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    Сумеет ли ЦСКА огорчить «гробарей»?

    ЦСКА — Партизан: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.07. 07.07.2024

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Партизан»
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    Игорь Дивеев
    7 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Июля 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Партизан

    Партизан

  • Белград
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» перестраиваются под руководством Марко Николича. Команда неплохо выглядит в контрольных поединках.

    При этом ЦСКА победил в обоих своих спаррингах. В них команда настреляла 6 мячей при всего одном пропущенном.

    ЦСКА — Партизан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи разгромили «Белград». В ворота сербов влетело 4 безответных мяча.

    Перед этим ЦСКА в спарринге переиграл еще и «Шинник» (2:1). Причем все 6 мячей в спаррингах забили разные игроки.

    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «армейцы» наколотили 14 мячей при всего 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Николича нынче весьма симпатичны в атаке. Да и прибавить команда еще явно способна.

    Поединки с белградцами для ЦСКА традиционно проходят успешно. Из 4 очных поединков были выиграны 3 при одном паритете.

    Наверняка «армейцы» будут максимально активны в атаке. Да и пора бы Федору Чалову улучшать собственную голевую статистику.

    «Партизан»

    Турнирное положение: Белградцы минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы сербского чемпионата.

    Белградцы нынешнее межсезонье начали неуверенно. В двух спаррингах «гробари» добыли лишь победу над динамовцами в серии пенальти.

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    • Последние матчи: в контрольной встрече с «Динамо» команда спаслась на самой ленточке (2:2). Зато в футбольной лотерее сербы оказались удачливее.

    До того белградцы уступили в спарринге словенскому «Браво» (1:2). Да и по игре «гробари» выглядят крайне неуверенно.

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Партизан» отличился 9 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белградцы явно намерены наконец-то одолеть «армейцев». Да и пора бы «гробарям» прибавлять в плане реализации!

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    Последний очный поединок с «армейцами» полуторагодичной давности завершился для команды неудачей. Сербы уступили со счетом 1:2.

    Причем «Партизан» в трех последних очных поединках неизменно проигрывал ЦСКА. Да и меньше 2 мячей в тех встречах белградцы не пропускали.

    Очевидно, что «Партизан» будет искать счастье у ворот москвичей. Да и контратаки сербов традиционно опасны.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА победил в 3 своих последних матчах

    • «Партизан» не побеждает в 3 поединках кряду

    • ЦСКА в 3 последних матчах обыгрывал белградцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.80.

    Прогноз: Москвичи выглядят мощнее соперника, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.

    «Армейцы» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс мотивированы добыть третью викторию кряду в спаррингах.

    Ставка: Победа ЦСКА за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.94

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    ЦСКА — «Партизан»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли ЦСКА огорчить «гробарей»?
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