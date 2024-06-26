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    Чехия — Турция. Ставка (к. 3.42) и прогноз на футбол, Евро-2024, 26 июня 2024 года

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    26 июня пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024, в котором сыграют сборные Чехии и Турции. Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа F 26 Июня 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 22:00 Турция

    Турция

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    Чехия

    Турнирное положение: Чехия оказалась на 3-м месте в квартете по итогам двух туров. В активе команды одно очко.

    На групповом этапе Евро-2024 чехи забили два гола и пропустили три.

    Чехия — Турция: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Чехия начала чемпионат с матча против Португалии. Команда выигрывала по ходу встречи, но в итоге потерпела поражение со счетом 1:2.

    Во втором туре Чехия шла фаворитом в противостоянии с Грузией. Однако три очка завоевать не удалось. Поединок закончился вничью 1:1.

    Ориентировочный состав: Йиндржих Станек — Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Томаш Голеш — Владимир Цоуфал, Томаш Соучек, Давид Юрасек, Лукаш Провод, Вацлав Черны — Адам Гложек, Моймир Хитил.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Чехия ничем не удивила в стартовых турах. Была короткая вспышка в матче с Португалией, однако там команда уступила.

    С Турцией легко не будет. Для выхода в плей-офф нужна победа. При таком исходе Чехия, скорее всего, выйдет из группы со второго места.

    Турция

    Турнирное положение: Турция находится на второй позиции. У команды есть хорошие шансы на выход в плей-офф.

    В двух встречах набраны три очка. Турция забила три мяча и пропустила четыре.

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    • Последние матчи: Турки успешно начали Евро-2024. Команда завоевала три очка в противостоянии с Грузией.

    Второй тур разочаровал турецких болельщиков. Команда по всем статьям уступила сборной Португалии со счетом 0:3.

    Ориентировочный состав Алтай Байындыр — Ахметджан Каплан, Мехмет Зеки Челик, Мерих Демирал, Ферди Кадиоглу — Хакан Чалханоглу, Каан Айхан — Оркун Кёкчю, Юсуф Языджи, Керем Актюркоглу — Барыш Йылмаз.

    Состояние команды: В 2024 году Турция действует не лучшим образом. В шести матчах одержана только одна победа.

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    Туркам в предстоящей встрече очень важно не проиграть. В случае ничейного результата команда сохранит за собой второе место.

    Последний раз команды сыграли друг с другом в ноябре 2022 года. В товарищеском матче Турция одолела Чехию со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • Чехия за 180 минут на Евро-2024 забила два гола

    • Турция в 2024 году выиграла только один раз

    • В 2022 году турки в товарищеской встрече победили Чехию со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.42, а победа Турции — в 2.79.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Туркам очень важно взять хотя бы одно очко. Такой результат позволит пробиться в плей-офф. Скорее всего, будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 3.42.

    Прогноз: В дебюте встречи команды будут осторожничать. По итогам первого тайма очень вероятна ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Чехия — Турция.

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    Чехия — Турция: прогноз, ставка (3.42), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. Команды разойдутся миром?
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