Сочинцам сразу несдобровать?!

8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы вылетел из элитного дивизиона. Между тем, южане планируют сходу вернуться в РПЛ.

При этом «Сочи» в нынешнее межсезонье проводит серьезное кадровое обновление. Ряд лидеров прошлого сезона уже покинули команду.

Последние матчи: в трех летних спаррингах южане не смогли победить ни разу. Причем в двух из этих матчей команда уступила.

Сначала команда не сумела обыграть «Ленинградец» (1:1). После чего сочинцы уступили «Зениту» (2:5) и «Црвене Звезде» (0:2).

В 5 своих последних матчах «Сочи» проиграл 3 раза. В этих южане забили 6 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В новый сезон команда войдет сильно обновленной. Да и забивной Сауль Гуарирапа на месте!

Сочинцы не побеждают еще с середины мая. Да и с реализацией у команды все складывается не столь весело.

Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. «Сочи» явно постарается оказать достойное сопротивление аргентинцам.

«Тальерес» Кордоба

Турнирное положение: «Тальерес» сейчас на приличном ходу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Аргентины.

При этом «Тальерес» Кордоба в 5 матчах своего чемпионата выиграл 4 раза при одной ничьей. Правда, отрыв от ближайшего преследователя измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда дала бой «Зениту». Вот только в эмоциональном матче аргентинцы минимально уступили.

До того «Тальерес» Кордоба сумел переиграть «Платенсе» (2:1). Да и встреча с «Колоном» принесла победный исход (1:0).

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 голами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Аргентинцы явно намерены реабилитироваться за поражение от питерцев. Да и обыгрывать представителя первой российской лиги команда априори обязана.

До поражения от зенитовцев команда победила в трех матчах подряд. Да и в Кубке Либертадорес аргентинцы уверенно прошли в плей-офф.

При этом «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят получше.

Очевидно, что аргентинцы будут действовать куда агрессивнее, чем в поединке с «Зенитом». Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.

Статистика для ставок

«Сочи» не может победить уже 2 месяца

«Тальерес» Кордоба до последней коллизии выиграл 3 раза кряду

«Сочи» проиграл в 2 из 3 летних контрольных поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тальерес» Кордоба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: Аргентинцы явно сильнее сочинцев, так что наверняка начнут матч активно.

Сочинцы в спаррингах выглядят не столь уверенно, да и оппонент явно выше классом.

Ставка: Победа «Тальереса» Кардоба в 1 тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.98