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    «Новоризонтиньо» ждет коллизия?

    «Новоризонтиньо» — «Мирассол». Ставка (к. 3.19) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Новоризонтиньо» — «Мирассол»
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    «Новоризонтиньо»
    3 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Новоризонтиньо» и «Мирассол». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Новоризонтиньо» — «Мирассол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Новоризонтиньо»

    Турнирное положение: «Новоризонтиньо» пока никак не может отдалиться от группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 11 месте турнирной таблицы бразильской Серии B.

    При этом «Новоризонтиньо» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Зато пропускает команда в среднем немногим более гола за матч: 13 мячей в 12 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Новоризонтиньо» нанес поражение «Спорт Ресифи» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Да и вообще, побеждает команда не столь часто. В активе у нее 5 викторий в 12 поединках второго по рангу бразильского дивизиона.

    Не сыграют: Рауль Прата — травмирован. Луизао — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Новоризонтиньо» несколько улучшил свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

    Матчи против «Мирассола» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Новоризонтиньо» выиграл трижды при 2 ничьих.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Мирассолу» команда еще ни разу не проигрывала.

    «Мирассол»

    Турнирное положение: «Мирассол» ходит в середняках второго по рангу бразильского дивизиона. Команда ныне расположилась на 10 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Мирассол» слабовато атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились лишь 12 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Мирассол» дома дал бой «Сантосу» (0:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Вила Нове». А вот чуть ранее случилась коллизия в поединке со «Спорт Ресифи» (0:1).

    В пяти последних матчах «Мирассол» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при лишь 2 пропущенных.

    Не сыграют: Вандерлей, Юри Лима — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Мирассол» выглядит неубедительно. В трех своих последних поединках команда не забивала.

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    При этом «Мирассол» пропустил в свои ворота всего лишь 9 мячей. Да и потенциально команда способна на попадание в топ-5.

    В кадровом плане у команды имеются две пробоины. Да и матчи с «Новоризонтиньо» для нее исторически складываются неудачно.

    И уж точно номинальные гости будут цепляться за очки. Пора бы «Мирассолу» поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Мирассол» не забивал в 3 последних турах

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • «Новоризонтиньо» еще ни разу не уступил «Мирассолу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Новоризонтиньо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.47.

    Прогноз: Номинальные гости по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены подняться повыше в таблице.

    «Мирассол» весьма монолитно обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.

    Ставка: Победа «Мирассола» за 3.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.42

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    «Новоризонтиньо» — «Мирассол»: прогноз, ставка (3.19), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. «Новоризонтиньо» ждет коллизия?
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