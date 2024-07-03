«Новоризонтиньо»
Турнирное положение: «Новоризонтиньо» пока никак не может отдалиться от группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 11 месте турнирной таблицы бразильской Серии B.
При этом «Новоризонтиньо» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Зато пропускает команда в среднем немногим более гола за матч: 13 мячей в 12 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Новоризонтиньо» нанес поражение «Спорт Ресифи» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Да и вообще, побеждает команда не столь часто. В активе у нее 5 викторий в 12 поединках второго по рангу бразильского дивизиона.
Не сыграют: Рауль Прата — травмирован. Луизао — дисквалифицирован.
Состояние команды: В последних поединках «Новоризонтиньо» несколько улучшил свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.
Матчи против «Мирассола» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Новоризонтиньо» выиграл трижды при 2 ничьих.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и «Мирассолу» команда еще ни разу не проигрывала.
«Мирассол»
Турнирное положение: «Мирассол» ходит в середняках второго по рангу бразильского дивизиона. Команда ныне расположилась на 10 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Мирассол» слабовато атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились лишь 12 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Мирассол» дома дал бой «Сантосу» (0:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Вила Нове». А вот чуть ранее случилась коллизия в поединке со «Спорт Ресифи» (0:1).
В пяти последних матчах «Мирассол» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при лишь 2 пропущенных.
Не сыграют: Вандерлей, Юри Лима — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Мирассол» выглядит неубедительно. В трех своих последних поединках команда не забивала.
При этом «Мирассол» пропустил в свои ворота всего лишь 9 мячей. Да и потенциально команда способна на попадание в топ-5.
В кадровом плане у команды имеются две пробоины. Да и матчи с «Новоризонтиньо» для нее исторически складываются неудачно.
И уж точно номинальные гости будут цепляться за очки. Пора бы «Мирассолу» поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Мирассол» не забивал в 3 последних турах
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Новоризонтиньо» еще ни разу не уступил «Мирассолу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Новоризонтиньо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.19.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.47.
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.04Австрия — Турция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены подняться повыше в таблице.
«Мирассол» весьма монолитно обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.
Ставка: Победа «Мирассола» за 3.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.42