаровске, воспитании футболистов и рок-н-ролле Килиан МбаппеМбаппе — главное разочарование Евро-2024. И дело не в маске и сломанном носе
  • 08:39
    • Колумбия победила Уругвай и пробилась в финал Кубка Америки-2024
  • 23:56
    • Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
  • 23:27
    • «Рома» подписала француза Ле Фе
  • 23:02
    • Ge Globo: «Краснодар» близок к покупке Диего Косты
  • 21:49
    • Йорди Рейна перешел в «Родину»
  • 21:00
    • Нидерланды — Англия: стартовые составы на полуфинал Евро-2024
  • 19:05
    • В «Краснодаре» сообщили о возвращении Газинского
    Все новости спорта

    Забить получится не у всех

    «Црвена Звезда» — «Тальерес» Кордоба. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Црвена Звезда
    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Тальерес» Кордоба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Црвена Звезда»
    12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Июля 2024 года

    Црвена Звезда

  • Белград
    •  Црвена Звезда 19:30 Тальерес

    Тальерес

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат Сербии провела блестяще. «Црвена Звезда» уверенно финишировала на 1 месте.

    При этом «Црвена Звезда» нынешним летом провела уже 3 контрольных матча. В них белградцы добыли 3 виктории.

    Последние матчи: в своем последнем на данный момент поединке команда победила. «Зенит» был обыгран со счетом 2:1.

    До того сербы не оставили шансов «Сочи» (2:0). А вот спарринг с «Младостью» команда завершила минимальной победой.

    В 5 своих последних матчах «Црвена Звезда» победила. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сербы в межсезонье выглядят весьма выгодно. Да и не победила «Црвена Звезда» в 9 своих последних матчах.

    В двух последних матчах команда забивала по 2 мяча в ворота соперников. «Црвена Звезда» постепенно прибавляет, и это еще не предел!

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и форвард Александр Катай пребывает в приличных кондициях.

    «Тальерес» Кордоба

    Турнирное положение: Эта команда лидирует в чемпионате Аргентины. «Тальерес» Кордоба в 5 матчах добыл 4 виктории.

    При этом «Тальерес» Кордоба провел 2 контрольных матча. Вот только в них команда потерпела поражения.

  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
  • Зиркзее переберется в Англию, Хуммельс — в Италию, борьба за Кьезу, Кепа может оказаться в Саудовской Аравии
  • 08/07/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Поражение от сочинцев получилось унизительным (0:5).

    До того «Тальерес» Кордоба минимально уступил «Зениту». Так что проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Аргентинцы явно намерены наконец-то отличиться в контрольном поединке. В атаке команда вполне способна поднатореть.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    В двух своих последних матчах аргентинцы не забивали. Да и поражение от сочинцев с таким счетом выглядит нелогичным.

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Тальерес» Кордоба явно постарается дать бой чемпиону Сербии.

    Очевидно, что аргентинцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Плюс пора бы команде демонстрировать свои лучшие качества.

    Статистика для ставок

    • «Црвена Звезда» выиграл в 9 своих последних матчах

    • «Тальерес» Кордоба уступил в 2 своих последних поединках

    • «Тальерес» Кордоба в 2 последних матчах не забил ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

    Прогноз: «Тальерес» Кордоба в последних матчах явно не преуспевал в созидательном аспекте.

    Сербы выглядят куда мощнее соперника, да и в последних матчах демонстрируют блестящий уровень игры.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Црвена Звезда» выиграет в первом тайме.

    Ставка: Победа «Црвены Звезды» в 1 тайме за 2.33

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Эрбер — Айдукович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Сквире
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Векич — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тиквеш — Брейдаблик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Малишево — Будучность
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лиепая — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Актобе — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шауляй — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Браво — Коннас Куэй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ноа — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мэгпайс — Дерри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетик Эскальдес — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Таллинна Калев — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шериф — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Црвена Звезда» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры