Сумеет ли ЦСКА огорчить «гробарей»?

ЦСКА
Партизан
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» перестраиваются под руководством Марко Николича. Команда неплохо выглядит в контрольных поединках.
При этом ЦСКА победил в обоих своих спаррингах. В них команда настреляла 6 мячей при всего одном пропущенном.
ЦСКА — Партизан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи разгромили «Белград». В ворота сербов влетело 4 безответных мяча.
Перед этим ЦСКА в спарринге переиграл еще и «Шинник» (2:1). Причем все 6 мячей в спаррингах забили разные игроки.
В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «армейцы» наколотили 14 мячей при всего 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Николича нынче весьма симпатичны в атаке. Да и прибавить команда еще явно способна.
Поединки с белградцами для ЦСКА традиционно проходят успешно. Из 4 очных поединков были выиграны 3 при одном паритете.
Наверняка «армейцы» будут максимально активны в атаке. Да и пора бы Федору Чалову улучшать собственную голевую статистику.
«Партизан»
Турнирное положение: Белградцы минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы сербского чемпионата.
Белградцы нынешнее межсезонье начали неуверенно. В двух спаррингах «гробари» добыли лишь победу над динамовцами в серии пенальти.
Последние матчи: в контрольной встрече с «Динамо» команда спаслась на самой ленточке (2:2). Зато в футбольной лотерее сербы оказались удачливее.
До того белградцы уступили в спарринге словенскому «Браво» (1:2). Да и по игре «гробари» выглядят крайне неуверенно.
В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Партизан» отличился 9 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Белградцы явно намерены наконец-то одолеть «армейцев». Да и пора бы «гробарям» прибавлять в плане реализации!
Последний очный поединок с «армейцами» полуторагодичной давности завершился для команды неудачей. Сербы уступили со счетом 1:2.
Причем «Партизан» в трех последних очных поединках неизменно проигрывал ЦСКА. Да и меньше 2 мячей в тех встречах белградцы не пропускали.
Очевидно, что «Партизан» будет искать счастье у ворот москвичей. Да и контратаки сербов традиционно опасны.
Статистика для ставок
- ЦСКА победил в 3 своих последних матчах
- «Партизан» не побеждает в 3 поединках кряду
- ЦСКА в 3 последних матчах обыгрывал белградцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 3.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.80.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Нидерланды — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.43Динамо — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Москвичи выглядят мощнее соперника, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.
«Армейцы» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс мотивированы добыть третью викторию кряду в спаррингах.
Ставка: Победа ЦСКА за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.94