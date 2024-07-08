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    Сочинцам сразу несдобровать?!

    «Сочи» — «Тальерес» Кордоба. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Тальерес» Кордоба
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    Николай Заболотный
    8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы вылетел из элитного дивизиона. Между тем, южане планируют сходу вернуться в РПЛ.

    При этом «Сочи» в нынешнее межсезонье проводит серьезное кадровое обновление. Ряд лидеров прошлого сезона уже покинули команду.

    Последние матчи: в трех летних спаррингах южане не смогли победить ни разу. Причем в двух из этих матчей команда уступила.

    Сначала команда не сумела обыграть «Ленинградец» (1:1). После чего сочинцы уступили «Зениту» (2:5) и «Црвене Звезде» (0:2).

    В 5 своих последних матчах «Сочи» проиграл 3 раза. В этих южане забили 6 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда войдет сильно обновленной. Да и забивной Сауль Гуарирапа на месте!

    Сочинцы не побеждают еще с середины мая. Да и с реализацией у команды все складывается не столь весело.

    Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. «Сочи» явно постарается оказать достойное сопротивление аргентинцам.

    «Тальерес» Кордоба

    Турнирное положение: «Тальерес» сейчас на приличном ходу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Аргентины.

    При этом «Тальерес» Кордоба в 5 матчах своего чемпионата выиграл 4 раза при одной ничьей. Правда, отрыв от ближайшего преследователя измеряется лишь дополнительными показателями.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда дала бой «Зениту». Вот только в эмоциональном матче аргентинцы минимально уступили.

    До того «Тальерес» Кордоба сумел переиграть «Платенсе» (2:1). Да и встреча с «Колоном» принесла победный исход (1:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 голами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Аргентинцы явно намерены реабилитироваться за поражение от питерцев. Да и обыгрывать представителя первой российской лиги команда априори обязана.

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    До поражения от зенитовцев команда победила в трех матчах подряд. Да и в Кубке Либертадорес аргентинцы уверенно прошли в плей-офф.

    При этом «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят получше.

    Очевидно, что аргентинцы будут действовать куда агрессивнее, чем в поединке с «Зенитом». Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» не может победить уже 2 месяца

    • «Тальерес» Кордоба до последней коллизии выиграл 3 раза кряду

    • «Сочи» проиграл в 2 из 3 летних контрольных поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тальерес» Кордоба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.

    Прогноз: Аргентинцы явно сильнее сочинцев, так что наверняка начнут матч активно.

    Сочинцы в спаррингах выглядят не столь уверенно, да и оппонент явно выше классом.

    Ставка: Победа «Тальереса» Кардоба в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.98

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    «Сочи» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. Сочинцам сразу несдобровать?!
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