26 июня в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 квартета Е сыграют сборные Украины и Бельгии. Матч, который пройдет в Штутгарте на «МХП-Арене», начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Украина

Турнирное положение: Национальная команда Украины в активе имеет три пункта, с которыми идет последней в группе. Стоит отметить, что все сборные данного квартете набрали по три балла.

Украинцы потерпели на турнире одно фиаско и добыли одну викторию, забили два гола при четырех пропущенных.

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Последние матчи: Начали Евро-2024 «желто-синие» с крупного поражения от сборной Румынии со счетом 0:3, пропустив все голы уже до 57-й минуты поединка. После этого они в волевом стиле одолели команду Словакии со счетом 2:1, пропустив первыми.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Трубин; Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко; Цыганков, Шапаренко, Бражко, Мудрик; Яремчук.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: В отрезке десяти матчей с учетом всех турниров сборная Украины проиграла только в двух случаях и только раз в официальном матче. В восьми же других встречах данного периода украинцы расписали две мировые и добились шести викторий. И за все это время они только в трех случаях уходили с поля без забитого гола.

Бельгия

Турнирное положение: Сборная Бельгии после двух туров набрала три очка, как и другие три команды в группе, и идет второй.

Бельгийцы один поединок проиграли и один выиграли, забили два гола при одном пропущенном.

Последние матчи: В первом туре группового этапа Евро-2024 «красные дьяволы» неожиданно минимально проиграли сборной Словакии со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в начале игры. во втором же игровом дне они разобрались со сборной Румынией, одолев ее со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.

Не сыграют: Защитник Томас Мёнье травмирован, а нападающий Доди Лукебакио будет отбывать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Кастеелс; Кастань, Фас, Вертонген, Теате; Тилеманс, Онана, де Брейне; Докю, Лукаку, Бакайоко.

Состояние команды: Стоит отметить, что национальная команды Бельгии проигрышем от словаков прервала свою 15-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров. После этого она вновь стала на победный путь, обыграв Румынию.

И за тот 15-матчевый отрезок она расписала пять мировых и добилась десяти выигрышей. Причем за все это время бельгийцы только в двух случаях уходили с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Украина забивала в трех из четырех своих предыдущих матчах

Бельгий не забивала только дважды за минувшие десять поединков

Этот матч будет дебютным в противостоянии данных сборных

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.70, победа Украины — 5.20, ничья — 4.29.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.15 соответственно.

Прогноз: От поединка в первую очередь стоит ожидать обмена забитыми мячами, так как обе команды обладают достаточно сильным нападением и вряд ли уйдут с поля без результативных действий. К тому же на активность в атаке указывает еще турнирная ситуация.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

Прогноз: И также ожидаем, что уже в первом тайме команды проведут несколько результативных действий.

Ставка: Тотал первого тайма больше 1,5 за 2.55.