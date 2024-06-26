26 июня пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024, в котором сыграют сборные Чехии и Турции. Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Чехия оказалась на 3-м месте в квартете по итогам двух туров. В активе команды одно очко.

На групповом этапе Евро-2024 чехи забили два гола и пропустили три.

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Последние матчи: Чехия начала чемпионат с матча против Португалии. Команда выигрывала по ходу встречи, но в итоге потерпела поражение со счетом 1:2.

Во втором туре Чехия шла фаворитом в противостоянии с Грузией. Однако три очка завоевать не удалось. Поединок закончился вничью 1:1.

Ориентировочный состав: Йиндржих Станек — Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Томаш Голеш — Владимир Цоуфал, Томаш Соучек, Давид Юрасек, Лукаш Провод, Вацлав Черны — Адам Гложек, Моймир Хитил.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Чехия ничем не удивила в стартовых турах. Была короткая вспышка в матче с Португалией, однако там команда уступила.

С Турцией легко не будет. Для выхода в плей-офф нужна победа. При таком исходе Чехия, скорее всего, выйдет из группы со второго места.

Турция

Турнирное положение: Турция находится на второй позиции. У команды есть хорошие шансы на выход в плей-офф.

В двух встречах набраны три очка. Турция забила три мяча и пропустила четыре.

Последние матчи: Турки успешно начали Евро-2024. Команда завоевала три очка в противостоянии с Грузией.

Второй тур разочаровал турецких болельщиков. Команда по всем статьям уступила сборной Португалии со счетом 0:3.

Ориентировочный состав Алтай Байындыр — Ахметджан Каплан, Мехмет Зеки Челик, Мерих Демирал, Ферди Кадиоглу — Хакан Чалханоглу, Каан Айхан — Оркун Кёкчю, Юсуф Языджи, Керем Актюркоглу — Барыш Йылмаз.

Состояние команды: В 2024 году Турция действует не лучшим образом. В шести матчах одержана только одна победа.

Туркам в предстоящей встрече очень важно не проиграть. В случае ничейного результата команда сохранит за собой второе место.

Последний раз команды сыграли друг с другом в ноябре 2022 года. В товарищеском матче Турция одолела Чехию со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Чехия за 180 минут на Евро-2024 забила два гола

Турция в 2024 году выиграла только один раз

В 2022 году турки в товарищеской встрече победили Чехию со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Чехия — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.42, а победа Турции — в 2.79.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Туркам очень важно взять хотя бы одно очко. Такой результат позволит пробиться в плей-офф. Скорее всего, будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.42.

Прогноз: В дебюте встречи команды будут осторожничать. По итогам первого тайма очень вероятна ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.