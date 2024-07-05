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    Удержится ли «Байя» в топ-4?

    «Байя» — «Жувентуде». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Байя» — «Жувентуде»
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    Жеан Лукас
    «Байя» на своем поле примет «Жувентуде» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 5 июля и начнется в 01:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Жувентуде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Июля 2024 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 01:00 Жувентуде

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
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    «Байя»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти туров бразильской Серии А «Байя» занимает четверое место с 24 баллами и разницей мячей 21-16.

    Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая по дополнительным показателям третий в таблице «Ботафого», а также на два балла опережает пятый «Атлетик Паранаэнсе».

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Сан-Паулу» (1:3).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках «Байя» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

    Эвералдо — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» занимает 12-е место в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 17 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка и на три балла опережает 13-ю позицию, которая уже не выводит в этот континентальный турнир.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Форталезе» (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Верик Попо, Родриго Сэм, Марселиньо, Эдсон Кариока, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах в разных турнирах «Жувентуде» выиграл лишь трижды при четырех поражениях и трех ничьих.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которые рискуют не просто застрять в середине таблицы, а выпасть из зоны южноамериканских кубков.

    Лукас Барбоса — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Байи» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Байи» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из девяти последних матчей «Жувентуде» не проиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Байя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.20, победа «Жувентуде» — в 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух их последних домашних поединках.

    При этом подобный же сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах «Байи».

    Ставка: обе команды забьют за 1.95

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