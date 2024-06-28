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    Команды сыграют вничью?

    «Крузейро» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Крузейро»
    27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Июня 2024 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 01:00 Атлетико Паранаэнсе

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» находится на восьмом месте в таблице чемпионата Бразилии. Клуб набрал 17 очков в 10 встречах.

    У «Крузейро» 5 побед, две ничьих и три поражения. Команда забила 13 голов и пропустила 14 мячей.

    Последние матчи: «Крузейро» начал июнь с поражения от «Сан-Паулу». Но потом результаты команды улучшились.

    В последующих четырех матчах были одержаны две победы, также зафиксирована одна ничья.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крузейро» является фаворитом предстоящего матча. У хозяев хорошие шансы на успех.

    В родных стенах «Крузейро» играет очень хорошо. В последних десяти домашних встречах одержаны 8 побед. Также были одна ничья и одно поражение.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» располагается в топ-5. У команды 19 очков в 11 поединках.

    Клуб одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Разница мячей составляет 15:8.

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    • Последние матчи: «Атлетико Паранаэнсе» в июне провел пять матчей. Команда добилась только одной победы. 14 июня удалось выиграть у «Крисиумы» со счетом 3:1.

    Стоит отметить, что в последних трех матчах клуб трижды сыграл вничью.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атлетико Паранаэнсе» находится достаточно высоко в таблице. Клуб будет вести борьбу за медали. Отставание от лидирующего «Фламенго» составляет пять очков.

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    В июне «Атлетико Паранаэнсе» дважды сыграл в гостях. Команда не одержала ни одной победы.

    Последний раз клубы встречались друг с другом 1 декабря 2023 года. «Атлетико Паранаэнсе» сыграл вничью с «Крузейро» (1:1).

    Статистика для ставок

    • У «Крузейро» на данный момент в чемпионате 5 побед, две ничьих и три поражения

    • В июне «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не выиграл в гостях

    • 1 декабря 2023 года «Атлетико Паранаэнсе» сыграл вничью с «Крузейро»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.24, а выигрыш оппонента — в 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Обе команды нацелены добиться успеха. Однако весьма вероятен ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3.24.

    Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче будет назначен пенальти.

    Ставка: пенальти — да за 3.00

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