Удержится ли «Байя» в топ-4?

«Байя» на своем поле примет «Жувентуде» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 5 июля и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Жувентуде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байя»

Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Байя» занимает четверое место с 24 баллами и разницей мячей 21-16.

Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая по дополнительным показателям третий в таблице «Ботафого», а также на два балла опережает пятый «Атлетик Паранаэнсе».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Сан-Паулу» (1:3).

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках «Байя» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Эвералдо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» занимает 12-е место в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 17 пропущенных.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка и на три балла опережает 13-ю позицию, которая уже не выводит в этот континентальный турнир.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Форталезе» (1:2).

Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Верик Попо, Родриго Сэм, Марселиньо, Эдсон Кариока, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах в разных турнирах «Жувентуде» выиграл лишь трижды при четырех поражениях и трех ничьих.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которые рискуют не просто застрять в середине таблицы, а выпасть из зоны южноамериканских кубков.

Лукас Барбоса — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Байи» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Байи» забивали больше 2,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Жувентуде» не проиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Байя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.20, победа «Жувентуде» — в 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух их последних домашних поединках.

При этом подобный же сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах «Байи».

Ставка: обе команды забьют за 1.95