27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» находится на восьмом месте в таблице чемпионата Бразилии. Клуб набрал 17 очков в 10 встречах.

У «Крузейро» 5 побед, две ничьих и три поражения. Команда забила 13 голов и пропустила 14 мячей.

Последние матчи: «Крузейро» начал июнь с поражения от «Сан-Паулу». Но потом результаты команды улучшились.

В последующих четырех матчах были одержаны две победы, также зафиксирована одна ничья.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крузейро» является фаворитом предстоящего матча. У хозяев хорошие шансы на успех.

В родных стенах «Крузейро» играет очень хорошо. В последних десяти домашних встречах одержаны 8 побед. Также были одна ничья и одно поражение.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» располагается в топ-5. У команды 19 очков в 11 поединках.

Клуб одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Разница мячей составляет 15:8.

Последние матчи: «Атлетико Паранаэнсе» в июне провел пять матчей. Команда добилась только одной победы. 14 июня удалось выиграть у «Крисиумы» со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в последних трех матчах клуб трижды сыграл вничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Атлетико Паранаэнсе» находится достаточно высоко в таблице. Клуб будет вести борьбу за медали. Отставание от лидирующего «Фламенго» составляет пять очков.

В июне «Атлетико Паранаэнсе» дважды сыграл в гостях. Команда не одержала ни одной победы.

Последний раз клубы встречались друг с другом 1 декабря 2023 года. «Атлетико Паранаэнсе» сыграл вничью с «Крузейро» (1:1).

Статистика для ставок

У «Крузейро» на данный момент в чемпионате 5 побед, две ничьих и три поражения

В июне «Атлетико Паранаэнсе» ни разу не выиграл в гостях

1 декабря 2023 года «Атлетико Паранаэнсе» сыграл вничью с «Крузейро»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.24, а выигрыш оппонента — в 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Обе команды нацелены добиться успеха. Однако весьма вероятен ничейный исход.

Ставка: ничья за 3.24.

Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче будет назначен пенальти.

Ставка: пенальти — да за 3.00