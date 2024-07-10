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    «Клаксвик» выиграет первую дуэль в Лиге чемпионов?

    «Клаксвик» — «Дифферданж». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 10 июля 2024 года

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    «Клаксвик»
    10 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Клаксвик» и «Дифферданж». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Дифферданж», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 10 Июля 2024 года

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:00 Дифферданж

    Дифферданж

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Клаксвик»

    Турнирное положение: «Клаксвик» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Фарерских островов.

    Команда в текущем сезоне по итогам 16-ти туров занимает третью позицию, уступая на девять очков лидеру «Викингуру» и на три — второму «ХБ Торсхавну».

    Клаксвик — Дифферданж: коэффициенты букмекеров

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  • 1.743.504.20Страховка€100
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре фарерского первенства клуб одержал победу над «Б-36 Торсхавн» (4:2).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Фарерских островов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на первенство Фарер, «Клаксвик» проиграл лишь раз при трех победах.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.

    Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 14 голами в текущем сезоне.

    «Дифферданж»

    «Дифферданж» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Люксембурга.

    Команда по итогам 30-ти туров на пять очков опередила своего ближайшего преследователя «Свифт Эсперанж» и впервые в своей истории стала чемпионом.

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    • Последние матчи: в последнем туре первенства Люксембурга клуб потерпел поражение от «Фола Эш» (0:2) в игре, которая уже не имела турнирного значения.

    После этого чемпион не проводил официальных поединков, поэтому грудящий матч станет для него открытием новой кампании.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат стран, «Дифферанж» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Жоржиньо — лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги Гибралтара с 25 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Клаксвика» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Клаксвика» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Дифферданж» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Дифферанжа» — в 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

    И хотя лишь в одном из пяти последних поединков гости проиграли, они все же не считаются здесь фаворитом.

    Ставка: «Клаксвик» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Линкольн» не проиграет за 1.95

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