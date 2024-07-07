Сумеет ли ЦСКА огорчить «гробарей»?

7 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» перестраиваются под руководством Марко Николича. Команда неплохо выглядит в контрольных поединках.

При этом ЦСКА победил в обоих своих спаррингах. В них команда настреляла 6 мячей при всего одном пропущенном.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи разгромили «Белград». В ворота сербов влетело 4 безответных мяча.

Перед этим ЦСКА в спарринге переиграл еще и «Шинник» (2:1). Причем все 6 мячей в спаррингах забили разные игроки.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «армейцы» наколотили 14 мячей при всего 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: подопечные Николича нынче весьма симпатичны в атаке. Да и прибавить команда еще явно способна.

Поединки с белградцами для ЦСКА традиционно проходят успешно. Из 4 очных поединков были выиграны 3 при одном паритете.

Наверняка «армейцы» будут максимально активны в атаке. Да и пора бы Федору Чалову улучшать собственную голевую статистику.

«Партизан»

Турнирное положение: Белградцы минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы сербского чемпионата.

Белградцы нынешнее межсезонье начали неуверенно. В двух спаррингах «гробари» добыли лишь победу над динамовцами в серии пенальти.

Последние матчи: в контрольной встрече с «Динамо» команда спаслась на самой ленточке (2:2). Зато в футбольной лотерее сербы оказались удачливее.

До того белградцы уступили в спарринге словенскому «Браво» (1:2). Да и по игре «гробари» выглядят крайне неуверенно.

В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Партизан» отличился 9 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Белградцы явно намерены наконец-то одолеть «армейцев». Да и пора бы «гробарям» прибавлять в плане реализации!

Последний очный поединок с «армейцами» полуторагодичной давности завершился для команды неудачей. Сербы уступили со счетом 1:2.

Причем «Партизан» в трех последних очных поединках неизменно проигрывал ЦСКА. Да и меньше 2 мячей в тех встречах белградцы не пропускали.

Очевидно, что «Партизан» будет искать счастье у ворот москвичей. Да и контратаки сербов традиционно опасны.

Статистика для ставок

ЦСКА победил в 3 своих последних матчах

«Партизан» не побеждает в 3 поединках кряду

ЦСКА в 3 последних матчах обыгрывал белградцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.80.

Прогноз: Москвичи выглядят мощнее соперника, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.

«Армейцы» имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс мотивированы добыть третью викторию кряду в спаррингах.

Ставка: Победа ЦСКА за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.94