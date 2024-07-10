«Клаксвик» выиграет первую дуэль в Лиге чемпионов?

Клаксвик
Дифферданж
«Клаксвик»
Турнирное положение: «Клаксвик» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Фарерских островов.
Команда в текущем сезоне по итогам 16-ти туров занимает третью позицию, уступая на девять очков лидеру «Викингуру» и на три — второму «ХБ Торсхавну».
Клаксвик — Дифферданж: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре фарерского первенства клуб одержал победу над «Б-36 Торсхавн» (4:2).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Фарерских островов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на первенство Фарер, «Клаксвик» проиграл лишь раз при трех победах.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.
Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 14 голами в текущем сезоне.
«Дифферданж»
«Дифферданж» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Люксембурга.
Команда по итогам 30-ти туров на пять очков опередила своего ближайшего преследователя «Свифт Эсперанж» и впервые в своей истории стала чемпионом.
Последние матчи: в последнем туре первенства Люксембурга клуб потерпел поражение от «Фола Эш» (0:2) в игре, которая уже не имела турнирного значения.
После этого чемпион не проводил официальных поединков, поэтому грудящий матч станет для него открытием новой кампании.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат стран, «Дифферанж» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Жоржиньо — лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги Гибралтара с 25 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Клаксвика» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Дифферданж» забивали меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Дифферанжа» — в 4.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.
И хотя лишь в одном из пяти последних поединков гости проиграли, они все же не считаются здесь фаворитом.
Ставка: «Клаксвик» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех последних матчах.
Ставка: «Линкольн» не проиграет за 1.95