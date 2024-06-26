ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич Дневник Евро-2024. Второй шанс Италии, непобедимые испанцы и драма Модрича Маттиа ДзакканьиКороче, Евро. 24-25 июня ПепеНестареющее чудо сборной Португалии. Пепе — старше трети стран-участниц Евро-2024
  • 09:19
    • «Флорида» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли
  • 09:12
    • Бразилия разошлась миром с Коста-Рикой, Колумбия победила Парагвай
    Все новости спорта

    Турнирная ситуация обязывает атаковать

    Украина — Бельгия. Ставка (к. 1.78) и прогноз на тоталы в матче Евро-2024, 26 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную Бельгии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Украина — Бельгия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне
    26 июня в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 квартета Е сыграют сборные Украины и Бельгии. Матч, который пройдет в Штутгарте на «МХП-Арене», начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Группа E 26 Июня 2024 года

    Украина

  • Киев
    •  Украина 19:00 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
    •

    Украина

    Турнирное положение: Национальная команда Украины в активе имеет три пункта, с которыми идет последней в группе. Стоит отметить, что все сборные данного квартете набрали по три балла.

    Украинцы потерпели на турнире одно фиаско и добыли одну викторию, забили два гола при четырех пропущенных.

    Украина — Бельгия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 5.104.101.67Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Начали Евро-2024 «желто-синие» с крупного поражения от сборной Румынии со счетом 0:3, пропустив все голы уже до 57-й минуты поединка. После этого они в волевом стиле одолели команду Словакии со счетом 2:1, пропустив первыми.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Ориентировочный состав Трубин; Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко; Цыганков, Шапаренко, Бражко, Мудрик; Яремчук.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: В отрезке десяти матчей с учетом всех турниров сборная Украины проиграла только в двух случаях и только раз в официальном матче. В восьми же других встречах данного периода украинцы расписали две мировые и добились шести викторий. И за все это время они только в трех случаях уходили с поля без забитого гола.

    Бельгия

    Турнирное положение: Сборная Бельгии после двух туров набрала три очка, как и другие три команды в группе, и идет второй.

    Бельгийцы один поединок проиграли и один выиграли, забили два гола при одном пропущенном.

  • Дневник Евро-2024. Второй шанс Италии, непобедимые испанцы и драма Модрича
  • О главных событиях одиннадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Сегодня

    • Последние матчи: В первом туре группового этапа Евро-2024 «красные дьяволы» неожиданно минимально проиграли сборной Словакии со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в начале игры. во втором же игровом дне они разобрались со сборной Румынией, одолев ее со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу.

    Не сыграют: Защитник Томас Мёнье травмирован, а нападающий Доди Лукебакио будет отбывать дисквалификацию.

    Ориентировочный состав Кастеелс; Кастань, Фас, Вертонген, Теате; Тилеманс, Онана, де Брейне; Докю, Лукаку, Бакайоко.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: Стоит отметить, что национальная команды Бельгии проигрышем от словаков прервала свою 15-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров. После этого она вновь стала на победный путь, обыграв Румынию.

    И за тот 15-матчевый отрезок она расписала пять мировых и добилась десяти выигрышей. Причем за все это время бельгийцы только в двух случаях уходили с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • Украина забивала в трех из четырех своих предыдущих матчах

    • Бельгий не забивала только дважды за минувшие десять поединков

    • Этот матч будет дебютным в противостоянии данных сборных

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.70, победа Украины — 5.20, ничья — 4.29.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: От поединка в первую очередь стоит ожидать обмена забитыми мячами, так как обе команды обладают достаточно сильным нападением и вряд ли уйдут с поля без результативных действий. К тому же на активность в атаке указывает еще турнирная ситуация.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

    Прогноз: И также ожидаем, что уже в первом тайме команды проведут несколько результативных действий.

    Ставка: Тотал первого тайма больше 1,5 за 2.55.

    А еще есть прогноз на исход в матче Украина — Бельгия за 2.69.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Парри — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Норри — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Джабб — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кецманович — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алдиер — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Навоне — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Украина — Бельгия: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. Турнирная ситуация обязывает атаковать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры