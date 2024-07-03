3 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Новоризонтиньо» и «Мирассол». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Новоризонтиньо» — «Мирассол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Новоризонтиньо»

Турнирное положение: «Новоризонтиньо» пока никак не может отдалиться от группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 11 месте турнирной таблицы бразильской Серии B.

При этом «Новоризонтиньо» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Зато пропускает команда в среднем немногим более гола за матч: 13 мячей в 12 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Новоризонтиньо» нанес поражение «Спорт Ресифи» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Да и вообще, побеждает команда не столь часто. В активе у нее 5 викторий в 12 поединках второго по рангу бразильского дивизиона.

Не сыграют: Рауль Прата — травмирован. Луизао — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Новоризонтиньо» несколько улучшил свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Матчи против «Мирассола» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Новоризонтиньо» выиграл трижды при 2 ничьих.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Мирассолу» команда еще ни разу не проигрывала.

«Мирассол»

Турнирное положение: «Мирассол» ходит в середняках второго по рангу бразильского дивизиона. Команда ныне расположилась на 10 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Мирассол» слабовато атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились лишь 12 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Мирассол» дома дал бой «Сантосу» (0:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Вила Нове». А вот чуть ранее случилась коллизия в поединке со «Спорт Ресифи» (0:1).

В пяти последних матчах «Мирассол» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при лишь 2 пропущенных.

Не сыграют: Вандерлей, Юри Лима — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Мирассол» выглядит неубедительно. В трех своих последних поединках команда не забивала.

При этом «Мирассол» пропустил в свои ворота всего лишь 9 мячей. Да и потенциально команда способна на попадание в топ-5.

В кадровом плане у команды имеются две пробоины. Да и матчи с «Новоризонтиньо» для нее исторически складываются неудачно.

И уж точно номинальные гости будут цепляться за очки. Пора бы «Мирассолу» поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Мирассол» не забивал в 3 последних турах

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Новоризонтиньо» еще ни разу не уступил «Мирассолу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Новоризонтиньо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.47.

Прогноз: Номинальные гости по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены подняться повыше в таблице.

«Мирассол» весьма монолитно обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.

Ставка: Победа «Мирассола» за 3.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42