Сочинцам сразу несдобровать?!

«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы вылетел из элитного дивизиона. Между тем, южане планируют сходу вернуться в РПЛ.
При этом «Сочи» в нынешнее межсезонье проводит серьезное кадровое обновление. Ряд лидеров прошлого сезона уже покинули команду.
Последние матчи: в трех летних спаррингах южане не смогли победить ни разу. Причем в двух из этих матчей команда уступила.
Сначала команда не сумела обыграть «Ленинградец» (1:1). После чего сочинцы уступили «Зениту» (2:5) и «Црвене Звезде» (0:2).
В 5 своих последних матчах «Сочи» проиграл 3 раза. В этих южане забили 6 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В новый сезон команда войдет сильно обновленной. Да и забивной Сауль Гуарирапа на месте!
Сочинцы не побеждают еще с середины мая. Да и с реализацией у команды все складывается не столь весело.
Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. «Сочи» явно постарается оказать достойное сопротивление аргентинцам.
«Тальерес» Кордоба
Турнирное положение: «Тальерес» сейчас на приличном ходу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Аргентины.
При этом «Тальерес» Кордоба в 5 матчах своего чемпионата выиграл 4 раза при одной ничьей. Правда, отрыв от ближайшего преследователя измеряется лишь дополнительными показателями.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда дала бой «Зениту». Вот только в эмоциональном матче аргентинцы минимально уступили.
До того «Тальерес» Кордоба сумел переиграть «Платенсе» (2:1). Да и встреча с «Колоном» принесла победный исход (1:0).
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 голами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы явно намерены реабилитироваться за поражение от питерцев. Да и обыгрывать представителя первой российской лиги команда априори обязана.
До поражения от зенитовцев команда победила в трех матчах подряд. Да и в Кубке Либертадорес аргентинцы уверенно прошли в плей-офф.
При этом «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят получше.
Очевидно, что аргентинцы будут действовать куда агрессивнее, чем в поединке с «Зенитом». Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.
Статистика для ставок
- «Сочи» не может победить уже 2 месяца
- «Тальерес» Кордоба до последней коллизии выиграл 3 раза кряду
- «Сочи» проиграл в 2 из 3 летних контрольных поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тальерес» Кордоба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.86 и 1.95.
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Прогноз: Аргентинцы явно сильнее сочинцев, так что наверняка начнут матч активно.
Сочинцы в спаррингах выглядят не столь уверенно, да и оппонент явно выше классом.
Ставка: Победа «Тальереса» Кардоба в 1 тайме за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.98