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    «Куяба» и «Ботафого» поделят очки

    «Куяба» — «Ботафого». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 июля 2024 года

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    «Ботафого»
    «Куяба» на своем поле примет «Ботафого» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 5 июля и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «Ботафого», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Июля 2024 года

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 01:00 Ботафого

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
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    «Куяба»

    Турнирное положение: Данный коллектив в таблице бразильского первенства на текущий момент идет на 14 строке, имея в актив 13 баллов и всего на два пункта опережает зону вылета.

    «Куяба» выиграла только три игры из 13 проведенных, четыре раза сыграла вничью и шесть раз уступала, забила 14 голов, а пропустила на три больше.

    Последние матчи: «Золотые» в своей последней проведенной игре на своем поле расписали мировую с «Брагантино» 1:1. И эта ничья стала для них третьей кряду. Ранее они еще поделили очки на выезде с «Коринтиансом» 1:1 и дома с «Атлетико Гойаниенсе» 0:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Куябы» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две победы и три мировые. Причем в этот период команда не пропускала в двух случаях. А проиграл коллектив всего лишь однажды за прошедшие восемь встреч. Также в этот период он добыл три виктории и расписал четыре мировые.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: Коллектив из города Рио-де-Жанейро с 24 набранными баллами идет сейчас в таблице вторым и на три очка отстает от лидера.

    «Ботафого» выиграл семь игр из 13 проведенных, три раза сыграл вничью и трижды уступал, забил 21 гол при 13 пропущенных.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «одинокая звезда» расписала гостевую мировую со счетом 1:1 с «Васко да Гама», а туром ранее она на своей территории одолела «Брагантино» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Ботафого» за предыдущие десять матчей с учетом всех турниров проиграл только в одном случае. Также в данный период коллектив расписал три мировые и добился шести выигрышей. Причем за все это время команда уходила с поля без результативного случая всего лишь в одном поединке.

    Статистика для ставок

    • Пять из семи минувших домашних игр «Куябы» завершились вничью

    • «Ботафого» в гостях проиграл только раз за последние девять встреч и пять раз победил

    • «Куяба» выиграла у «Ботафого» в трех из четырех предыдущих очных противостояниях при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ботафого» — 2.55, победа «Куябы» — 2.91, ничья — 3.14.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.51 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния вполне можно ждать обмена забитыми мячами, ведь обе команды в своих последних отрезках редко когда уходили с поля без результативных действий.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.11.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на мировой исход, учитывая то, как «Куяба» на своем поле часто играет вничью в последнее время.

    Ставка: ничья за 3.14.

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