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    Кто окажется победителем в центральном матче игрового дня?

    Испания — Италия. Прогноз (к. 2.17) на победителя в матче чемпионата Европы 20 июня 2024 года

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    Cборная Испании
    20 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Испании и Италии. Начало игры — в 22:00 мск. Испания — Италия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 20 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Италия

    Италия

  • Рим
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    Испания

    Турнирное положение: Сборная бодро начала группового этап Евро-2024. После 1-го тура Испания занимает 1-е место в группе В с 3 очками в активе.

    К слову, и в квалификации на Евро «красная фурия» выступала очень уверенно. Команда заняла 1-е место в своей группе отбора, набрав 21 очко из 24-х возможных.

    Испания — Италия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Испания разгромила сборную Хорватии со счетом 3:0, забив все свои голы еще в 1-м тайме. До этого «красная фурия» обыграла Северную Ирландию (5:1).

    У сборной Испании продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда 3 раза выиграла и однажды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Ориентировочный состав: Симон; Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья; Фабиан Руис, Родри, Педри; Ямаль, Мората, Уильямс.

    Состояние команды: Испанцы показали очень уверенную игру в матче с хорватами. Сборная еще в 1-м тайме разрушила соперника и спокойно доиграла матч.

    В предстоящем матче «красная фурия» встретится с грозной Италией, которая является действующим чемпионом Европы. Последний раз эти сборные встречались ровно год назад — в июне 2023-го года. В том матче Испания одолела Италию со счетом 2:1.

    Италия

    Турнирное положение: Италия также неплохо стартовала на Евро-2024, набрав все 3 очка в 1-м туре группового этапа. Сборная уступила 1-ю строчку в группе из-за разницы забитых и пропущенных голов.

    В отборе на Евро-2024 Италия также заняла 2-ю строчку с 14-ю очками в активе, едва не опустившись на 3-е место. Сборная Украины (3-я строчка) также набрала 14 баллов.

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    Последние матчи: В 1-й встрече группового этапа Евро-2024 Италия одержала волевую победу над Албанией со счетом 2:1, команды забили все 3 гола в 1-м тайме.

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    • У Италии также продолжается серия без поражений, которая насчитывает 7 матчей подряд. За этот период сборная выиграла 5 раз и дважды сыграла вничью.

    Ориентировочный состав: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко; Жоржиньо, Барелла; Фраттези, Пеллегрини, Кьеза; Скамакка.

    Состояние команды: Итальянцы показали интересный футбол в 1-м тайме и стала сдерживать соперника во 2-м отрезке встречи. В 1-м тайме Италия была вынуждена отыгрываться и раскрываться.

    Последний раз Италия обыгрывала Испанию на прошлом Евро в полуфинале турнира. В том матче итальянцы оказались сильнее в серии пенальти (1:1, 4:2 по пен.).

    Статистика для ставок

    • Италия не проигрывает уже 7 матчей подряд, в 1-м туре команда одержала победу (2:1)

    • Испания выиграла 3 последних матча с общим счетом 13:1

    • В последних 4-х очных встречах Испания проиграла Италии только 1 раз и одержала 3 победы

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 2.17, а на Италию — 3.75, ничью букмекеры оценивают в 3.25.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.70, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.20.

    Прогноз: Можно предположить, что Испания окажется сильнее Италии в предстоящем матче.

    Ставка: Победа Испании за 2.17.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно поведет в счете.

    Ставка: Двойной исход — 12 в 1-м тайме за 1.73.

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    Испания — Италия. 20 июня во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Испании и Италии. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Испания — Италия с коэффициентом 2.17.
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